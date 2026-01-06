Entretenimiento

“Diferente, pero igual”: Steven Knight reveló secretos sobre El hombre inmortal, la próxima película de Peaky Blinders

El guionista adelantó en Radio Times que la saga está a punto de enfrentar cambios sorprendentes y prometió novedades que mantendrán en vilo a quienes siguen la historia. Qué se sabe sobre el rumbo que tomará el universo de Tommy Shelby

Netflix confirma el estreno de la película 'El hombre inmortal', basada en Peaky Blinders, para el 20 de marzo de 2026 (Netflix)

La saga Peaky Blinders se prepara para un nuevo capítulo con la llegada de la película El hombre inmortal, cuyo estreno en cines está programado para el 6 de marzo de 2026 y su desembarco en Netflix el 20 de marzo.

Aunque la noticia del largometraje ya era conocida por la audiencia, el verdadero foco está en las recientes declaraciones de Steven Knight a Radio Times, donde el guionista anticipó detalles sobre la continuidad de la franquicia y la esperada secuela televisiva.

Un universo en expansión: lo que viene tras la película

En la entrevista exclusiva concedida a The Radio Times Writers’ Room, Knight confirmó que la franquicia seguirá creciendo más allá de la película, ya que la narrativa se expande con una nueva serie secuela ambientada en 1953, para la que BBC One ya confirmó al menos dos temporadas.

La franquicia Peaky Blinders expande
La franquicia Peaky Blinders expande su universo más allá de la Segunda Guerra Mundial con historias originales centradas en el clan Shelby (Netflix)

“La única idea que tuve desde el principio fue comenzar cuando terminara la Primera Guerra Mundial y finalizar cuando empezara la Segunda”, explicó Knight a Radio Times. Aunque evitó dar detalles sobre la trama de la próxima serie, adelantó que será una prolongación natural del universo Shelby y que los espectadores podrán descubrir nuevas dinámicas familiares y sociales.

La producción promete explorar cómo el legado de los Shelby y las consecuencias de la guerra transforman a la familia y a la ciudad. Además, Knight insinuó que algunos personajes históricos podrían cruzarse en el camino de los Shelby, lo que abriría nuevas líneas argumentales y desafíos para la familia.

El hombre inmortal: “diferente, pero igual”

Sobre El hombre inmortal, Knight afirmó que será “diferente, pero igual” y prometió una experiencia “explosiva” para los seguidores. Según la sinopsis oficial, la historia sitúa a Tommy Shelby en Birmingham en 1940, obligado a regresar tras un exilio autoimpuesto para enfrentar su mayor desafío: decidir si enfrenta su legado o lo destruye, mientras el destino de su familia y del país está en juego.

Steven Knight reveló la llegada
Steven Knight reveló la llegada de una serie secuela de Peaky Blinders ambientada en 1953 con al menos dos temporadas en BBC One (Netflix)

El guion, a cargo del propio Knight, busca profundizar en el carácter ambiguo y contradictorio de Shelby, mostrando nuevas aristas de uno de los personajes más icónicos de la televisión británica.

Consultado sobre si la película enlazará directamente con la secuela televisiva, Knight se limitó a responder: “Ya lo verán. No puedo decir nada al respecto”, manteniendo el misterio sobre los próximos movimientos del clan Shelby y dejando abierta la puerta a futuras sorpresas.

Compromiso y expectativas renovadas

En la actualidad, Steven Knight compagina la escritura de la próxima película de James Bond con otros proyectos internacionales. A pesar de su agenda, el guionista reafirma su compromiso con Peaky Blinders y su universo, asegurando que la franquicia continuará evolucionando y sorprendiendo a su audiencia.

Peaky Blinders consolida su vigencia
Peaky Blinders consolida su vigencia internacional al combinar drama, política y crimen, manteniendo el compromiso de satisfacer a sus seguidores (Netflix)

Knight resaltó la importancia de mantener la esencia original de la historia, incluso a medida que la saga se diversifica con nuevas series y formatos.

El inminente estreno de la película, junto con la confirmación de la nueva serie secuela, consolidan la vigencia de la franquicia, que sigue cautivando la atención de una audiencia internacional.

Con nuevas historias en el horizonte, la saga Peaky Blinders reafirma su lugar como una de las producciones británicas más influyentes y esperadas de la década, con el universo Shelby listo para escribir un nuevo capítulo bajo las expectativas renovadas de sus seguidores.

La comunidad de fanáticos, atenta a cada anuncio, celebra la expansión de una narrativa que combina drama, política y crimen sin perder su sello distintivo, según concluyó el director en la entrevista con Radio Times.

