Matt Damon reveló el caso real que dio origen a “The Rip” y adelantó secretos inéditos de su nueva película

Matt Damon presenta detalles exclusivos de The Rip en el pódcast New Heights antes de su estreno en Netflix

Durante una entrevista exclusiva en el pódcast New Heights de YouTube, Matt Damon compartió recuerdos sobre sus primeros pasos en la industria, la complicidad creativa con Ben Affleck y los desafíos que enfrentó en Hollywood. La charla permitió a Damon presentar The Rip antes de su estreno en Netflix y revelar el trasfondo real de la historia.

“Este es el primer lugar donde hablo de The Rip y ustedes son los primeros en verla”, afirmó Damon ante los hermanos Kelce, conductores del programa. El actor adelantó, además, que concluyó el rodaje de La Odisea, una película que, según expresó, marca un cambio en su vida profesional y personal.

El caso real detrás de “The Rip”

Damon explicó que The Rip se inspira en un caso real ocurrido en Miami: “Comienza con un hecho verdadero. Había un programa donde equipos policiales buscaban dinero ilícito gracias a perros entrenados únicamente para detectar billetes. En una de esas operaciones esperaban encontrar unos cientos de miles, pero hallaron más de 20 millones de dólares en las paredes de una casa”.

The Rip se inspira en un caso real de Miami donde la policía encontró más de 20 millones de dólares ocultos en una casa (Claire Folger/Netflix)

Esta premisa fue la base para un thriller enfocado en la corrupción y la codicia. “Nuestra película parte de ese hallazgo, pero evoluciona cuando el equipo teme que el cartel propietario del dinero quiera recuperarlo. La tensión es constante porque nadie puede salir de la casa hasta contar todo el efectivo”, describió Damon.

Una productora propia y lecciones de Hollywood

El proyecto llegó al estudio que Damon dirige junto a Ben Affleck, con quien comparte la producción y autoría. “Tenemos nuestra productora, Artist Equity, y este guion nos lo envió Joe Carnahan, director y amigo de muchos años. Lo leímos y decidimos: esto hay que hacerlo juntos", recordó Damon en la conversación difundida por YouTube.

La relación profesional y personal con Affleck fue un eje central durante la charla. “Con Ben, nuestra historia va mucho más allá de lo laboral, somos amigos desde la infancia y vivimos los fracasos previos a la venta del guion de En busca del destino“, compartió Damon al recordar sus inicios. Ambos viajaban en autobús a pruebas en Nueva York, muchas veces solo para recibir un breve “OK, gracias”.

El thriller The Rip explora la corrupción y la codicia, con una tensión que crece por la amenaza de un cartel (Claire Folger/Netflix)

Damon recordó que “el sueño siempre parecía lejano y dimos muchos tumbos”. La gran oportunidad llegó con la venta de En busca del destino, aunque el dinero se agotó rápidamente entre impuestos y agentes. Incluso relató con humor que la primera gran compra tras el éxito fue una Jeep nueva para cada uno y, poco después, debieron buscar más trabajo.

La entrevista en New Heights abordó también las dificultades para consolidarse en el cine. Damon explicó que la experiencia les enseñó a luchar por los derechos de autor y regalías: “Con los años aprendimos que, si una película sobrevive y se relicencia, como pasó con Atracción peligrosa y En busca del destino, los creadores deben seguir vinculados y recibir una retribución justa”.

Según Damon, el aprendizaje consiste en “intentar seguir cerca de los proyectos y de la gente que suma”.

El reto de “La Odisea” y la colaboración con Christopher Nolan

La Odisea, nuevo proyecto con Christopher Nolan, requirió que Damon asumiera retos físicos y técnicos inéditos durante la filmación en IMAX

La expectativa generada por La Odisea llevó a Damon a detallar el compromiso físico y técnico que implicó interpretar a Odiseo bajo la dirección de Christopher Nolan. “Tuve que perder peso y seguir una dieta estricta; llegué a pesar 75,7 kg, algo que no me pasaba desde la secundaria”, afirmó.

La película, que se estrenará en julio, presentó el reto de rodar íntegramente en formato IMAX. “Nolan insistió en que todo se filmara con cámaras IMAX, lo que exigió soluciones técnicas inéditas. Los equipos son ruidosos, así que se diseñó un sistema de aislamiento y espejos para captar los diálogos. Fue ambicioso y complejo, pero el resultado es único”, señaló Damon.

El actor reconoció que aún no vio el montaje final: “Con algunos directores, como Ben, estoy en la sala de edición; con Nolan el proceso es distinto y veré la cinta poco antes del estreno”, comentó durante la grabación difundida en YouTube.

Aprendizajes, humor y familia

Amistad, humor y resiliencia marcan la carrera de Matt Damon, quien destaca la importancia de aprender de los fracasos en el cine (YouTube: New Heights)

Al reflexionar sobre las lecciones aprendidas a lo largo de su carrera, Damon fue categórico: “En este oficio, el ego es el peor enemigo. Siempre hay que recordar que la película está por encima de cualquier interés personal”.

Comparó ese aprendizaje con la trayectoria de deportistas veteranos: “A medida que ganas experiencia, tu cerebro entiende más el proceso, pero el cuerpo se resiente. Me encantaría rehacer algunos de mis films con el conocimiento de ahora”.

Damon también resaltó la importancia de la formación y la resiliencia: “Es un oficio, una artesanía. Hay que aprender de otros, leer guiones y estar dispuesto a fracasar muchas veces”.

Para Damon, el mayor aprendizaje vital es no perder lo esencial de la vida y acompañar de cerca el crecimiento familiar y profesional (YouTube: New Heights)

El sentido del humor estuvo presente tanto en la revisión de su alianza con Affleck como en las anécdotas compartidas en el pódcast. “Nuestra vida estuvo llena de decisiones impulsivas y de convencernos mutuamente de embarcarnos en locuras”, admitió Damon al referirse a la relación fraternal con su socio creativo.

Hubo menciones a otras figuras del cine como George Clooney y Steven Spielberg, así como al consejo de Tom Hanks de “no dejarse intimidar por nadie y centrarse en el trabajo”.

En el tramo final de la entrevista, Damon fue consultado sobre su familia y la paternidad. “Al final, los hijos llegan al mundo con una personalidad propia. Hay que acompañarlos en ese camino”, señaló. Recordó que, al ayudar a su hija adolescente a cepillarse el pelo tras muchos años, comprendió el valor de esos pequeños momentos.

Matt Damon y Ben Affleck lideran la productora Artist Equity, fortaleciendo su colaboración creativa y profesional en Hollywood

Para Damon, el mayor aprendizaje del oficio es simple: el tiempo avanza, y lo fundamental, tanto en su carrera como en su vida, es no dejar que lo esencial se escape.