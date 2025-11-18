La propuesta sexual que Yul Brynner le hizo a Eddie Murphy durante una fiesta de cumpleaños

Eddie Murphy relató en Netflix la invitación que Yul Brynner le hizo durante una fiesta en Studio 54. (Composición Infobae)

Eddie Murphy relató recientemente un episodio que, según describió, marcó su paso por la adultez temprana: el legendario actor Yul Brynner le hizo una proposición sexual en su 21 cumpleaños. El testimonio fue difundido por el propio Murphy durante el documental “Being Eddie”, producido por Netflix. Como recoge Fox News en su cobertura, la anécdota se sitúa en el icónico club neoyorquino Studio 54.

“Mi fiesta de 21 cumpleaños la hice en Studio 54”, contó Murphy en el largometraje. Según narra, Yul Brynner, conocido por clásicos como Los 10 mandamientos, asistió al evento en compañía de su esposa y le sugirió: “¿Te gustaría ir a mi apartamento con mi mujer y yo y salir de fiesta?”. Murphy rechazó con cortesía la invitación, pero años después interpreta la situación como una invitación a una experiencia íntima con la pareja. El actor reflexiona en el documental sobre la sonrisa de la esposa de Brynner aquella noche y plantea la posibilidad de que ambos buscaran un encuentro sexual.

La muerte de Brynner, ocurrida en 1985 tras una lucha contra el cáncer de pulmón, otorgó un tinte retrospectivo a la historia que Murphy relata más de cuatro décadas después. El sentido del humor del cómico se refleja en la mención de la frase característica de Brynner, “Etcétera, etcétera, etcétera”, al referirse a lo que habría ocurrido de haber aceptado la propuesta.

Crítica al funcionamiento de Hollywood y los premios Oscar

La relación de Murphy con Hollywood y la industria del espectáculo es también tema central del documental. El actor de 64 años arremetió contra lo que calificó como el “falso” entorno de la industria y explicó su negativa constante a asistir a galas de premios como los Oscar.

“Todo el mundo está vestido y actuando y fingiendo... simplemente estar en una sala llena de gente famosa es raro... no me gusta”, afirmó Murphy en diálogo con USA Today. Reconoció que prefiere la intimidad de su hogar y que el bullicio de los eventos públicos le resulta agotador.

Reclamos públicos a la Academia y acto en los Oscar

Prueba de la incomodidad de Eddie Murphy con la industria hollywoodense se vivió en 1995, durante la 67ª edición de los Premios Oscar. Eddie Murphy fue invitado a presentar el galardón a la Mejor Película y aprovechó la ocasión para manifestar su descontento con la falta de premios a artistas afroamericanos.

“No voy porque no han reconocido a los negros en el cine”, señaló Murphy ante la audiencia. Aludió al ritmo irregular con que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas concede premios Oscar a artistas negros, sugiriendo que cada dos décadas apenas alguno es galardonado.

Murphy declaró en el documental que el día después del evento, su intervención pasó desapercibida. “No hubo fotos mías en los Oscar. No se habló de mí. No se mencionó que lo hubiera dicho. Era como si no hubiera estado en los Oscar y no me hubieran dado un Oscar. No he conseguido un Oscar, tío. Lo he hecho todo. He hecho de todo”, afirmó el actor.

El propio Murphy considera que el episodio con la Academia pudo haber influido en el curso posterior de su carrera en relación con estos premios, aunque en tono irónico relativiza el asunto en el documental.

Vida personal y nuevos rumbos creativos

El reciente documental explora también la vida privada de Eddie Murphy, que es padre de diez hijos de diferentes relaciones. Desde 2024, está casado con Paige Butcher y juntos tienen dos hijos. Murphy destaca que haber formado una familia transformó completamente su perspectiva y prioridades: “Mis hijos son el centro de todo”.

El trabajo de Murphy en la comedia y el cine continúa en evolución. Actualmente, el artista describe estar en una etapa de “transición” profesional, con interés en emprender proyectos distintos respecto a las propuestas por las que es mayormente conocido. El propio Murphy afirma su deseo de explorar facetas nuevas en su vida y su trabajo, influido por recientes cambios personales.