Entretenimiento

El día que Miley Cyrus realizó una doble confesión: de su historia con Maxx Morando a una aversión inesperada

La cantante sorprendió en televisión al revelar aspectos íntimos de su vida privada, desde el significado especial de su compromiso hasta una dificultad poco habitual que desafía su rutina diaria, pero fortalece su relación sentimental

Miley Cyrus revela su compromiso
Miley Cyrus revela su compromiso con Maxx Morando y cómo su fobia al papel influye en su vida cotidiana (REUTERS/Mario Anzuoni)

Miley Cyrus sorprendió recientemente al público con la noticia de su compromiso con el músico Maxx Morando, en una declaración repleta de humor y sinceridad.

La cantante de 33 años, reconocida mundialmente por su trayectoria musical y su paso por Disney Channel, compartió los detalles en una intervención en el programa televisivo Jimmy Kimmel Live!, donde develó no solo su felicidad personal, sino también un aspecto poco conocido de su vida: su fobia al papel y el modo en que Morando la apoya frente a este miedo arraigado desde la infancia.

Cuando comenzaba diciembre, la figura de la artista quedó marcada por un tono distendido cuando, entre bromas y revelaciones, explicó cómo su fobia al papel influye en sus decisiones cotidianas y, según sus palabras, incluso en su vida amorosa.

Esa es realmente la razón por la que me comprometí”, admitió entre risas, haciendo referencia a la ayuda que le brinda su pareja para enfrentar situaciones que, para la mayoría, resultan triviales, pero que para ella se convierten en auténticos retos.

Un compromiso envuelto en humor y complicidad

Miley Cyrus se comprometió con
Miley Cyrus se comprometió con su novio Maxx Morando. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La confirmación del compromiso fue difundida por el propio entorno de Cyrus, que subrayó el momento como especialmente feliz para la cantante.

El anuncio tomó tintes particulares durante la conversación con Jimmy Kimmel, donde la intérprete de “Flowers” dejó claro que su relación con Morando tiene un ingrediente fundamental: el apoyo mutuo ante situaciones poco convencionales. El vínculo entre ambos se ha fortalecido en parte por la comprensión y el cuidado que Morando ofrece frente a la singular fobia de Cyrus.

Durante la charla con Kimmel, la artista expresó: “Esta era una oferta de Viernes Negro, cariño. No lo era, pero él era listo en ese aspecto. Podría haberlo sido. No estoy segura. Más vale que no lo haya sido”, mientras mostraba su anillo de compromiso, un detalle que fuentes cercanas describen como “muy suyo, con un aire bohemio-rock”.

Según allegados, Miley se encuentra en una etapa plena y discreta, disfrutando de una vida que coincide con sus deseos y valores actuales. La artista no sintió necesidad de hacer un anuncio ostentoso respecto al compromiso y, de acuerdo con su entorno, el carácter reservado de Morando está influyendo positivamente en ella.

La fobia al papel: origen, síntomas y consecuencias en la vida cotidiana de Cyrus

La cantante Miley Cyrus confiesa
La cantante Miley Cyrus confiesa que su miedo al papel afecta desde la lectura de libros hasta la apertura de paquetes (REUTERS/Mario Anzuoni)

Uno de los instantes más reveladores de la entrevista se produjo cuando Cyrus habló abiertamente sobre una condición que le ha acompañado desde la infancia. Definida por la propia artista como un miedo “profundamente arraigado” y una auténtica “fobia”, se trata de una aversión intensa y visceral al papel, especialmente cuando entra en contacto con manos secas o cuando tiene una textura que intensifica su rechazo.

Navidad, me conocen como un poco Grinch porque me da asco la Navidad. Odio el papel”, compartió la cantante ante la audiencia, y añadió: “El verdadero problema para mí con el papel es cuando la gente tiene las manos secas y toca papel, y luego es Navidad y hace frío, y todos tienen las manos secas y tocan papel”.

