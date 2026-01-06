Entretenimiento

“Fue increíble, sacamos el champán”: Steven Knight reveló secretos sobre El hombre inmortal, la próxima película de Peaky Blinders

El guionista adelantó en Radio Times que la saga está a punto de enfrentar cambios sorprendentes y prometió novedades que mantendrán en vilo a quienes siguen la historia. Qué se sabe sobre el rumbo que tomará el universo de Tommy Shelby

Guardar
Netflix confirma el estreno de la película 'El hombre inmortal', basada en Peaky Blinders, para el 20 de marzo de 2026 (Netflix)

La saga Peaky Blinders se prepara para un nuevo capítulo con la llegada de la película El hombre inmortal, cuyo estreno en cines está programado para el 6 de marzo de 2026 y su desembarco en Netflix el 20 de marzo.

Aunque la noticia del largometraje ya era conocida por la audiencia, el verdadero foco está en las recientes declaraciones de Steven Knight a Radio Times, donde el guionista anticipó detalles sobre la continuidad de la franquicia y la esperada secuela televisiva.

Un universo en expansión: lo que viene tras la película

En la entrevista exclusiva concedida a The Radio Times Writers’ Room, Knight confirmó que la franquicia seguirá creciendo más allá de la película, ya que la narrativa se expande con una nueva serie secuela ambientada en 1953, para la que BBC One ya confirmó al menos dos temporadas.

La franquicia Peaky Blinders expande
La franquicia Peaky Blinders expande su universo más allá de la Segunda Guerra Mundial con historias originales centradas en el clan Shelby (Netflix)

“La única idea que tuve desde el principio fue comenzar cuando terminara la Primera Guerra Mundial y finalizar cuando empezara la Segunda”, explicó Knight a Radio Times. Aunque evitó dar detalles sobre la trama de la próxima serie, adelantó que será una prolongación natural del universo Shelby y que los espectadores podrán descubrir nuevas dinámicas familiares y sociales.

La producción promete explorar cómo el legado de los Shelby y las consecuencias de la guerra transforman a la familia y a la ciudad. Además, Knight insinuó que algunos personajes históricos podrían cruzarse en el camino de los Shelby, lo que abriría nuevas líneas argumentales y desafíos para la familia.

El hombre inmortal: “diferente, pero igual”

Sobre El hombre inmortal, Knight afirmó que será “diferente, pero igual” y prometió una experiencia “explosiva” para los seguidores. Según la sinopsis oficial, la historia sitúa a Tommy Shelby en Birmingham en 1940, obligado a regresar tras un exilio autoimpuesto para enfrentar su mayor desafío: decidir si enfrenta su legado o lo destruye, mientras el destino de su familia y del país está en juego.

Steven Knight reveló la llegada
Steven Knight reveló la llegada de una serie secuela de Peaky Blinders ambientada en 1953 con al menos dos temporadas en BBC One (Netflix)

El guion, a cargo del propio Knight, busca profundizar en el carácter ambiguo y contradictorio de Shelby, mostrando nuevas aristas de uno de los personajes más icónicos de la televisión británica.

Consultado sobre si la película enlazará directamente con la secuela televisiva, Knight se limitó a responder: “Ya lo verán. No puedo decir nada al respecto”, manteniendo el misterio sobre los próximos movimientos del clan Shelby y dejando abierta la puerta a futuras sorpresas.

Compromiso y expectativas renovadas

En la actualidad, Steven Knight compagina la escritura de la próxima película de James Bond con otros proyectos internacionales. A pesar de su agenda, el guionista reafirma su compromiso con Peaky Blinders y su universo, asegurando que la franquicia continuará evolucionando y sorprendiendo a su audiencia.

Peaky Blinders consolida su vigencia
Peaky Blinders consolida su vigencia internacional al combinar drama, política y crimen, manteniendo el compromiso de satisfacer a sus seguidores (Netflix)

Knight resaltó la importancia de mantener la esencia original de la historia, incluso a medida que la saga se diversifica con nuevas series y formatos.

El inminente estreno de la película, junto con la confirmación de la nueva serie secuela, consolidan la vigencia de la franquicia, que sigue cautivando la atención de una audiencia internacional.

