De casi invisible a imprescindible: la transformación de Penny en The Big Bang Theory

The Big Bang Theory se consolidó como una de las comedias más exitosas con 12 temporadas al aire (foto: IMDb)

The Big Bang Theory logró consolidarse como una de las comedias más exitosas de la televisión en lo que va del milenio. Con sus 12 temporadas y 279 episodios, la sitcom -emitida entre 2007 y 2019- logró captar la atención de millones de espectadores en todo el mundo. La sinopsis que nos presenta a un grupo de amigos científicos que viven en Pasadena, California, combinando ciencia, amistad y humor, logró forjarse en el inconsciente colectivo.

A tal punto de que el universo de la serie continuó -y sigue- expandiéndose a través de spin-offs como ‘El joven Sheldon’ y ‘Georgie & Mandy’s First Marriage’. No obstante, su creador, Chuck Lorre, reveló una reflexión crítica sobre los inicios del programa, especialmente en relación con uno de sus personajes principales.

Una comedia icónica con un desarrollo desigual

Desde sus primeros episodios, The Big Bang Theory destacó por el carisma de su elenco masculino principal: Sheldon Cooper, Leonard Hofstadter, Howard Wolowitz y Raj Koothrappali. Sin embargo, el personaje femenino central, Penny, interpretado por Kaley Cuoco, tuvo un desarrollo muy diferente en las primeras temporadas. Esta situación fue reconocida recientemente por el propio Chuck Lorre, quien admitió que la serie cometió un error al no trabajar de manera adecuada la profundidad de Penny durante los primeros años.

Chuck Lorre admitió que el mayor error de The Big Bang Theory fue el escaso desarrollo inicial del personaje de Penny (foto: IMDb)

En el libro ‘The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series’, Lorre explicó con franqueza: “Era realmente obvio”, respecto a que el personaje de Penny no estaba debidamente construido, en comparación con los otros protagonistas.

De acuerdo con el creador, la atención de los guionistas se enfocó mayoritariamente en los científicos, dejando al personaje femenino principal en un segundo plano.

El proceso de selección y evolución de Penny

La historia detrás de Penny es, cuanto menos, peculiar. Antes de que Kaley Cuoco asumiera el rol, el personaje ni siquiera tenía ese nombre: en el primer piloto, se llamaba Katie y fue interpretada por Amanda Walsh. Sin embargo, después de varias pruebas y reconsideraciones por parte del estudio, se decidió modificar tanto el nombre del personaje como a la actriz que lo interpretaría. El proceso de selección fue competitivo; figuras como Marisa Tomei, Tara Reid, Elizabeth Berkley y Jodi Lyn O’Keefe también fueron consideradas para el papel.

La serie corrigió uno de sus mayores errores y convirtió a la vecina de Pasadena en uno de los pilares más queridos por los fanáticos Crédito: Imdb

La llegada de Cuoco marcó un antes y un después. Penny se transformó en una pieza clave para el desarrollo de la serie, pero su construcción inicial dejó a la vista varios vacíos narrativos y poca profundidad emocional. Lorre detalló en el mencionado libro que el equipo fue “arreglándolo sobre la marcha”, y que no se había dedicado el esfuerzo necesario para dotar al personaje de un trasfondo tan sólido como el de sus compañeros varones.

Corrección del rumbo en guion y recepción de la actriz

Con el paso de las temporadas, The Big Bang Theory logró enmendar el rumbo con respecto a Penny, dándole mayor protagonismo y profundidad. El personaje evolucionó desde una simple vecina con aspiraciones de actriz hasta convertirse en un soporte fundamental para el grupo de amigos. Esta modificación fue esencial para mantener la frescura de la narrativa y ampliar el público de la serie, más allá de los fanáticos de la ciencia o la cultura geek.

A pesar de estos ajustes, Kaley Cuoco no quedó completamente satisfecha con algunas decisiones finales sobre la evolución de su personaje. La actriz expresó en varias ocasiones su desacuerdo con ciertos aspectos del desenlace, especialmente en cuanto a la revelación sobre Penny en el cierre de la serie. Sin embargo, su presencia y la transformación del personaje se convirtieron en uno de los pilares del éxito de la producción.