El secreto mejor guardado de “Volver al futuro” sale a la luz 40 años más tarde

El aniversario de la película dirigida por Robert Zemeckis trajo consigo el redescubrimiento de un detalle mínimo, casi invisible, que reavivó el debate entre los admiradores de la saga

A cuatro décadas del estreno de Volver al Futuro, la película dirigida por Robert Zemeckis y escrita junto a Bob Gale sigue fascinando al público con sus capas de significado, detalles escondidos y guiños que se revelan a quienes observan con atención.

En el marco del 40° aniversario de la saga, un minúsculo elemento en la primera escena ha resurgido en la conversación cinéfila: un simple reloj en el suelo, invisible a la mayoría, que pudo haberle evitado más de un problema a Marty McFly.

40 años de sorpresas y nuevas lecturas

El aniversario número cuarenta de la obra protagonizada por Michael J. Fox se celebró en 2025 con funciones especiales en cines y la publicación de las memorias del actor, “Future Boy”. El regreso temporal a las salas dio pie al redescubrimiento de escenas y objetos que pasan desapercibidos al espectador casual, pero encierran claves sutiles para la trama.

Según un análisis publicado por Sensacine, “la inolvidable película de viajes en el tiempo que inició una de las sagas de ciencia ficción más queridas de todos los tiempos regresó a las salas de cine por tiempo limitado, dando la oportunidad a muchos de verla por primera vez en pantalla grande (y también una calidad muy superior)”.

La oportunidad de ver el clásico en alta definición permitió que algunos espectadores notaran detalles que décadas atrás permanecían ocultos.

Michael J. Fox, quien interpretó a Marty, recordó en su libro que la cinta “tiene un sinfín de detalles escondidos y la capacidad de seguir sorprendiéndonos cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo”.

El experimento de Doc Brown y el reloj olvidado

Un pequeño reloj en el
Un pequeño reloj en el suelo, inadvertido durante décadas, marca la hora correcta y cambia la perspectiva de la película (foto: YouTube/Captura)

La película abre con una secuencia memorable en la casa de Doc Brown (Christopher Lloyd), donde decenas de relojes marcan el pulso del científico. Estos relojes, como sabemos, tienen un retraso de 25 minutos debido a uno de los experimentos del inventor, un dato que queda claro solo tras una llamada telefónica que alerta a Marty sobre la hora real.

Esta confusión lleva al joven a salir a las apuradas rumbo al instituto, donde sufre una reprimenda de Strickland, el inflexible director que insiste en llamarlo “perdedor”.

Sin embargo, hay un detalle casi invisible en la puesta en escena que podría haber cambiado el curso de la jornada de Marty. De acuerdo con Sensacine, “lo que no muchos saben es que podría haber evitado este problema si hubiera mirado a su alrededor con más atención”.

Al ingresar en la casa del Dr. Emmett Brown, Marty deja su monopatín junto a una caja de plutonio oculta bajo un mueble. En ese momento, apenas perceptible, “justo antes de que empuje su patín puede verse un reloj en el suelo que es el único de la habitación que marca la hora correcta, poco después de las 8:15”, explicó el artículo de Sensacine.

Un pequeño objeto que cambia la perspectiva

Ese reloj en el suelo, ignorado tanto por el protagonista como por la mayoría de la audiencia durante años, es el único que no participa del experimento de Doc Brown. Si Marty hubiese reparado en él, habría notado que todos los otros relojes estaban atrasados y, con ello, podría haber llegado a tiempo al instituto, evitando otra confrontación con Strickland.

“Si Marty lo hubiera visto, se habría dado cuenta de que algo fallaba en los relojes del científico y probablemente haberse evitado otra severa reprimenda de Strickland, quien nunca pierde la oportunidad de llamarlo perdedor”, señaló Sensacine.

Este detalle oculto funciona como un guiño para los observadores atentos y subraya la obsesión de Doc Brown por el tiempo, así como la tendencia de Marty a dejarse llevar por el entorno sin detenerse a mirar con detenimiento. La escena, que dura apenas unos segundos, encapsula la genialidad del diseño de producción y el minucioso trabajo de dirección que caracteriza a la saga.

