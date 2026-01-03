Los 10 momentos que marcaron a la industria del entretenimiento en 2025: regresos históricos, muertes inesperadas y más

2025 dejó muchos momentos insólitos en la industria del entretenimiento (Créditos: Jovani Perez)

El 2025 estuvo marcado por noticias que sacudieron al mundo del entretenimiento y más allá. Desde escándalos mediáticos hasta eventos históricos en la industria musical, deportiva y cinematográfica, este año dejó momentos que nadie pudo prever y que generaron titulares impactantes en todo el planeta.

A continuación, repasamos los 10 acontecimientos más shockeantes que definieron un año de altos, bajos y revelaciones sorprendentes.

1. El regreso de Oasis a los escenarios

Después de más de 15 años separados, Oasis volvió a los escenarios en 2025 en una de las reconciliaciones más esperadas de la historia del rock. La legendaria agrupación formada por los hermanos Liam y Noel Gallagher lanzó la gira Live ’25, marcando su primer concierto juntos desde 2009..

La gira comenzó el 4 de julio de 2025 en el Principality Stadium de Cardiff (Gales), con una actuación que muchos describieron como histórica y cargada de emoción. Temas clásicos como “Wonderwall”, “Don’t Look Back in Anger” y “Champagne Supernova” volvieron a resonar, reuniendo a más de 70 mil fanáticos.

El regreso al escenario no fue solo un hecho musical significativo, sino también simbólico. Oasis se separó tras una larga disputa entre los hermanos Gallagher que culminó en 2009, poniendo fin a una era que había definido el sonido del britpop en los años 90.

Liam Gallagher y Noel Gallaghe volvieron a los escenarios tras 16 años de separar a Oasis (REUTERS/Mario Anzuoni)

La Live ’25 Tour no se limitó al Reino Unido. Tras agotar entradas en estadios como Wembley en Londres y Heaton Park en Manchester, Oasis amplió su recorrido a nivel internacional con fechas en Norteamérica, Sudamérica, Asia y Oceanía. Ciudades como México City, Sao Paulo, Tokio y Melbourne recibieron a la banda en conciertos multitudinarios.

2. La muerte de Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne falleció el martes 22 de julio a los 76 años. su esposa Sharon y sus hijos Jack, Kelly, Aimee y Louis confirmaron la noticia a través de una publicación de Instagram.

“Con una tristeza más grande de la que las palabras pueden expresar, debemos informar que nuestro amado Ozzy Osbourne falleció esta mañana. Estaba con su familia y rodeado de amor. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento”, expresaron.

Según reveló una fuente cercana del músico a la revista People, el artista pasó sus últimos días en la tranquilidad de su hogar en Inglaterra, rodeado por su familia y haciendo lo que más amaba.

“(El mayor deseo de Sharon) se cumplió, y ese es ahora su enfoque. Los últimos días de Ozzy transcurrieron en Inglaterra, rodeado de su familia, música y en el lugar que él llamaba hogar. Estaba en paz”, afirmó la fuente.

Ozzy Osbourne murió a lado de la familia que conformó con Sharon Osbourne (Richard Shotwell/AP)

La leyenda del rock estaba acompañado por su esposa Sharon Osbourne, de 72 años, con quien se casó en 1982, y por sus hijos: Aimee (31 años), Kelly (40 años) y Jack (39 años). También era padre de Jessica, Louis y Elliot, fruto de su primer matrimonio.

Su muerte ocurrió apenas 17 días después de su último concierto con Black Sabbath, celebrado en Villa Park, Inglaterra, un emotivo cierre de carrera que había estado preparando durante meses.

Durante el concierto del 5 de julio, Ozzy Osbourne, afectado por el Parkinson que le fue diagnosticado en 2003 y complicaciones por una caída en 2019, se presentó sentado en un trono decorado con murciélagos y calaveras.

3. El incendio que azotó a Los Ángeles

El martes 7 de enero, una serie de incendios arrasó con amplias zonas del sur de California. El primero tuvo lugar en Pacific Palisades, el cual inició a las 10:30 horas y en las primar horas consumió cerca de tres mil acres.

Unas horas después, el incendio en Eaton, también conocido como Close Fire, comenzó alrededor de las 18:30 horas y ya había alcanzado los 10 mil acres destruidos por la mañana del miércoles.

Varios condados de Los Ángeles sufrieron devastadores incendios. Crédito: (AP)

Otros incendios, como el Woodley Fire y el Hurst Fire, también se propagaron rápidamente, quemando 75 y 500 acres respectivamente. Una quinta conflagración, el Tyler Fire, surgió al oeste de Los Ángeles, cerca de Coachella.

