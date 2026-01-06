Entretenimiento

Gwyneth Paltrow reveló que su divorcio de Chris Martin afectó su carrera en Hollywood

La actriz se sinceró sobre cómo la cobertura mediática de su separación del vocalista de Coldplay le hizo perder papeles

Gwyneth Paltrow recordó la vez que la despidieron de una película por divorciarse de Chris Martin (AP)

Gwyneth Paltrow habló sobre cómo su separación en 2014 de Chris Martin afectó no solo su vida personal, sino también su carrera profesional.

La actriz, de 53 años, abordó el tema en una entrevista con el podcast Good Hang with Amy Poehle en la que repasó los desafíos que enfrentó tras anunciar su “separación consciente” del vocalista de Coldplay.

“Se suponía que iba a hacer una película en un momento, y fue justo después de lo de la ‘separación consiente’ con Chris, y hubo muchas cosas duras en la prensa”, explicó.

Según la fundadora de Goop, esa cobertura negativa afectó la percepción de los distribuidores cinematográficos sobre el proyecto. “Creo que el distribuidor pensó: ‘Esto podría ser demasiado complicado de manejar’”, añadió.

Gwyneth Paltrow afirmó que su divorcio de Chris Martin le costó un papel en una película (GTRESONLINE/The Grosby Group)

En tono sarcástico, Paltrow resumió la situación: “Así que eso fue genial, porque estaba divorciándome y luego me despidieron. Así que fue increíble”.

Más de una década después de su divorcio, Gwyneth Paltrow reconoció la reacción negativa que generó el término “separación consciente” entre algunas personas.

“Si alguien había tenido un divorcio realmente feo, o sus padres habían tenido uno complicado, y luego escucha esta idea de que no tiene que ser así, el aprendizaje implícito puede ser: ‘Oh, maldita sea, están diciendo que hice algo mal’”, explicó.

Aunque aseguró que nunca fue su intención transmitir un mensaje de juicio, la actriz señaló que comprende la sensibilidad del tema. “Tiene sentido, como, ‘Oh no, ¿es la inferencia que arruiné algo?’ No es agradable contemplarlo. Así que entiendo por qué fue tan personal para algunas personas”, afirmó.

Gwyneth Paltrow aseguró que algunas personas pudieron identificarse con su situación. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Paltrow y Martin tienen dos hijos en común: Apple, de 21 años, y Moses, de 19 años. Tras su divorcio, la actriz se casó con el productor Brad Falchuk en 2018.

En la conversación con Poehler, la actriz también habló sobre su ritmo de trabajo en los años anteriores. Tras recordar que llegó a filmar 15 películas en cinco años, la artista bromeó sobre lo intenso de ese período.

“Eso es una locura. Es problemático. Probablemente por eso me tomé 10 años de pausa después. Dije: ‘No’”, dijo.

Durante ese tiempo, sus apariciones en cine fueron intermitentes, incluyendo papeles en las películas de Marvel Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.

Su regreso reciente al cine ha sido con Marty Supreme, protagonizada junto a Timothée Chalamet y recibida favorablemente por la crítica. Gwyneth Paltrow describió la experiencia como un reencuentro con su pasión por la actuación.

Gwyneth Paltrow regresó a la actuación con la película "Marty Supreme" (Captura de video)

“No sé si a la gente le gustará o no, pero es un cambio real y todos son excelentes en su trabajo. Así que pensé: ‘Vaya, creo que esto es lo que extrañaba’”, dijo.

Gwyneth Paltrow reflexionó sobre la soledad en sus años de mayor éxito

Gwyneth Paltrow alcanzó en sus veintes lo que muchas actrices en Hollywood solo pueden imaginar: fama global, reconocimiento crítico y un Oscar que la convirtió en una de las figuras más visibles de su generación.

Pero ese ascenso meteórico, según confesó ahora, tuvo un costo personal que tardó años en identificar. En una conversación para Variety, la actriz de 53 años reconoció que la época en la que acumuló más triunfos profesionales también estuvo marcada por un profundo sentimiento de aislamiento.

De hecho, la estrella de Iron Man señaló que la falta de raíces y el ritmo frenético de trabajo la mantuvieron desconectada de sí misma.

Gwyneth Paltrow admitió que alcanzar la fama tan joven la hizo sentirse sola. (Evan Agostini/Invision/AP)

“Sentí mucha soledad mientras lo hacía en mis veintes. Aún no me conocía bien y viajaba todo el tiempo. Necesitaba crecer y entender quién era realmente, y obtuve muchas de esas respuestas a través de mi familia. Luego inicié un negocio”, dijo.

La artista tenía apenas 26 años cuando ganó el premio de la Academia por su papel como Viola de Lesseps en Shakespeare in Love, la cinta producida por Harvey Weinstein que la consolidó como un rostro imprescindible de finales de los noventa.

