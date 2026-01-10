Indy, el perro de “Good Boy”, le ganó a Ethan Hawke y otros finalistas en los Astra Awards 2026

Tras la muerte de un familiar, Todd se muda con su perro Indy a una antigua granja rural —supuestamente embrujada— que perteneció a su abuelo. Aunque Todd ignora las advertencias, Indy comienza a percibir presencias sobrenaturales invisibles para los humanos. Al no poder comunicarse verbalmente, Indy debe enfrentarse a estas fuerzas malignas para proteger a quien ama. (BF Distribution) tag:

Indy, el perro protagonista de la película Good Boy, hizo historia en el cine de terror. Este 9 de enero, el can ganó el Astra Film Award a la Mejor actuación en una película de horror o thriller, una categoría tradicionalmente reservada a intérpretes humanos.

Todo indica que el jurado de los Astra Awards —antes conocidos como Hollywood Critics Association Awards— quedó gratamente impactado por el filme de terror psicológico que se distingue por estar narrado completamente desde la perspectiva del animal.

En la misma categoría competían varios finalistas de alto perfil. El can superó a Ethan Hawke por Teléfono negro 2, Alison Brie por Together, Sally Hawkins por Haz que regrese, Sophie Thatcher por Compañera perfecta y Alfie Williams por 28 Years Later.

Indy no asistió a la ceremonia, pero su director y dueño, Ben Leonberg, aceptó el premio a través de un video publicado posteriormente en las redes sociales de los Astra Awards.

Indy se convirtió en el primer animal en ganar una categoría de actuación en los Astra Film Awards.(Composición/IMBD)

Acompañado por el propio perro, el realizador agradeció el reconocimiento con un discurso matizado con humor y reflexiones sobre la innovación en el género.

“En nombre de Indy, estamos profundamente agradecidos y emocionados de ser reconocidos por su trabajo en una película en la que él no entiende del todo que participó”, expresó Leonberg en su mensaje.

“Este premio y este increíble grupo de nominados reflejan la libertad que el terror les da a los intérpretes y, en nuestro caso, a los entrenadores, para jugar, experimentar y empujar los límites creativos”.

“Ser reconocidos junto a actores tan extraordinarios como Alison Brie, Ethan Hawke, Sophie Thatcher, Sally Hawkins y Alfie Williams es increíble”, dijo el realizador. “Indy se siente honrado de aceptar este premio, especialmente sabiendo que está al lado de intérpretes que ni siquiera necesitaron ser sobornados con golosinas para ubicarse en el set”, bromeó.

El perro que protagonizó "Good Boy" fue premiado en la categoría de mejor interpretación de terror. (Redes: Astra Awards)

La aventura de “Good Boy”

Good Boy es una película de terror sobrenatural estrenada en 2025, dirigida por Ben Leonberg y coescrita junto a Alex Cannon. La historia sigue a Indy mientras intenta rescatar a su dueño, un joven con una enfermedad pulmonar crónica, quien se ve amenazado por una presencia sobrenatural en la antigua casa rural de su abuelo.

El filme se apoya casi por completo en la mirada del perro. La tensión se construye a partir de sus reacciones, su lenguaje corporal y su presencia constante en pantalla, y prescinde del relato tradicional centrado en diálogos.

Leonberg concibió la idea tras volver a ver Poltergeist (1982) y notar el clásico recurso del terror en el que los perros perciben amenazas invisibles antes que los humanos.

Como proyecto cinematográfico, concretar la idea requirió estrategia. Leonberg y su pareja, la productora Kari Fischer, dedicaron más de 400 días de filmación a lo largo de tres años, adaptando la cámara a la altura de Indy, aproximadamente a 48 centímetros del suelo, para reflejar su punto de vista.

El retriever conquistó la pantalla grande gracias a la dedicación de sus dueños y una filmación adaptada a su mundo. (IG: @goodboy.film)

“Creo que la razón por la que su actuación es tan especial es porque hicimos la película enteramente en torno a él, y esa no es la forma en que se hacen la mayoría de los metrajes”, explicó Leonberg en declaraciones a The Dodo For Animal People. Así, el ritmo se ajustaba a cómo respondía la mascota: si Indy necesitaba descansar, el rodaje se detenía.

No obstante, adiferencia de otros perros actores, Indy no fue entrenado para realizar trucos complejos. “Sabe obediencia básica”, aclaró su dueño.

La expresividad que cautivó a críticos y jurados surgió del vínculo de confianza entre el perro y sus dueños, así como de recursos creativos detrás de cámara. “La magia del cine hace que parezca que está molesto, perplejo o asustado; el cine te da esa emoción. La realidad es mucho más absurda”, reconoció Leonberg.

Indy fue adoptado en Nueva York por Leonberg y Fischer sin ninguna intención de convertirlo en actor. “Simplemente estaba destinado a ser nuestro amigo y familia, y ese es su lugar principal”.