Los incendios dejaron a un aproximado de 30 mil residentes desplazados de sus hogares, muchos de ellos sufriendo la pérdida total de sus viviendas. Algunas celebridades como Diane Warren, Paris Hilton, Miles Teller y Anthony Hopkins perdieron sus casas.

Incluso, algunas ceremonias de premiación como los Critics Choice Awards tuvieron que ser reprogramadas. Aunque, en el caso de los Premios Grammy, se llevaron a cabo conforme lo planeado y donaron más de 2 millones de dólares a los afectados.

4. La Kiss Cam de Coldplay

Durante el concierto de Coldplay en el Gillette Stadium el miércoles 16 de julio por la noche, Chris Martin fue sorprendido por lo que vio en la “kiss cam”. El CEO de Astronomer, Andy Byron, aparentemente estaba teniendo un momento íntimo con su directora de Recursos Humanos, Kristin Cabot.

En un video ampliamente difundido en redes sociales, se ve al cantante de Fix You recorrer con la cámara a varias parejas del público hasta detenerse en Byron y Cabot, quienes se abrazaban de forma romántica.

Andy Byron fue visto en actitud romántica con su jefa de recursos humanos | Créditos: Tik Tok/ @instaaagrace

En cuestión de segundos, la expresión de la pareja se tornó de complicidad a incomodidad total, pues Kristin Cabot se giró bruscamente, cubriéndose el rostro, mientras Andy Byron se agachaba, tratando de desaparecer del encuadre.

“Espero que no hayamos hecho algo malo”, comentó el líder de Coldplay , evidentemente incómodo con la situación. Luego, intentó salir del apuro con humor: “O están teniendo una aventura… o son muy tímidos”, lo que provocó una mezcla de risas, aplausos y murmullos entre el público.

Meses después, la vida personal de los involucrados siguió siendo objeto de escrutinio. Kristin Cabot, quien ya se encontraba separada de su esposo Andrew y viviendo en casas distintas, presentó la solicitud de divorcio un mes después del incidente.

Sin embargo, una fuente cercana a ella aseguró a PEOPLE que no existió un vínculo romántico entre Byron y Cabot, y que la exposición pública de la situación había sido “devastadora” para ambas familias y para sus hijos.

“Fue inapropiado abrazar a tu jefe en un concierto, y ella asume plena responsabilidad por ello. Pero el escándalo, la caída profesional, la pérdida del trabajo… todo eso es injusto”, señaló el informante.

Andy Byron y Kristin Cabot fueron captados por la kiss cam en un concierto de Coldplay (Captura de video)

5. Sean “Diddy” Combs y su dramático juicio

El magnate del hip-hop Sean “Diddy” Combs, de 55 años, protagonizó uno de los juicios penales más mediáticos del 2025 en Estados Unidos.

El segundo día del juicio federal contra el rapero en Nueva York se desarrolló con escalofriantes revelaciones por parte de la cantante Cassie Ventura, exnovia del rapero y testigo clave de la fiscalía.

Ventura describió a Combs como un hombre controlador que manejaba aspectos íntimos de su vida. “Él controlaba gran parte de mi vida”, declaró, en referencia al trato que recibía durante su relación con el magnate de la música.

Por si fuera poco, Cassie Ventura narró ante el jurado cómo Sean “Diddy” Combs la obligaba a participar en encuentros sexuales organizados, conocidos como Freak Offs, que podían durar hasta cuatro días seguidos.

Estos eventos incluían consumo de drogas, actividades sexuales forzadas y filmaciones que, según ella, el rapero almacenaba como “material de chantaje”.

Cassie Ventura reveló las humillaciones que vivió con Sean "Diddy" Combs durante su juicio. (REUTERS/Jane Rosenberg)

Uno de los relatos más perturbadores fue el de haber sido orinada en la boca por Combs o por escorts contratados, sin su consentimiento. “Nunca me preguntó si quería eso. Era humillante”, confesó.

El juicio, que se desarrolló durante varias semanas en un tribunal federal de Nueva York, generó enorme atención mediática debido a la fama de Combs como productor musical, empresario y figura influyente del entretenimiento.

Combs fue procesado inicialmente por cinco cargos federales, que incluían conspiración de crimen organizado, dos cargos de tráfico sexual y dos de transporte interestatal para ejercer la prostitución, bajo una legislación conocida como la Ley Mann, que prohíbe transportar personas a través de fronteras estatales para participar en actos de prostitución.

