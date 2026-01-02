Misterio en torno a la muerte de la hija de Tommy Lee Jones: nuevos detalles salen a la luz

La policía de San Francisco investiga la muerte de la mujer de 34 años (Credit: FayesVision/WENN.com/ Grosby)

La muerte de Victoria Jones, hija del reconocido actor estadounidense Tommy Lee Jones, continúa rodeada de interrogantes mientras avanzan las investigaciones policiales en San Francisco.

La mujer, de 34 años, fue hallada sin vida durante la madrugada del 1 de enero de 2026 en el conocido hotel Fairmont, uno de los establecimientos más lujosos e históricos de la ciudad. Aunque los primeros reportes descartan signos evidentes de violencia, las autoridades aún no han determinado la causa oficial del fallecimiento.

De acuerdo con información publicada por Daily Mail este viernes, Jones fue encontrada por un huésped que inicialmente creyó que se trataba de una persona ebria.

“Victoria Jones, de 34 años, estaba tendida en el suelo del piso 14 del hotel Fairmont de San Francisco cuando un huésped que pensó que podría estar borracha alertó al personal del hotel”, señaló una fuente citada por el medio británico. Los empleados se percataron que no respondía y fue cuando la situación se tornó dramática.

Las autoridades indicaron que, hasta el momento, no se han encontrado signos de violencia en el cuerpo de Victoria Jones (Agencias de prensa)

Según fuentes del tabloide, el personal del hotel inició maniobras de reanimación cardiopulmonar y solicitó asistencia médica urgente. El Departamento de Bomberos de San Francisco confirmó que recibió una llamada por una emergencia médica a las 2:52 de la madrugada.

“Nuestras unidades respondieron al lugar, realizaron una evaluación y declararon a una persona fallecida”, señaló el vocero del cuerpo de bomberos a The Independent. Ahora, el caso quedó en manos del Departamento de Policía de San Francisco y de la oficina del médico forense.

Hasta el momento, la investigación permanece abierta y las autoridades no han dado a conocer la causa del fallecimiento.

Según Daily Mail, una fuente cercana a la pesquisa aseguró que “no había señales de juego sucio, como traumatismos en el cuerpo”, y que los agentes “no encontraron parafernalia de drogas en el lugar”. El mismo medio indicó que “tampoco se hallaron indicios de que Victoria Jones se hubiera quitado la vida”.

Pese a estos elementos preliminares, persisten varias incógnitas. Entre ellas, no está claro si Victoria era huésped del hotel ni cómo llegó al piso 14 del edificio. La Policía de San Francisco solicitó públicamente la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información relevante sobre las circunstancias de su muerte.

Este lujoso hotel es famoso por haber hospedado a miembros de la realeza y celebridades de Hollywood (VRX Studios)

El escenario donde fue hallada Victoria Jones también ha llamado la atención.

El Fairmont Hotel, ubicado en el exclusivo barrio de Nob Hill, es uno de los hoteles más famosos de San Francisco. Según recordó The Independent, el establecimiento abrió sus puertas en 1907 y a lo largo de su historia ha alojado a presidentes, miembros de la realeza y estrellas de Hollywood. Además, es célebre por ser el lugar donde Tony Bennett interpretó por primera vez la canción “I Left My Heart in San Francisco”.

Quién era Victoria Jones

Victoria Jones era la hija de Tommy Lee Jones y de su segunda esposa, Kimberlea Cloughley, con quien el actor estuvo casado entre 1981 y 1996. La pareja también tuvo un hijo, Austin, actualmente de 43 años. Aunque Victoria mantuvo un perfil bajo durante su vida adulta, tuvo una breve carrera como actriz infantil ligada a la trayectoria de su padre.

Tommy Lee Jones acompañó a su hija Victoria durante sus primeros años como actriz infantil (REUTERS/Aude Guerrucci)

Debutó en el cine en 2002 con una pequeña participación en Hombres de negro II, y posteriormente apareció en la película Los tres entierros de Melquiades Estrada (2005), dirigida y protagonizada por Tommy Lee Jones. Ese mismo año, tuvo un rol como animadora en un episodio de la serie One Tree Hill. Si bien no continuó actuando en la adultez, solía acompañar a su padre en eventos públicos y alfombras rojas.

Por otro lado, hasta el momento no se ha recibido alguna declaración oficial por parte de Tommy Lee Jones o su entorno respecto al deceso de Victoria.