Con nuevas historias en el horizonte, la saga Peaky Blinders reafirma su lugar como una de las producciones británicas más influyentes y esperadas de la década, con el universo Shelby listo para escribir un nuevo capítulo bajo las expectativas renovadas de sus seguidores.

La comunidad de fanáticos, atenta a cada anuncio, celebra la expansión de una narrativa que combina drama, política y crimen sin perder su sello distintivo, según concluyó el director en la entrevista con Radio Times.

Temas Relacionados

Peaky BlindersThe Immortal ManTommy ShelbySteven KnightSegunda Guerra MundialNetflixBBC OneNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

La decisión de David Bowie que transformó para siempre el tradicional Live Aid y sorprendió al mundo

La inesperada acción del artista británico durante el legendario evento benéfico modificó el rumbo de la jornada y provocó una respuesta masiva de solidaridad por parte de la audiencia internacional reunida frente a la pantalla

La decisión de David Bowie

Noel Gallagher abordó los rumores sobre si Oasis escribirá la siguiente canción para ‘James Bond’

La banda atraviesa una etapa de actividad tras su gira de reunión, mientras el equipo de la franquicia aún no ha iniciado oficialmente el nuevo proyecto

Noel Gallagher abordó los rumores

Así fue el acuerdo de divorcio entre Nicole Kidman y Keith Urban

El divorcio queda oficialmente resuelto tras casi dos décadas de matrimonio

Así fue el acuerdo de

George Clooney y el álbum de The Beatles que convirtió el debate musical en tradición familiar

Entre anécdotas y recuerdos, el actor estadounidense relató cómo una obra maestra de la banda británica logra transformar momentos cotidianos en su hogar

George Clooney y el álbum

Hugh Jackman, irreconocible como Robin Hood en el primer tráiler de un oscuro remake con el sello de A24

La nueva película muestra a un Robin Hood herido, solitario y atormentado; muy lejos del héroe romántico que inmortalizó la tradición popular

Hugh Jackman, irreconocible como Robin
DEPORTES
La fuerte denuncia de un

La fuerte denuncia de un piloto argentino contra su escudería en el Dakar: “Los franceses de este equipo son soberbios”

No sabía que lo estaban grabando, dijo que era su sueño jugar en el Real Madrid y estalló el escandalo en Europa

Lucas Pratto acordó su llegada a un campeón de Sudamérica: el récord que buscará romper en la Copa Libertadores

Fue campeón en Boca, jugó con Messi en la Selección, borró a Neymar y a los 33 años fichó en un equipo de un pueblo de 11.000 habitantes

“Cristiano Ronaldo versus Messi”: los detalles del encuentro entre Faustino Oro y Magnus Carlsen, el mejor ajedrecista del mundo

TELESHOW
La tremenda respuesta de Sabrina

La tremenda respuesta de Sabrina Rojas cuando le preguntaron si le fue infiel a Luciano Castro

El amoroso saludo de Fabián Cubero a su hija Allegra en su cumpleaños de 15: “Estoy orgulloso de la persona que sos”

La historia de Pamela Pombo, ex de Patricio Albacete: de ser vedette junto a una falsa hermana al salto hacia el fisicoculturismo

Gloria Carrá se sinceró sobre el vínculo de Ángela Torres y Marcos Giles: “Me gustan como pareja, son divinos”

El Hospital Alemán confirmó el alta del chef Christian Petersen a través de un parte médico

INFOBAE AMÉRICA

Así es GoHam, la “hamburguesa”

Así es GoHam, la “hamburguesa” cósmica que revela vórtices y es clave para entender la creación de nuevos planetas

Los aliados de Ucrania pactaron en París garantías de seguridad vinculantes con respaldo de Estados Unidos

Un muerto y tres heridos en un atropello de autobús en Jerusalén durante una protesta: descartaron un atentado terrorista

La Fiscalía de Bolivia admitió una nueva denuncia contra Evo Morales vinculada a delitos contra menores

La cárcel de los presos más célebres de Estados Unidos: quiénes pasaron por el MDC de Brooklyn, donde está detenido Nicolás Maduro