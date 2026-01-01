Entretenimiento

Pink recibió el 2026 internada en un hospital

Desde una habitación de hospital, la cantante explicó que se sometió a una cirugía en el cuello justo en víspera de Año Nuevo

Guardar
Desde el hospital, Pink envió
Desde el hospital, Pink envió un mensaje de reflexión sobre un 2025 que describió como “absolutamente devastador” y lleno de aprendizajes.(Captura: REUTERS/Instagram)

Pink comenzó el 2026 desde una cama de hospital. La cantante estadounidense sorprendió a sus seguidores al despedir el año con una imagen en bata médica y un visible vendaje en el cuello.

La foto que la artista publicó en Instagram el pasado 31 de diciembre estaba acompañada por un extenso mensaje de reflexión, balance personal y optimismo.

Junto a la postal, Pink aclaró que su estancia en el centro de salud no se debía a un cambio estético, sino a una intervención necesaria para su bienestar físico.

“Puede que no sea un elegante lifting facial, pero me estoy poniendo dos discos nuevos y brillantes en el cuello”, precisó. “Una nueva cicatriz, un nuevo recordatorio de lo valiosa que es esta vasija que tengo y uso al máximo”.

La intérprete de Raise Your
La intérprete de Raise Your Glass destacó la importancia de “arreglar y escuchar” su cuerpo al cerrar el año.(Captura: Instagram)

Por lo que desprenden sus palabras, la operación estaba programada con anticipación para aliviar dolores y fortalecerla en medio de la exigencia física de su carrera. “El rock and roll es un deporte de contacto”, comentó.

La cantante reveló que pasó la Nochevieja sola en el hospital, mientras su familia se encontraba disfrutando de unas vacaciones.

Lejos de mostrarse abatida, Pink transformó la situación en una oportunidad para reflexionar sobre el cierre de un ciclo y el inicio de otro.

El balance de un 2025 intenso

Más allá del motivo de su hospitalización, Pink dedicó gran parte de su mensaje a repasar cómo fue el 2025 que dejaba atrás.

“El rock and roll es
“El rock and roll es un deporte de contacto”, escribió Pink al revelar el motivo de su internación de Año Nuevo (REUTERS/Mike Cassese/File Photo)

“Este año fue una locura para todos nosotros y recorrió el espectro desde absolutamente devastador hasta levemente molesto”, escribió. La vocalista subrayó que incluso en medio de las dificultades logró encontrar aspectos positivos.

Pink destacó especialmente el tiempo compartido con su familia y con sus hijos, Willow Sage y Jameson Moon.

“Pude despertarme todos los días, levantarme de la cama y ocuparme de mis asuntos. El objetivo de amar a mis hijos y ayudarlos a seguir sus sueños”, expresó en su mensaje.

En otra parte del texto, habló sobre la maternidad como una experiencia atravesada por emociones intensas: “Amarlos y reír, cocinar y bailar, llorar y gritar, perdonar y pedir perdón, y todo el resto de nuestro hermoso desorden”.

La cantante Pink tiene dos
La cantante Pink tiene dos hijos: Willow y Jameson (Captura: Instagram)

De cara al nuevo año, Pink dejó en claro cuál será su actitud para el futuro. “Sé que 2026 va a ser mejor porque esa es la elección que he hecho”, escribió. “Espero y rezo para que cada persona pueda concretar ese deseo, tener esa elección. Sé que no es una realidad para algunos”.

“Voy a trabajar este año para ayudar a preservar las decisiones de otros para que puedan decidir por sí mismos y por sus familias, y esta misma búsqueda de la felicidad”, añadió. Su mensaje cerró con un deseo colectivo: “Hagámoslo mejor para nosotros mismos y para los demás”.

Varias celebridades y amigas de Pink reaccionaron a las noticia en Instagram.

“Gracias por esto. 🙌 Feliz recuperación y feliz Año Nuevo”, comentó Juliette Lewis. Su colega, Kristin Chenoweth sumó deseos de recuperación para Pink: “¡Amén, hermana, amén!”.

La internación de fin de año no fue el único episodio de salud que la intérprete de “So What” compartió con sus seguidores en 2025.

Pink recordó que 2025 fue
Pink recordó que 2025 fue un año intenso, con momentos “devastadores” pero también con mucha belleza (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Durante el verano boreal, la artista de 46 años reveló que se encontraba recuperándose de una infección bacteriana. En agosto, publicó una imagen descansando en un sofá, y explicó con humor lo ocurrido: “Cuando te vas de vacaciones, comes algo y la E. coli decide mudarse a tu intestino, la matas con amigos, hijas, vino tinto y un cóctel de vitaminas por vía intravenosa”, escribió entonces.

En ese mismo mensaje, tranquilizó a sus fans y les aseguró que no tenía nada grave.

Temas Relacionados

PinkcantantesEntretenimiento

Últimas Noticias

Qué dice la crítica del final de “Stranger Things”

La despedida de la serie de Netflix deja opiniones mixtas entre la crítica especializada

Qué dice la crítica del

La reacción de los fans de Stranger Things al final definitivo de la serie

El cierre de la serie coincidió con fallas en la plataforma de streaming y un debate intenso entre los fans

La reacción de los fans

El final explicado de Stranger Things 5: quién murió y qué pasó en la batalla contra Vecna

El episodio 8, “The Rightside Up”, puso fin a la amenaza del Upside Down con el enfrentamiento más grande de la saga

El final explicado de Stranger

Netflix corrigió un error en “Stranger Things 5″ que casi pasa desapercibido

El fallo de continuidad se volvió viral justo cuando la serie se encaminaba a su episodio final

Netflix corrigió un error en

BTS confirma la fecha de su regreso musical y su gira mundial en 2026

Tras casi cuatro años de hiatus por el servicio militar, el grupo surcoreano anunció que volverá a los escenarios con nueva música y un tour global de gran escala

BTS confirma la fecha de
DEPORTES
Un argentino reveló el secreto

Un argentino reveló el secreto de los navegantes en el Rally Dakar: “Somos los ojos del piloto”

Las fotos que confirman el explosivo romance entre un jugador de la selección argentina y la ex de otro reconocido futbolista

La AFA confirmó la lista de 10 árbitros internacionales para 2026: la pelea por ir al Mundial

Un goleador argentino se muda la Premier con el sueño de llegar al Mundial 2026: la impactante cifra por la que fue vendido

Escándalo en Brasil con tres futbolistas argentinos en una fiesta de fin de año: denuncia de agresiones e intervención policial

TELESHOW
Gianinna Maradona blanqueó su nuevo

Gianinna Maradona blanqueó su nuevo romance en el primer día de 2026

Luck Ra y La Joaqui, enamorados y a pura pasión en Pinamar: “Subite, morocha”

Con ironía, Juana Repetto contó por qué no fue al casamiento de su hermano: “Entendí todo”

Guillermo Andino inauguró el 2026 en familia desde Punta del Este: tejo, relax y la tranquilidad de la playa

El talento culinario oculto de Joe Keery, el actor de Stranger Things, que emocionó a los fans argentinos

INFOBAE AMÉRICA

Por primera vez miden un

Por primera vez miden un planeta errante que desafía lo que se sabía sobre mundos solitarios

Impactante testimonio de dos jóvenes que sobrevivieron al incendio en Suiza: “No había salidas de emergencia”

La historia ocultista del más misterioso e increíble templo neolítico subterráneo de Europa

Investigadores revelaron cómo llegaron los cerdos domésticos a Oceanía desde Asia hace 4 mil años

El oro se disparó 65% en 2025 y cerró así su mejor desempeño en 46 años