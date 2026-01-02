Muerte de Victoria Jones: llamada al 911 alertaba de supuesta sobredosis

Entretenimiento

Paramédicos evaluaron a Victoria Jones en el lugar y la declararon fallecida en el hotel Fairmont, informaron fuentes oficiales. Grosby)

Una llamada al 911 podría sumar detalles clave en la investigación preliminar sobre la muerte de Victoria Jones, hija del actor estadounidense Tommy Lee Jones. La joven de 34 años fue encontrada sin vida en la madrugada de Año Nuevo, en el piso 14 del lujoso Fairmont San Francisco Hotel.

Según la grabación a la que TMZ tuvo acceso este viernes, los servicios de emergencia de San Francisco recibieron una llamada en la madrugada del 1 de enero que describía una situación de “código 3 para sobredosis, cambio de color”, una posible alusión a cianosis por falta de oxígeno en la sangre, de acuerdo con Page Six

De acuerdo con informes a la prensa, el departamento de bomberos recibio la alerta por emergencia médica a las 2:52 a.m. sin que inicialmente se identificara a la víctima.

El personal de emergencia llegó al hotel, evaluó a la víctima y determinaron que la persona había fallecido en el lugar. Inmediatamente, se notificó a la policía de San Francisco (SFPD) y a la oficina del forense para que se hicieran cargo de la escena y comenzaran una investigación formal.

La investigación no ha determinado si Victoria Jones era huésped del hotel Fairmont o cómo llegó al piso 14 (VRX Studios)

Pese a las hipótesis, todavía no se ha determinado la causa oficial de la muerte.

Un reporte del Daily Mail también reveló detalles sobre el hallazgo del cuerpo. Fuentes del tabloide precisaron que fue un huésped del hotel quien encontró a Victoria Jones tendida en el suelo del piso 14 y, creyendo que podría estar ebria, alertó al personal del establecimiento. Al llegar los empleados, constataron que la mujer estaba inconsciente y sin respuesta, por lo que iniciaron maniobras de resucitación cardiopulmonar (RCP) mientras se llamaba a los servicios de emergencia.

El medio además indicó que las autoridades “no encontraron signos de violencia en el cuerpo”, y tampoco había “parafernalia de drogas en la escena”.

La SFPD ha solicitado al público que proporcione cualquier información que pueda ayudar a esclarecer los hechos, indicó el Daily Mail.

Victoria Jones incursionó en la actuación cuando era una niña (Grosby)

Victoria Jones era hija de Tommy Lee Jones y de su segunda esposa, Kimberlea Cloughley. Nació en 1991 y, en su adultez, vivía fuera de la escena mediática.

Su carrera en la actuación comenzó en la infancia. En 2002 hizo su debut cinematográfico con un papel pequeño en Hombres de negro II, una película en la que participó junto a su padre. Ese mismo año, también apareció en un episodio de la serie One Tree Hill. En 2005, interpretó un papel en Los tres entierros de Melquiades Estrada, un filme western dirigido por Tommy Lee Jones.

Aunque no volvió a actuar en pantalla después de sus primeros roles, mantuvo vínculos con el mundo del entretenimiento y acompañó a su padre en algunos eventos.

En 2017, por ejemplo, posó en la alfombra roja junto a él en el estreno de Just Getting Started en Hollywood y también asistió con él al Tokyo International Film Festival ese mismo año, cuando Jones presidía el jurado internacional.

Hasta ahora, la causa oficial de la muerte de Victoria Jones no ha sido confirmada por el forense. (Agencias de prensa)

En entrevistas del 2005, Tommy Lee Jones se había mostrado orgulloso del trabajo que hizo su hija cuando era una niña. Presumió en ese entonces que ella tenía su propia tarjeta del SAG y que hablaba “español impecable”.

Victoria deja a sus padres, Tommy Lee Jones y Kimberlea Cloughley, así como a su hermano mayor, Austin Jones.