Cyrus relató que su temor se remonta a largos viajes de la infancia con su madre y sus hermanos: “Cuando era niña y hacíamos largos viajes en coche de Tennessee a Canadá, mis hermanos frotaban papeles para molestarme en el coche”. Por ello, la Navidad, época de abundante papel y envoltorios, supone un desafío particular para la cantante, quien se describe a sí misma como una especie de “Grinch” debido a su rechazo a esta tradición.

La fobia afecta a aspectos cotidianos: desde la imposibilidad de abrir cajas de Amazon o sobres hasta el rechazo absoluto a leer libros impresos. “Libros, de nuevo, me alegré mucho cuando tenían un Kindle, cuando se inventó el Kindle”, reconoció, agregando sobre sus escritos futuros: “Cuando escribo mi libro, papel encerado”.

Maxx Morando apoya a Miley
Maxx Morando apoya a Miley Cyrus en el manejo de su fobia al papel, fortaleciendo su relación de pareja (REUTERS/Mike Blake)

Entre los síntomas que describe se encuentran náuseas inmediatas y una fuerte aversión cuando se encuentra en presencia de papel, en especial de cartón, que incrementa el malestar debido a su sequedad y textura.

“Está empeorando, así que necesito algún tipo de intervención. Voy a probar con EMDR, hipnotizada, porque está afectando mi vida diaria”, reconoció la artista. Cyrus también mencionó: “Si alguien recibe una caja de Amazon, me pongo enferma, porque el cartón es lo peor. Está súper seco y tiene envoltorio”.

El rol de Maxx Morando en la vida de Miley Cyrus

La presencia de Maxx Morando ha sido fundamental para que Cyrus gestione de mejor manera su fobia. La cantante relató entre risas que parte del acuerdo tácito de su compromiso incluye la valiosa tarea que Morando cumple en su día a día: “Eso es lo mejor, por eso me comprometí, porque le pido a mi prometido que abra todos los paquetes afuera”. Este apoyo contribuye al bienestar de la artista y refuerza el vínculo de pareja.

Cyrus reconoció además parte de la dinámica, bromeando sobre la fecha del compromiso y los regalos: “Kimmel le preguntó si su amor sabía que si hubiera esperado varias semanas para pedirle matrimonio, no habría tenido que comprarle un regalo de Navidad”.

Durante su paso por Jimmy
Durante su paso por Jimmy Kimmel Live!, la artista de 33 años habló de su vínculo con Morando y dejó al público boquiabierto al contar un aspecto desconocido de su rutina REUTERS/Mario Anzuoni

Este respaldo cotidiano de Morando demuestra la importancia del acompañamiento emocional en circunstancias que para muchos podrían parecer nimias, pero que para Cyrus representan un desafío mayor.

Navidad, aniversarios y el rechazo a las tradiciones de papel

La aversión al papel ha alterado la manera en que Cyrus vive fechas señaladas. Durante la entrevista, la cantante dejó claro que las celebraciones tradicionales, como la Navidad y los aniversarios, no incluyen envoltorios ni obsequios relacionados con papel. “Creo que el primer aniversario es de papel o algo así, ¿no?”, le planteó Kimmel. “No, aquí no”, respondió la artista entre carcajadas, descartando cualquier posibilidad de regalos tradicionales.

En relación con los regalos navideños, Cyrus explicó: “Me encantan las medias, y cualquier cosa que quiera suele ser bastante pequeña y cabe perfectamente en una media de seda, sin papel. Prefiero la seda, no me reseca”.

Ante la pregunta sobre la firma de un acta de matrimonio en papel, Cyrus respondió riendo: “La cuestión es que el papel encerado, cualquiera que tenga una superficie lisa, es mejor. Y de mi último matrimonio creo recordar que el papel es encerado, pero fumé uno de esos porros imaginarios, así que no me acuerdo bien”. Respecto al papel de liar, tranquilizó entre bromas: “Está bien. Para empezar, no tengo las manos secas, ¿vale? Y los papeles tampoco”, antes de imitar cómo los lame.

