La historia de Mickey Rourke: de galán de Hollywood a casi perder su casa por una deuda de miles de dólares

Mickey Rourke pasó del éxito en Hollywood a tener deudas (Créditos: IMDb. Wikimedia)

Mickey Rourke, actor estadounidense conocido tanto por su presencia carismática en los años 80 como por sus turbulencias personales y profesionales, vive en la actualidad un período de fragilidad que contrasta con sus antiguos días de gloria.

A sus 73 años, el intérprete enfrenta retos económicos y jurídicos, poniendo en riesgo incluso su vivienda en Los Ángeles debido a una deuda de 60 mil dólares por renta impaga.

El domingo 4 de enero, Liya-Joelle Jones, asistente de la representante de Rourke, Kimberly Hines creó una página de GoFoundMe titulada “Help Mickey Rourke Stay in His Home” (“Ayuda a Mickey Rourke a quedarse en su casa”), que tenía un objetivo de 100 mil dólares.

Sin embargo, un día después, la estrella de Hollywood publicó un video en Instagram en el que negó tener conocimiento previo de la recaudación de fondos y pidió a sus fans que paren de donar dinero a la campaña porque es “humillante” para él.

Mickey Rourke negó haber autorizado la campaña de GoFundMe (Instagram/@mickey_rourke_)

Si necesitara dinero, no pediría ninguna maldita caridad. Preferiría meterme una pistola en el culo y apretar el gatillo. No donen dinero, y si donaron, recupérenlo. Es realmente humillante. Dicen que son hasta 100.000 dólares. No aceptaría ni un centavo de caridad de nadie", expresó.

Mickey Rourke y estatus de galán de Hollywood

Philip Andre “Mickey” Rourke Jr. nació el 16 de septiembre de 1952 en Schenectady, Nueva York, y desde joven encontró en el boxeo una vía de escape a un entorno familiar complicado.

Su padre abandonó a la familia cuando el artista tenía alrededor de seis años y al poco tiempo su madre se casó con Eugene Addis, un oficial de policía de Miami Beach con cinco hijos. Rourke ha mencionado que su padrastro abusaba físicamente de él y de su madre.

Su temprano entrenamiento en el ring lo llevó a entrenar en el mismo gimnasio que produjo a Muhammad Ali, pero fue la actuación la que eventualmente lo catapultó a la fama.

En 1971, tras mudarse a Nueva York con apenas 400 dólares prestados por su hermana, tomó clases de actuación y consiguió papeles que levantaron rápidamente su perfil en Hollywood.

A los 19 años, Mickey Rourke se mudó a Nueva York para probar suerte en la actuación

El debut cinematográfico de Mickey Rourke se produjo a finales de la década de 1970, con un pequeño papel en 1941 (1979), dirigida por Steven Spielberg. Aunque su aparición fue breve, marcó el inicio de una carrera que pronto llamaría la atención de la crítica y del público.

En 1980, Rourke interpretó a Ritchie, un compañero de trabajo acosador y desafortunado, en la película Fade to Black, pero fue un año después cuando su nombre comenzó a resonar con más fuerza en Hollywood.

En 1981, su papel como un pirómano en Body Heat le valió una atención significativa, a pesar de su limitado tiempo en pantalla. El reconocimiento se consolidó en 1982 con Diner, de Barry Levinson, donde encarnó al afable y jugador compulsivo “Boogie” Sheftell.

La interpretación le otorgó elogios de la crítica y el premio a Mejor Actor de Reparto de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine. En esta producción compartió pantalla con actores que luego se convertirían en figuras destacadas, como Kevin Bacon, Paul Reiser y Daniel Stern.

Poco después, el actor protagonizó Rumble Fish, de Francis Ford Coppola, consolidando su imagen de actor intenso y carismático. Su trabajo en The Pope of Greenwich Village, junto a Daryl Hannah y Eric Roberts, volvió a captar la atención de la crítica, aunque la película no logró el éxito comercial esperado.

"Rumble Fish" consolidó a Mickey Rourke como actor (Captura de video)

A mediados de los años ochenta, el actor ya acumulaba una serie de papeles protagónicos que reforzaban su estatus en la industria.

El punto de inflexión llegó con 9½ Weeks, donde actuó junto a Kim Basinger. El drama erótico lo catapultó al estatus de símbolo sexual y amplió su proyección internacional.

Paralelamente, recibió elogios por su interpretación del escritor alcohólico Henry Chinaski —álter ego literario de Charles Bukowski— en Barfly, así como por su participación en Year of the Dragon, escrita por Oliver Stone.

En 1987, Rourke ofreció una de las actuaciones más recordadas de su carrera en Angel Heart. La película, nominada a varios premios, generó polémica por su contenido, en especial por una escena con Lisa Bonet.

Cabe destacar que mientras parte de su filmografía era vista como controvertida en Estados Unidos, el público europeo —y especialmente el francés— abrazó la imagen rebelde que el actor proyectaba.

El director Adrian Lyne llegó a afirmar que, de haber fallecido tras el estreno de Angel Heart, Rourke habría alcanzado un estatus mítico comparable al de James Dean.

