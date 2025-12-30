Mia Goth habló sobre cómo Star Wars influyó en su arte y qué espera del nuevo papel en su nueva película

Mia Goth revela cómo la saga Star Wars marcó su infancia y sigue inspirando su carrera actoral en Hollywood (REUTERS/Daniel Cole)

Mia Goth, reconocida por su versatilidad y su protagónico en Frankenstein de Guillermo del Toro, sorprendió al revelar en el podcast Happy Sad Confused, conducido por Josh Horowitz en YouTube, la huella que la saga Star Wars dejó en su vida desde su infancia y cómo esa influencia sigue presente en su carrera actoral.

“Veía las películas de George Lucas con mi papá cuando era niña, y tienen un lugar especial en mi corazón”, confesó Goth, subrayando el impacto de la franquicia en su formación personal y profesional.

Recuerdos de infancia y primeras influencias

Durante la conversación en Happy Sad Confused, Mia Goth compartió detalles de su niñez y la manera en que Star Wars se convirtió en un referente emocional y creativo. La actriz relató que esas primeras experiencias frente a la pantalla, acompañada de su familia, moldearon su sensibilidad hacia las historias épicas y los personajes complejos.

La actriz Mia Goth destaca el impacto emocional y creativo de ver Star Wars junto a su familia durante su niñez

Aseguró que la saga ocupa “un lugar especial en mi corazón”, dejando en claro que fue mucho más que entretenimiento: se transformó en una fuente de inspiración para su desarrollo.

Mia Goth recordó una infancia marcada por constantes mudanzas y cambios, lo que la llevó a buscar estabilidad en el cine y en las historias que compartía con sus seres queridos.

“Viajé mucho de niña, de un lugar a otro, y nada se sentía muy estable. Cuando estaba en quinto grado, fui a siete escuelas en un año”, compartió la actriz. En ese entorno, las películas, y en especial Star Wars, se convirtieron en un refugio y una constante.

Influencia en su mirada artística y construcción de personajes

Mia Goth explica que Star Wars influyó en su mirada artística y en la construcción de personajes complejos y empáticos (Ken Woroner/Netflix)

La actriz profundizó en cómo Star Wars moldeó su perspectiva artística y su forma de abordar los personajes. Señaló que “las grandes historias, como las de Star Wars, te enseñan sobre el bien, el mal y la complejidad de los personajes”.

Para Goth, la saga representó una escuela emocional y narrativa que le permitió comprender la importancia de la empatía y la profundidad en la interpretación.

Destacó cómo las historias épicas influyen en su proceso creativo y en la elección de sus proyectos.

“Me apasionan las historias que exploran los extremos de la condición humana, y Star Wars fue una de las primeras que me mostró ese camino”, afirmó. Esa influencia se refleja en su búsqueda de papeles que desafían los límites del género y la interpretación.

Rodaje de la nueva película de Star Wars dirigida por Shawn Levy

Mia Goth comparte detalles sobre el proceso de audición virtual y la energía inspiradora del director Shawn Levy en el set (REUTERS/Toby Melville)

En la actualidad, Mia Goth forma parte del elenco de la próxima película de Star Wars dirigida por Shawn Levy, junto a Ryan Gosling. Sobre esta experiencia, la actriz expresó con entusiasmo: “No sabía qué esperar, pero estoy teniendo una experiencia increíble”.

Describió el ambiente en el set como eléctrico, gracias a la energía contagiosa de Levy. “Shawn tiene una energía que nunca había visto en otro director. Es tan inspirador y eso se transmite a todo el equipo”, relató.

La actriz también compartió detalles sobre el proceso de audición para el papel, realizado de manera virtual y con pruebas de texto. Explicó que “hubo varias audiciones por Zoom con Shawn.

La actriz forma parte del elenco de la nueva película de Star Wars dirigida por Shawn Levy, junto a Ryan Gosling (Créditos: REUTERS/Flavio Lo Scalzo / REUTERS/Mario Anzuoni)

Ryan Gosling no estaba en la sala, pero las escenas de audición eran geniales”. Aunque no pudo revelar detalles sobre su personaje, adelantó: “Es muy cool. Estoy disfrutando mucho interpretarla”.

Reflexiones sobre grandes producciones y confianza en sí misma

Goth abordó el reto de alternar entre superproducciones como Star Wars y proyectos íntimos como Frankenstein de Guillermo del Toro. “Es mucho que equilibrar, pero me siento muy afortunada y agradecida de estar en esta posición”, explicó.

La experiencia con Del Toro fue clave para que la actriz ganara seguridad: “Frankenstein me dio la confianza que necesitaba para enfrentar proyectos tan grandes”.

La experiencia en 'Frankenstein' de Guillermo del Toro fortaleció la confianza de Mia Goth para afrontar grandes producciones como Star Wars (Netflix)

Recordó cómo llegó a sentirse abrumada por la magnitud del rodaje y la figura de Del Toro. “Nunca pude dejar de pensar que estaba trabajando con Guillermo del Toro en la película que todos querían que él hiciera”, comentó.

Con el tiempo, aprendió a aceptar el miedo y convertirlo en un motor creativo. “Empecé a decirle a todos que tengo miedo antes de una escena. Ser vulnerable me ayuda a entrar en el momento”, compartió.

La actriz valoró la calidez de Del Toro, quien incluso enviaba regalos a su familia durante el rodaje. “A veces me mandaba una canasta de helados a casa, o regalos para mi hija. Es uno de los directores más amables con los que trabajé”, relató.

Trayectoria, referentes y pasión por las historias épicas

Mia Goth reconoce la influencia de su abuela actriz, de referentes como Sean Penn y Christopher Nolan, y de películas icónicas de su infancia (REUTERS/Mark Blinch)

A lo largo de la entrevista, Mia Goth repasó su recorrido en el cine, desde sus inicios en Nymphomaniac de Lars von Trier hasta sus trabajos con directores como Ti West, Claire Denis y Gore Verbinski.

Reconoció: “No había un plan B. Siempre supe que quería actuar”. Durante sus primeros años de audiciones, se motivaba escuchando “One Shot” de Eminem y escribía su nombre en grande en las hojas de registro. “No tenía un plan B. Si tienes un plan B, entonces el plan A no va a funcionar”, sostuvo.

Mencionó la influencia de su abuela, actriz en Brasil, y de películas que marcaron su infancia, como Free Willy, El Rey León y Mulan. “Mis primeros recuerdos son en el set, viendo a mi abuela actuar en telenovelas y teatro”, afirmó.

El legado de sagas como Star Wars inspira a Mia Goth a explorar nuevos horizontes en su carrera actoral (YouTube: Josh Horowitz)

Entre sus principales referentes, destacó a Sean Penn y a directores como Christopher Nolan, con quien trabajó recientemente en “The Odyssey”. “La forma en que Nolan dirige es asombrosa. Habla de los personajes como si fueran música”, explicó.

Inspiración y futuro en la interpretación

Al concluir la conversación, Mia Goth compartió una reflexión sobre la importancia de dejarse guiar por las grandes historias. Sostuvo que “hay algo místico en las películas y los papeles. Te encuentran cuando tienen que encontrarte”.

Para ella, la pasión por el cine y el legado de sagas como Star Wars siguen siendo un motor para explorar nuevos horizontes interpretativos y mantener viva su vocación.