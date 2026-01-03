Entretenimiento

De casi invisible a imprescindible: la transformación de Penny en The Big Bang Theory

La evolución de la figura femenina central en esta comedia televisiva expone el paso de un rol secundario a un protagonismo inesperado, pero inolvidable. Cómo los cambios de guion lograron hacer del programa un éxito

Guardar
The Big Bang Theory se
The Big Bang Theory se consolidó como una de las comedias más exitosas con 12 temporadas al aire (foto: IMDb)

The Big Bang Theory logró consolidarse como una de las comedias más exitosas de la televisión en lo que va del milenio. Con sus 12 temporadas y 279 episodios, la sitcom -emitida entre 2007 y 2019- logró captar la atención de millones de espectadores en todo el mundo. La sinopsis que nos presenta a un grupo de amigos científicos que viven en Pasadena, California, combinando ciencia, amistad y humor, logró forjarse en el inconsciente colectivo.

A tal punto de que el universo de la serie continuó -y sigue- expandiéndose a través de spin-offs como ‘El joven Sheldon’ y ‘Georgie & Mandy’s First Marriage’. No obstante, su creador, Chuck Lorre, reveló una reflexión crítica sobre los inicios del programa, especialmente en relación con uno de sus personajes principales.

Una comedia icónica con un desarrollo desigual

Desde sus primeros episodios, The Big Bang Theory destacó por el carisma de su elenco masculino principal: Sheldon Cooper, Leonard Hofstadter, Howard Wolowitz y Raj Koothrappali. Sin embargo, el personaje femenino central, Penny, interpretado por Kaley Cuoco, tuvo un desarrollo muy diferente en las primeras temporadas. Esta situación fue reconocida recientemente por el propio Chuck Lorre, quien admitió que la serie cometió un error al no trabajar de manera adecuada la profundidad de Penny durante los primeros años.

Chuck Lorre admitió que el
Chuck Lorre admitió que el mayor error de The Big Bang Theory fue el escaso desarrollo inicial del personaje de Penny (foto: IMDb)

En el libro ‘The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series’, Lorre explicó con franqueza: “Era realmente obvio”, respecto a que el personaje de Penny no estaba debidamente construido, en comparación con los otros protagonistas.

De acuerdo con el creador, la atención de los guionistas se enfocó mayoritariamente en los científicos, dejando al personaje femenino principal en un segundo plano.

El proceso de selección y evolución de Penny

La historia detrás de Penny es, cuanto menos, peculiar. Antes de que Kaley Cuoco asumiera el rol, el personaje ni siquiera tenía ese nombre: en el primer piloto, se llamaba Katie y fue interpretada por Amanda Walsh. Sin embargo, después de varias pruebas y reconsideraciones por parte del estudio, se decidió modificar tanto el nombre del personaje como a la actriz que lo interpretaría. El proceso de selección fue competitivo; figuras como Marisa Tomei, Tara Reid, Elizabeth Berkley y Jodi Lyn O’Keefe también fueron consideradas para el papel.

La serie corrigió uno de
La serie corrigió uno de sus mayores errores y convirtió a la vecina de Pasadena en uno de los pilares más queridos por los fanáticos Crédito: Imdb

La llegada de Cuoco marcó un antes y un después. Penny se transformó en una pieza clave para el desarrollo de la serie, pero su construcción inicial dejó a la vista varios vacíos narrativos y poca profundidad emocional. Lorre detalló en el mencionado libro que el equipo fue “arreglándolo sobre la marcha”, y que no se había dedicado el esfuerzo necesario para dotar al personaje de un trasfondo tan sólido como el de sus compañeros varones.

Corrección del rumbo en guion y recepción de la actriz

Con el paso de las temporadas, The Big Bang Theory logró enmendar el rumbo con respecto a Penny, dándole mayor protagonismo y profundidad. El personaje evolucionó desde una simple vecina con aspiraciones de actriz hasta convertirse en un soporte fundamental para el grupo de amigos. Esta modificación fue esencial para mantener la frescura de la narrativa y ampliar el público de la serie, más allá de los fanáticos de la ciencia o la cultura geek.