Angel Heart le dejó buenas críticas a Mickey Rourke (Captura de video)

Ese mismo año, el actor incursionó en la música al colaborar con David Bowie en el álbum Never Let Me Down, aportando un segmento de rap en la canción “Shining Star (Makin’ My Love)”.

También escribió su primer guion, Homeboy, una historia centrada en el boxeo que él mismo protagonizó. En 1989 interpretó a San Francisco de Asís en el docudrama Francesco, y posteriormente encabezó Wild Orchid, filme que le valió una nominación al premio Razzie.

A comienzos de la década de 1990, Mickey Rourke protagonizó el fracaso de taquilla Harley Davidson and the Marlboro Man, junto a Don Johnson, y luego White Sands, donde dio vida a un traficante de armas perseguido por Willem Dafoe y Samuel L. Jackson. Aunque algunos críticos destacaron su estilo visual, la película fue considerada incoherente.

El principio del declive de Mickey Rourke

La carrera de Mickey Rourke comenzó a verse eclipsada por su vida personal y su reputación profesional. Directores como Alan Parker reconocieron públicamente la dificultad de trabajar con él.

“Trabajar con Mickey es una pesadilla. Es muy peligroso en el set porque nunca se sabe qué va a hacer”, declaró Parker en una entrevista.

Es así que, en 1991, el famoso tomó una decisión que marcaría profundamente su carrera: dejó la actuación para dedicarse al boxeo profesional.

Mickey Rourke dejó la actuación para dedicarse al box profesional (Crédito: Imdb)

Aunque nunca perdió una pelea —registró seis victorias y dos empates—, esta etapa lo alejó de Hollywood durante años y le causó lesiones que afectaron su rostro, requiriendo varias cirugías estéticas para reconstruirlo.

Su ausencia de las pantallas coincidió con un descenso en su carrera cinematográfica, y en los años posteriores protagonizó una serie de filmes de menor repercusión que no lograron mantener su perfil en el centro de la industria.

Esta elección y sus consecuencias personales y profesionales han sido reconocidas por Rourke mismo como parte de un proceso de autodestrucción que lo llevó a perder no solo oportunidades cinematográficas, sino también estabilidad emocional y financiera.

“Es mejor que nunca hayas sido nadie a que seas un fracasado. Es una píldora difícil de tragar si eres un hombre orgulloso”, confesó en una entrevista.

El resurgir de su carrera y la llegada del reconocimiento tardío

Después de años de altibajos, la carrera de Mickey Rourke experimentó un resurgimiento con The Wrestler (2008), dirigida por Darren Aronofsky. En esta película, Rourke interpretó a un luchador envejecido y desgastado por la vida, un papel que le valió un Globo de Oro y una nominación al Oscar a Mejor Actor.

Mickey Rourke regresó a Hollywood gracias a "The Wrestler" (Captura de video)

Este rol se convirtió en su regreso triunfal a los reflectores y reafirmó su capacidad actoral en la pantalla grande.

“Para ser brutalmente honesto, cuando leí el material, realmente no quería hacer la película porque era demasiado cercana a mí”, dijo en una entrevista.

Incluso, Darren Aronofsky contó que pese a la mala imagen del actor, decidió que él era justo lo que la película necesitaba y estaba decidido a contar con él para el papel principal.

“Cuando conocí a Mickey, supe que estaba en un punto de su vida en el que era consciente de lo que había sucedido y de lo que había hecho, y estaba listo para volver al ruedo... Vi la conexión entre eso y el personaje de la película”, comentó a CNN en el Festival de Cine de Toronto.

Y añadió: “Nadie creía en Mickey. Dijeron: ‘¿Cómo vas a lograr que sea simpático?’, y yo les respondí: ‘Claramente no conoces a Mickey Rourke’. Y nadie lo había visto, pero si miras hacia atrás en esas viejas actuaciones estaba ahí”.

A pesar de ese reconocimiento tardío, su carrera nunca volvió completamente a la estabilidad. Participó en producciones como Sin City, Iron Man 2 e Inmortals, pero sin alcanzar el estatus que tuvo en sus años de máximo esplendor.

Mickey Rourke tuvo papeles secundarios en los últimos años (Megan Cencula/WWD/Shutterstock)

En los últimos años, Rourke ha hablado con honestidad sobre sus errores pasados y el impacto que tuvieron en su vida.

En enero de 2026, en respuesta a la campaña de recaudación de fondos creada por su equipo para cubrir alquiler impago, Rourke publicó un video en Instagram en el que admitió: “He hecho un trabajo realmente terrible en la gestión de mi carrera… No pediría ninguna maldita caridad”.

Asimismo, aseguró que había pasado “más de 20 años en terapia para superar los daños que me hicieron años atrás” en un intento por mejorar su vida personal y profesional.

Mickey Rourke reconoció que tomó malas decisiones con sus finanzas (Crédito: Imdb)

A finales de 2025, Rourke enfrentó una orden de desalojo en su casa alquilada en Los Ángeles por no pagar un adelanto de renta de casi 60,000 dólares, según documentos judiciales.

El artista había firmado un contrato de alquiler en marzo de 2025 por 5,200 dólares mensuales, cifra que aumentó posteriormente a 7,000. Su propietario inició una acción legal exigiendo no solo el pago de la renta atrasada, sino también honorarios legales y la recuperación del inmueble.