Después de casi 14 horas de deliberación, el jurado absolvió a Combs de los cargos más graves de tráfico sexual y conspiración de crimen organizado, delitos que podían haberle acarreado cadena perpetua. Finalmente, en octubre recibió una condena de cuatro años en prisión y actualmente permanece recluido.

6. El doble homicidio de Rob Reiner y Michele Singer

Rob Reiner y Michele Singer fueron encontrados muertos el pasado domingo 14 de diciembre en su mansión valuada en 13 millones de dólares.

Rob Reiner y Michele Singer fueron encontrados muertos en su casa de Los Ángeles (AP/Kevin Wolf)

Según los reportes iniciales, las autoridades llegaron al domicilio alrededor de las 15:30 hora del Pacífico tras recibir un llamado de auxilio por motivos médicos, y descubrieron los cuerpos de un hombre de aproximadamente 78 años y una mujer de unos 68 años.

De acuerdo con una fuente policial citada por la agencia Associated Press, la pareja habría sufrido heridas de arma blanca de extrema gravedad y fue encontrada con la garganta cortada.

Romy Reiner, de 28 años, hija del matrimonio y quien descubrió los cuerpos, señaló ante los investigadores que su hermano “debería ser sospechoso” y lo describió como una persona “peligrosa”. Estas declaraciones constan en los reportes policiales citados por medios estadounidenses y fue incorporada al expediente que derivó en la detención de Nick Reiner.

Según TMZ, el cineasta y su esposa habían tenido una discusión muy acalorada con Nick la noche anterior a los asesinatos, durante una fiesta navideña organizada por Conan O’Brien.

Durante el evento, Rob y Nick habrían protagonizado una discusión descrita como “grande” y “ruidosa”. El comportamiento de Nick, según una fuente citada por People, estaba “asustando a todos los presentes”.

Rob Reiner y Michele Singer tuvieron una discusión con su hijo Nick previo a su asesinato (Instagram/@michelereiner)

Actualmente, Nick Reiner se encuentra detenido en una prisión de Los Ángeles, sin derecho a fianza, por dos cargos de homicidio en primer grado. De ser encontrado culpable, el joven de 32 años podría enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua.

7. El polémico comercial de Sydney Sweeney con American Eagle

La empresa lanzó su campaña con el eslogan “Sydney Sweeney Has Great Jeans”, un juego de palabras entre jeans (pantalones) y genes (genes).

Aunque el énfasis del clip y las fotografías aludían a los atributos físicos de la actriz de Euphoria, la frase central del spot despertó suspicacias. Usuarios en redes sociales acusaron a la campaña de tener un tono racialmente insensible, y sugirieron que reforzaba ideas de superioridad genética.

Asimismo, otros la criticaron por supuestamente alimentar la mirada masculina, recordando la polémica campaña de Brooke Shields en 1980. A raíz de esta controversia, American Eagle emitió un comunicado defendiendo sus avisos publicitarios y sus intenciones originales.

El comercial de American Eagle con Sydney Sweeney fue duramente criticado (REUTERS/Sami Marshak)

“La campaña es y siempre fue sobre los jeans, y que unos buenos jeans se ven bien en todos”, señaló la marca el 1 de agosto, según la cobertura de PEOPLE.

8. Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa son encontrados muertos en su casa

Gene Hackman, de 95 años, y su esposa Betsy Arakawa, de 65 años, fueron hallados sin vida el pasado 26 de febrero en el interior de la residencia, lo que dio inicio a una investigación por parte de la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe.

El legendario actor falleció a causa de una enfermedad cardíaca con complicaciones derivadas del Alzheimer, mientras que su esposa murió por síndrome pulmonar por hantavirus, una rara enfermedad transmitida por roedores. La pareja fue encontrada momificada debido al clima del estado, tras llevar un aproximado de dos semanas muertos.

Incluso, se presume que el artista estuvo solo en la casa durante varios días con el cuerpo de su mujer antes de morir. La investigación reveló que la casa, aunque en buen estado estructural, tenía signos de infestación de ratas en algunas edificaciones externas.

Un video divulgado por las autoridades mostró escenas conmovedoras, incluyendo a uno de los perros de la pareja, un pastor alemán, que no se alejaba de sus cuerpos cuando los agentes ingresaron a la propiedad.

Gene Hackman y Betsy Arakawa fueron encontrados muertos junto a sus perros (Michael Ferguson/Globe Photos/ZUMA Wire/Oficina del Sherif de Santa Fe)

Los documentos desclasificados incluyen registros médicos, correos electrónicos y búsquedas en Internet realizadas por Arakawa en los días previos a su muerte.

La mujer también se comunicó con su masajista por correo electrónico para describir el estado de salud de su esposo, indicando que presentaba síntomas similares a una gripe, aunque aseguró que se realizó una prueba de COVID-19 y el resultado fue negativo.

