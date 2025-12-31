Travis Kelce reveló el motivo inesperado por el que odia recordar su paso por la televisión de citas

El impacto duradero de una breve incursión televisiva en la carrera y la imagen pública de Travis Kelce (Captura de pantalla/@eentertainment)

Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs, volvió a captar la atención mediática tras una declaración contundente sobre su experiencia en el reality “Catching Kelce”.

Durante el episodio del 31 de diciembre del pódcast “New Heights”, que conduce junto a su hermano Jason Kelce, el deportista fue consultado sobre qué preferiría: ver repetidamente el programa que protagonizó en 2016 o someterse a una depilación brasileña.

Sin titubear, respondió: “Prefiero que me hagan una depilación brasileña. ¿Están bromeando?”, afirmó, según recogió Rolling Stone. La pregunta surgió en el segmento “No Dumb Questions”, donde Kelce reafirmó su postura: “Sí, solo prefiero que me depilen ahí abajo”.

La anécdota se volvió aún más cómica cuando Jason recordó que él mismo se había sometido a ese tratamiento por una causa solidaria, y ambos coincidieron en que el dolor físico sería más soportable que la incomodidad de revivir ese ciclo televisivo. Kelce reforzó su rechazo con humor, dejando en claro que esa etapa de su vida no le resulta grata.

Un espacio semanal donde el jugador comparte anécdotas personales y aborda episodios incómodos de su pasado junto a su hermano Jason (REUTERS/Jean Carniel)

“Catching Kelce”: una decisión motivada por la economía

El reality “Catching Kelce”, emitido en 2016 por E!, mostró al entonces joven jugador en la búsqueda de pareja entre 50 participantes, cada una representando un estado de Estados Unidos.

En entrevistas previas citadas por Rolling Stone, Kelce explicó que su participación en el programa estuvo motivada por problemas económicos.

Admitió que, en sus primeros años como profesional, gestionó de forma inadecuada sus ingresos y que la posibilidad de recibir “seis cifras en dos semanas” fue determinante para aceptar la propuesta televisiva.

La urgencia financiera llevó al deportista a aceptar una propuesta televisiva que marcó su trayectoria más allá del deporte (Captura de pantalla/@eentertainment)

Kelce fue claro al calificar esa experiencia como un error en su carrera. En una aparición en el pódcast “Bussin’ With the Boys”, declaró que el reality fue “lo peor” que había hecho y que no le permitió progresar profesionalmente, según detalló Rolling Stone.

Además, reconoció que en ese entonces desconocía la verdadera dinámica de un programa de reality show, lo que contribuyó a su insatisfacción posterior.

Con el paso del tiempo, el jugador intentó distanciarse de esa etapa, consciente de que la sobreexposición mediática temprana no siempre tiene consecuencias favorables. Reconoció que el reality no representó el impulso profesional que esperaba y que debió redirigir su imagen pública, un proceso que continúa hasta la actualidad.

La falta de experiencia en el mundo del entretenimiento condicionó la percepción de Kelce sobre su participación en el reality (Captura de pantalla/@eentertainment)

Un presente distinto junto a Taylor Swift

El escenario de Travis Kelce hoy contrasta con su pasado televisivo, marcado ahora por su relación con Taylor Swift.

El compromiso de la pareja, anunciado en agosto, generó un amplio interés en la prensa internacional. Rolling Stone informó que la cantante compartió detalles sobre cómo guio a Kelce en el diseño del anillo de compromiso durante los primeros meses de la relación, inspirándose en la diseñadora Kindred Lubeck.

Swift describió la pedida como una sorpresa cuidadosamente orquestada tras su participación en el pódcast de Kelce, donde el jugador mandó construir un jardín en su domicilio especialmente para ese momento.

Un nuevo capítulo personal y profesional para Travis Kelce, impulsado por su relación con Taylor Swift y la atención global que despierta la pareja (Foto AP/Ashley Landis, archivo)

Rolling Stone destacó que la pareja utilizó sus redes sociales para destacar el contraste entre sus ámbitos profesionales, ironizando: “Su profesora de inglés y su entrenador de gimnasia se van a casar”, en referencia a su visibilidad en mundos distintos. La publicación remarcó la forma en que ambos gestionan su popularidad, mostrando que, pese a la atención de los medios, buscan preservar aspectos íntimos de su vida.

El recorrido de Kelce ilustra cómo la exposición pública temprana puede complicar la construcción de una imagen sólida en el deporte profesional. El jugador señaló que debió trabajar activamente para superar los efectos de su paso por la televisión y que ese esfuerzo por redefinir su reputación sigue vigente.

Su presente, marcado por logros deportivos y una relación de alto perfil, indica un cambio de rumbo respecto a los tropiezos iniciales, aunque el recuerdo de “Catching Kelce” aún resuena en la memoria colectiva y en los medios.