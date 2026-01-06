Cher reveló cómo fue su inicio en la actuación, con dislexia: “Puedo actuar o puedo leer, pero no puedo hacer ambas cosas a la vez”

Cher reveló que una llamada equivocada la llevó accidentalmente a protagonizar su primer papel en el cine, pese a sus dificultades con la lectura (REUTERS/Mario Anzuoni)

La multifacética Cher inició el año con una aparición mediática, compartiendo los altibajos de su trayectoria creativa y personal durante una extensa charla para el pódcast Armchair Expert. La cantante y actriz de 79 años repasó los desafíos de escribir sus memorias y cómo, de manera inesperada, entró en el mundo de la actuación.

El reciente encuentro con el presentador Dax Shepard, estuvo marcado por la franqueza y el humor, mostrando a una aclamada artista dispuesta a hablar abiertamente de sus fracasos, la dislexia y la construcción de su imagen pública.

La intérprete confesó las dificultades de escribir sus memorias en un libro, debido a su dislexia y la búsqueda de autenticidad (Armchair Expert)

Desafíos de escribir sus memorias

A lo largo del episodio, reconoció las dificultades al momento de plasmar su historia en un libro. “No tienes idea de lo difícil que es escribir un libro. Lo intenté un par de veces, y cuando lo leía, pensaba: ‘Esto no va a funcionar’”, confesó. Varias versiones iniciales fueron descartadas porque no transmitían su voz auténtica, un aspecto que para ella resultaba fundamental al relatar su vida.

Relató que, tras intentarlo con distintas colaboradoras, ninguna conseguía captar su tono genuino. “Hablé con una señora inglesa, pero no daba resultado. Luego trabajé con una chica adorable, pero tampoco era lo que buscaba”, comentó.

Según explicó, fue gracias a la recomendación de su amigo Eric Roth que halló a la asistente apropiada. Con respecto a esto, destacó: “Él me mandó a alguien, y de pronto todo empezó a encajar. Me permitía hablar como yo hablo”, subrayando la importancia de poder expresarse con libertad.

La cantante estadounidense también reconoció que la lectura es un reto constante debido a la dislexia. “Soy disléxica. Empecé cada capítulo, pero no soy buena lectora”, compartió. Esta condición dificultó tanto la lectura como la grabación del audiolibro, ya que leer en voz alta sigue representando una barrera.

Cher compartió que pasó por varias colaboraciones con memorias frustradas, hasta que logró encontrar el tono de su relato (REUTERS)

Un inicio actoral accidental

Uno de los momentos más reveladores de la conversación en Armchair Expert fue el relato de cómo Cher ingresó a la actuación casi por accidente. Narró que obtuvo su primer trabajo como actriz por un error en una llamada telefónica entre su madre y el director Robert Altman.

“Solo obtuve ese papel porque mi madre y Robert eran amigos. Mi madre, por casualidad, lo llamó pensando que marcaba mi número. Él contestó furioso: ‘¿Qué haría Cher aquí?’. Ella le dijo que yo quería ser actriz y que estaba haciendo una audición”, compartió.

Altman, sorprendido, le envió un guion y fue tajante: “No te estoy ofreciendo nada. Lee el guion. ¿Tienes trabajo? Pues entonces, ven mañana”. Cher admitió que sentía temor ante el reto: “Le dije: ‘Puedo actuar o puedo leer, pero no puedo hacer ambas cosas a la vez’”. Sin embargo, presentarse al día siguiente marcó el inicio de su carrera en el cine.

La dificultad para leer en voz alta ha sido constante durante su trayectoria. “Nunca he sido buena leyendo y pronunciando mis líneas. Si alguien me hubiera visto intentando leer el principio del libro... lo mal que lo hacía”, recordó.

La artista estadounidense destacó el impacto de los consejos familiares en su vida, en especial el de su madre como guía para superar obstáculos (Instagram)

Obstáculos personales en los inicios

A lo largo de la conversación, abordó abiertamente los desafíos de su niñez y el entorno familiar que influyó en su carácter. Habló de la inestabilidad originada por el divorcio de sus padres, las mudanzas frecuentes y su experiencia en un orfanato siendo niña. Su testimonio dejó entrever una combinación de vulnerabilidad y resistencia.

“Mi madre tuvo muchos matrimonios, nos mudábamos todo el tiempo y conocí a varias personas que cuidaron de mí, aunque yo pensaba que solo eran niñeras”, relató. Enfatizó que estas constantes transiciones marcaron su infancia y la hicieron más perceptiva: “Aprendí a leer el ambiente, a saber cuándo había que marcharse”.

Éxito, fama y visión propia

A pesar de sus éxitos en la música y el cine, Cher manifestó su distancia con la idea de “icono”. “Eso de icono no significa nada para mí. Solo soy una mujer que ha trabajado siempre, eso es lo que soy”, puntualizó, restando importancia a la imagen de figura legendaria.

En cuanto a la percepción pública de su figura, explicó: “Sé quién soy y he trabajado duro para lograrlo. Pero no compro todo ese discurso sobre el pedestal”.

Incluso al reconocer el impacto cultural de su carrera, prefiere mantener una posición realista y cercana. “A veces veo a la gente emocionarse y voy a abrazarlos, trato de desmitificar ese momento. La gente me percibe como un personaje, pero yo solo veo a alguien que hace su trabajo”, señaló.

Entre otros aspectos, también reflexionó sobre el significado del éxito y la autenticidad. “He tenido suerte, pero también he trabajado duro para ser quien soy. No se trata de estrategia, las cosas van ocurriendo y uno simplemente elige si dice sí o no”, detalló.

Cher minimiza la etiqueta de 'icono' y prefiere definirse como una mujer perseverante que trabajó sin descanso (Armchair Expert)

Lecciones de vida desde su trayectoria

En la reciente charla, la artista compartió la relevancia de ciertas enseñanzas familiares y de personas cercanas. Citó el mejor consejo recibido de su madre: “‘Si no importa dentro de 5 años, no importa’”. Dichas frase le sirvió de guía en situaciones difíciles.

Cher describió vínculos personales complejos, como los que tuvo con Sonny Bono y David Geffen, y mencionó que tuvo fortuna, pero también trabajó intensamente para consolidar una carrera duradera. Subrayó que tanto el azar como el esfuerzo son necesarios para construir un recorrido tan prolongado como el suyo.

Los complejos desafíos familiares, el tránsito entre la música y el cine, y algunos episodios como los conflictos contractuales o las relaciones sentimentales fallidas; son mencionadas en su relato con honestidad, evitando la victimización ante los medios.

Cher insiste en que la combinación de azar y esfuerzo ha sido clave para consolidar su trayectoria en la música y el cine a lo largo de los años (Armchair Expert)

Al final de la entrevista con el pódcast Armchair Expert, Cher sintetizó su manera de enfrentarse a los golpes: siempre prefiere recuperarse y seguir adelante, convencida de que la clave está en elegir moverse constantemente en cada aspecto de su vida.