En ellos, la esposa de Hackman indagaba sobre síntomas similares a la gripe y servicios médicos en Santa Fe. Uno de los tres perros de la pareja también fue hallado muerto dentro de un armario, debido a desnutrición y deshidratación.

9. Katy Perry y el vuelo espacial de Blue Origin

La compañía aeroespacial Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, anunció que su próxima misión al espacio contará con una tripulación compuesta exclusivamente por mujeres. Entre las seis participantes destacan la cantante Katy Perry, la copresentadora de CBS Mornings Gayle King y Lauren Sánchez, periodista y prometida del magnate antes mencionado.

El vuelo, denominado NS-31, tiene previsto su lanzamiento para la primavera de 2025 y también incluirá a la ingeniera aeroespacial bahameña-estadounidense Aisha Bowe, la activista de derechos civiles Amanda Nguyen y la productora de cine Kerianne Flynn, quien es conocida por su trabajo en documentales como This Changes Everything (2018).

Katy Perry viajó al espacio gracias a Blue Origin (Katy Perry vía Instagram/vía REUTERS)

De hecho, Katy Perry compartió la noticia con sus seguidores de Instagram, en una publicación donde comentó que se siente “honrada de estar entre este grupo diverso de hermanas celestiales” y aseguró que desde pequeña había soñado con visitar el espacio.

“Si me hubieras dicho que sería parte de la primera tripulación compuesta exclusivamente por mujeres en el espacio, te habría creído. Cuando era niña, nada estaba fuera de los límites de mi imaginación. Aunque no crecimos con muchos recursos, nunca dejé de mirar el mundo con asombro y esperanza”, escribió.

El vuelo, sin embargo, no fue bien recibido por todos. Celebridades como Emily Ratajkowski calificaron el viaje como “repugnante” y señalaron que fue financiado por “una empresa que está destruyendo el planeta”. Incluso, Olivia Munn lo consideró un derroche de dinero innecesario en medio de una crisis económica.

10. La supuesta final arreglada de Miss Universo

Tailandia vivió el 21 de noviembre una de las ediciones más esperadas y tensas en la historia del Miss Universo. En una final cargada de expectativa internacional, la mexicana Fátima Bosch fue coronada Miss Universe 2025.

Las representantes provenientes de 120 países concursaron en varias pruebas para destacar su presencia, sin embargo la Miss México fue la única que logró conquistar la edición número 74 del certamen. Sin embargo, la ganadora fue criticada y hubo quienes aseguraron que el evento estaba arreglado.

Fatima Bosch fue coronada como Miss Universe 2025 (EFE/RUNGROJ YONGRIT)

Días después, Leonora Lysglimt-Rødland (Miss Noruega) aseguró en un live de Instagram que la organización habría decidido el Top 10 con dos semanas de anticipación al evento final

“Ya habían elegido su Top 10 antes de la final, como 15 días antes. Así que todos nos sentimos muy decepcionados cuando nos enteramos. Era como: ‘¿Qué sentido tiene competir si la organización de Miss Universo ya ha tomado una decisión?’”, afirmó.

Aunque Lysglimt-Rødland no presentó pruebas ni señaló a responsables dentro de la organización, explicó que la información sobre la lista circuló entre algunas concursantes días previos a la gala, aunque no detalló cuántas delegadas lo sabían ni cómo se habría filtrado la supuesta selección.

Por otro lado, el pianista y compositor franco-libanés Omar Harfouch informó en su cuenta de Instagram que decidió abandonar el panel de ocho jueces encargados de elegir a la ganadora entre 120 concursantes, debido a que, durante la semana previa, “se realizó una votación secreta para preseleccionar a 30 participantes”, quienes serían anunciadas como clasificadas al inicio de la gala final.

El compositor Omar Harfouch anunció su renuncia al jurado de Miss Universo por un supuesto fraude (Instagram/@omarharfouch)

Harfouch sostuvo que esta preselección fue llevada a cabo por personas ajenas al comité de jueces, lo cual, a su criterio, comprometería la transparencia del certamen. Su declaración estimuló un intenso debate en redes sobre la gestión de las fases iniciales de evaluación por parte de la organización.

La respuesta de Miss Universo fue inmediata. Mediante un comunicado, el certamen negó categóricamente la existencia de “un grupo externo” encargado de evaluar o seleccionar a las concursantes finalistas. La organización advirtió también al músico que cualquier uso no autorizado de la marca Miss Universo, así como la asociación a la misma a través de medios de comunicación, podría llevar a acciones legales.