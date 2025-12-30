“Marty Supreme”: Timothée Chalamet se negó a usar un doble en la escena en que es azotado con una paleta de ping pong

Timothee Chalamet insistió en grabar el mismo la escena en que es azotado. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Timothée Chalamet volvió a demostrar su compromiso extremo con sus personajes en Marty Supreme, la nueva película de A24 dirigida por Josh Safdie, al negarse a utilizar un doble en una de las escenas más incómodas y comentadas del filme.

Según reveló Kevin O’Leary en una entrevista con Variety, el actor insistió en que la escena —en la que su personaje recibe un castigo físico con una paleta de ping pong— se rodara sin reemplazos, incluso cuando la producción tenía preparada una alternativa.

La anécdota se ha convertido en uno de los detalles más llamativos alrededor de Marty Supreme, una comedia dramática deportiva que se estrenó el 25 de diciembre y que rápidamente se posicionó como uno de los mayores éxitos de A24.

Chalamet interpreta a Marty Mauser, un joven prodigio del tenis de mesa, arrogante y ambicioso, que busca abrirse paso en el circuito profesional a cualquier costo.

Timothée Chalamet encarna a un ambicioso jugador de tenis de mesa en "Marty Supreme". (Captura de video)

En ese camino, se cruza con Milton Rockwell, un poderoso empresario interpretado por Kevin O’Leary, en su debut como actor de cine, tras ser reconocido por su participación en el programa Shark Tank.

En la historia, Rockwell está casado con Kay Stone, una actriz retirada encarnada por Gwyneth Paltrow. Cuando Marty inicia una relación con ella, entiende que Milton podría ser su acceso directo al campeonato mundial de Tokio.

Sin embargo, ese atajo hacia el éxito incluye una condición humillante que cristaliza en una escena clave: un castigo físico que funciona como ritual de sometimiento y prueba de poder.

O’Leary explicó que, al momento de filmar la secuencia, la producción había previsto el uso de un doble para evitar exponer directamente a Timothée Chalamet. “Había un doble, un ‘stunt ass’”, relató.

Pero la respuesta del protagonista fue tajante y el actor se negó a ceder el momento y dejó en claro que quería hacerlo él mismo. “No quería que otro trasero quedara inmortalizado en la película”, recordó O’Leary.

Kevin O’Leary aseguró que Timothée Chalamet quiso interpretar él mismo la escena. (Captura de video)

La situación se volvió aún más intensa cuando el rodaje no salió según lo planeado. Kevin O’Leary debía utilizar una paleta falsa para reducir el impacto, pero el objeto se rompió en el primer golpe.

A partir de ahí, tuvo que usar una paleta real. Lejos de detener la escena, el director Josh Safdie redobló la apuesta. El rodaje se extendió durante horas, con cerca de 40 tomas que se filmaron hasta altas horas de la madrugada.

“Josh me decía que tenía que tomar más impulso. Le estaba dando una paliza de verdad”, contó.

La insistencia de Safdie y la decisión de Chalamet de no recurrir a un doble convirtieron la escena en una prueba de resistencia tanto física como emocional, reforzando el tono incómodo y provocador que atraviesa toda la película.

El empresario definió la secuencia como “una escena crucial de humillación” para Marty, pues desde su punto de vista, el castigo era necesario para el arrogante estafador de tenis de mesa.

Kevin O’Leary contó que realmente estaba azotando con fuerza a Timothée Chalamet. (Captura de video)

“Nunca me convenció de que hubiera sufrido lo suficiente por lo que hizo. Incluso ahora, sigo enojado”, dice O’Leary sobre el protagonista.

Cabe destacar que Marty Supreme debutó con una recaudación de 17.4 millones de dólares en su primer fin de semana, convirtiéndose en el segundo mejor estreno en la historia de A24.

Además, la actuación de Chalamet ha sido ampliamente elogiada por la crítica y ya genera fuerte expectativa en la temporada de premios, donde muchos lo consideran favorito al Oscar a mejor actor.