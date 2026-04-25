Bruno Cabral, la joya de River Plate que tiene más goles que partidos con la selección argentina: sus impresionantes números

Bruno Cabral se consolidó como una de las grandes promesas del fútbol argentino (@brunoo.cabraal)

La selección argentina Sub 16 concluyó su participación en la Copa Vertex disputada en Miami con una victoria por 5-3 sobre Estados Unidos. Al igual que en los últimos torneos de la presente camada, el joven que acaparó los flashes fue Bruno Cabral, que brilla en las inferiores de River Plate y fue la figura en la conquista de la Messi Cup hace algunos meses.

A pesar del resultado colectivo —Argentina quedó tercera al perder con México e Inglaterra—, Cabral obtuvo la distinción de máximo goleador con cuatro tantos en tres partidos, logro que fue reconocido con una plaqueta otorgada por la organización. El rendimiento del delantero en la Copa Vertex se añade a su estadística en la selección, donde acumula 12 goles en 10 partidos, una cifra que supera la media de cualquier atacante de su edad en la actualidad.

A la par de su capacidad goleadora, Cabral se destacó entre sus pares por su disciplina y compromiso en la formación futbolística. Familiares y miembros del entorno del club lo definen como “un profesional de 15 años”, dada su rutina que incluye el acompañamiento de un psicólogo, seguimiento nutricional, y un programa de prevención de lesiones combinado con trabajo físico específico y mejora técnica con pelota. Como todavía no cumplió los 16 —lo hará en agosto—, todavía no pudo firmar un contrato profesional con River.

El joven de 15 años convirtió 12 goles en 10 partidos con la selección argentina (@brunoo.cabraal)

El desarrollo de Cabral, nacido el 16 de agosto de 2010, fue meteórico desde su llegada a River a comienzos de 2023, después de varios años en entidades barriales como Los Leones de Lomas de Zamora, Fortín de Rivarola, Juncal FC, Parque Chas y un lustro en Camioneros. El primer acercamiento del delantero al club de Núñez se produjo gracias a la captación realizada por Gustavo Petrochelli, quien decidió incorporarlo a la Pre Novena tras apenas una semana de entrenamientos.

En su primera temporada formal en las inferiores de River, Cabral se consagró goleador de la Novena campeona con 26 goles. Al año siguiente, en la Octava, volvió a imponerse como el máximo artillero con 34 anotaciones, incluyendo un gol en el Superclásico frente a Boca Juniors. Su producción anotadora lo llevó a cerrar el año como el máximo goleador de todas las divisiones juveniles del club.

Durante el año 2025, Bruno Cabral marcó 51 goles en 36 partidos (@brunoo.cabraal)

El impacto de Cabral no se limita al fútbol local. En 2023, durante la Messi Cup —torneo internacional fundado por Lionel Messi y reservado a las canteras más destacadas del mundo—, el delantero resultó determinante bajo la dirección de Martín Pellegrino. Allí, sumó siete goles en cuatro partidos, incluidos tres en la victoria 5-1 ante el Inter de Milán, uno más en semifinales versus Chelsea y otro doblete en la final contra el Atlético de Madrid. Ese rendimiento le valió el reconocimiento como figura excluyente e incluso la oportunidad de fotografiarse junto al propio Messi.

En el ámbito internacional, su participación con la selección argentina Sub 15 durante 2025 lo vio anotar 10 goles en cinco partidos durante la Liga Evolución de la Conmebol, donde el equipo fue subcampeón tras caer ante Brasil. Sumando sus cifras en inferiores de River, la selección nacional y la Messi Cup, Cabral cerró el año 2025 con un total de 51 goles en 36 partidos, lo que arroja un promedio de 1,44 goles por encuentro.

Bruno Cabral junto a Lionel Messi durante la Messi Cup (@brunoo.cabraal)

“Los goles me gustan como sean. Siempre trato de definir como pide la jugada. Son situaciones en las que hay que estar preparado, ya que no hay mucho tiempo para pensar y definir. Siempre tiro diagonales y busco ser una opción para mis compañeros y terminar la jugada. Obviamente, tengo que seguir aprendiendo y mejorando”, comentó en una entrevista hace algunos años.

Allí también destacó su sueño de llegar a la Primera División: “En el Monumental con mi familia, que me apoya desde que empecé a jugar al baby fútbol. Siempre lo hablamos con ellos, me dicen que disfrute de estar en River y que cada día luche para que ese momento llegue. Mis padres (Jésica y Marcial) y mi hermanito (Bastian) son mis guías en el camino de este sueño”. Entre sus referentes destaca a Julián Álvarez, ex delantero de River y actual integrante de la selección mayor. “Es mi ídolo en mi puesto y lo trato de copiar”, expresó en diálogo con ESPN.

Con la expectativa puesta en firmar su primer contrato con River Plate, más allá del interés que ya llegó desde Europa, Bruno Cabral se asentó como una de las grandes estrellas de las inferiores millonarios y de la selección argentina.