A pesar de estos ajustes, Kaley Cuoco no quedó completamente satisfecha con algunas decisiones finales sobre la evolución de su personaje. La actriz expresó en varias ocasiones su desacuerdo con ciertos aspectos del desenlace, especialmente en cuanto a la revelación sobre Penny en el cierre de la serie. Sin embargo, su presencia y la transformación del personaje se convirtieron en uno de los pilares del éxito de la producción.

Temas Relacionados

The Big Bang TheoryChuck LorreKaley CuocoPennyEspinofEvolución de personajes en seriesNewsroom BUE

Últimas Noticias

El día que Jason Alexander casi puso en jaque a “Seinfeld” y una advertencia que redefinió el destino de George Costanza

La tensión detrás del set expuso los desafíos de mantener un reparto equilibrado y mostró cómo las discusiones creativas pueden cambiar el rumbo de una producción que parecía inalterable

El día que Jason Alexander

“El tiempo de las moscas”: Carla Peterson y Nancy Dupláa lideran la apuesta de Netflix por el noir argentino

La miniserie reúne humor, suspenso y una mirada feminista en una historia de supervivencia poscarcelaria, con dos protagonistas icónicas que sorprenden con sus papeles de heroínas nada convencionales y mucha valentía accidental

Infobae

Al Pacino sorprende al revelar su canción favorita: “Va más allá de la música”

Una confesión inesperada del protagonista de clásicos del cine revela el valor oculto que pueden tener las melodías en los momentos más significativos y brindó detalles sobre algunos aspectos de su trayectoria artística

Al Pacino sorprende al revelar

La hija de Tommy Lee Jones había sido arrestada por presunta posesión de drogas meses antes de su muerte

Victoria Jones había enfrentado un par de procesos judiciales en 2025, dato que cobra relevancia mientras se investiga su deceso

La hija de Tommy Lee

Muerte de Victoria Jones: llamada al 911 alertaba de supuesta sobredosis

La hija del actor Tommy Lee Jones murió el 1 de enero en San Francisco, en circunstancias que todavía se investigan

Muerte de Victoria Jones: llamada
DEPORTES
Sufrió un gol desde mitad

Sufrió un gol desde mitad de cancha en una práctica y respondió con un planchazo a la espalda de su compañero

El plan especial que tiene el Real Madrid con Franco Mastantuono: la estrategia para darle protagonismo

La sentencia de una figura del fútbol argentino que es buscada por Racing e Inter Miami: “Sería un paso muy lindo”

“Le gustaban las bromas pesadas”: la confesión de un ex compañero de Scaloni sobre su comportamiento en el vestuario

El álbum de fotos de la celebración de fin de año del futbolista Nico González y su flamante novia en Madrid

TELESHOW
El polémico video de Noelia

El polémico video de Noelia Marzol con su marido: los cuestionamientos que recibió por la presencia de su hija

La furia de Ana María Picchio al aire en el programa de Moria Casán: “Para ustedes, cinco minutos y nada más”

El reencuentro de Zaira Nara y Bauleti en Punta del Este: “Vamos a ver si funcionaría algo entre nosotros”

Jorge Rial contó como vivió el terremoto en México: “Tembló el edificio”

Yanina Latorre aseguró que Chechu Bonelli y Facundo Pieres habrían iniciado un romance

INFOBAE AMÉRICA

El petrolero que huye de

El petrolero que huye de la Guardia Costera de Estados Unidos reveló su ubicación: se encuentra en el Atlántico Norte

El ejército ruso consolida avances en el este y sur de Ucrania mientras Kiev ordenó evacuaciones en Zaporizhzhia, Chernigiv y Dnipropetrovsk

Así logran los carpinteros resistir miles de golpes por segundo sin lesionarse

En medio de las tensiones con Estados Unidos, Nicolás Maduro se reunió en Caracas con el enviado especial de China

Siguen las protestas en Irán: la ONU instó a las autoridades del régimen a permitir las manifestaciones pacíficas