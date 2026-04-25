El G7 reafirmó su compromiso de garantizar que el régimen de Irán no adquiera o desarrolle un arma nuclear

La gente se reúne cerca de un misil en exhibición durante el 47º aniversario de la Revolución Islámica en Teherán, Irán, el 11 de febrero de 2026 (REUTERS)

Los países del G7 reafirmaron el viernes su compromiso de impedir que el régimen de Irán adquiera o desarrolle un arma nuclear durante el alto al fuego de la guerra en Medio Oriente y destacaron que el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) sigue siendo la “piedra angular” para el desarme nuclear y el uso pacífico de la tecnología nuclear.

“Reafirmamos que el pleno cumplimiento del TNP y sus obligaciones de salvaguardia es esencial para garantizar la confianza internacional en la naturaleza pacífica de las actividades nucleares. El G7 mantiene su compromiso de garantizar que Irán nunca desarrolle ni adquiera un arma nuclear”, indicó el grupo de directores de No Proliferación conformado por los países Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.

El G7 también expresó preocupación por la expansión y modernización de los arsenales nucleares del régimen chino y Rusia, e instó a implementar medidas concretas de reducción de riesgos.

“Nos preocupa el importante aumento y la modernización de los arsenales nucleares de China y Rusia”, declaró además el grupo del G7 en un comunicado publicado en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores francés.

Además, exigió a la dictadura norcoreana que abandone todos sus programas y armas nucleares de acuerdo con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, reiterando que la RPDC no puede ni podrá tener el estatus de Estado poseedor de armas nucleares bajo el TNP ni ningún otro estatus especial.

El G7 reafirmó su compromiso de garantizar que Irán no obtenga o desarrolle un arma nuclear (Europa Press)

El grupo añadió que “apoyan firmemente a Estados Unidos en su búsqueda de la estabilidad estratégica multilateral”.

En un contexto de desafíos urgentes y sin precedentes para la seguridad global, el G7 recordó el papel clave de sus miembros en el apoyo al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Los países subrayaron su respaldo a la organización en la promoción de la energía, la ciencia y la tecnología nucleares con fines pacíficos, y señalaron que su contribución colectiva al Fondo de Cooperación Técnica del organismo supera los 727 millones de euros desde 2010.

El director general del OEIA y candidato a secretario general de la ONU, Rafael Grossi, afirmó que el sistema internacional de seguridad nuclear ha experimentado “progresos impresionantes” desde el accidente de Chernobyl, aunque advirtió que persisten riesgos en un contexto global de creciente polarización política.

El diplomático subrayó que la seguridad nuclear es actualmente “más segura, más controlada y más transparente que en el pasado”, resultado de los avances implementados tras la catástrofe ocurrida en la entonces Unión Soviética.

Rafael Grossi, del OIEA, habla con los periodistas en la reunión trimestral de la Junta de Gobernadores en Viena, Austria, el 2 de marzo de 2026 (REUTERS/Lisa Leutner)

Grossi destacó además el cambio de percepción sobre la energía nuclear a nivel global, especialmente en el contexto de la lucha contra el cambio climático. A su vez, señaló que países en desarrollo y foros climáticos que antes eran reticentes ahora reconocen la importancia de incorporar la energía nuclear en la matriz energética como una opción relevante para la descarbonización y la estabilidad del suministro eléctrico. Según Grossi, la energía nuclear, que en el pasado fue un tema tabú, se considera hoy una alternativa necesaria.

La declaración de Rafael Grossi se produce en vísperas de la inauguración, el lunes en Nueva York, de la conferencia de un mes para revisar el (TNP), en un escenario internacional marcado por una competencia creciente y crisis con dimensiones nucleares, como los conflictos en Irán y Ucrania.

El presidente estadounidense Donald Trump manifestó en reiteradas ocasiones su escepticismo y desconfianza hacia los principales tratados multilaterales. Sin embargo, ha apoyado la idea de un acuerdo tripartito entre Estados Unidos, Rusia y China, al tiempo que advirtió con reanudar pruebas nucleares y acusó a Beijing de realizar ensayos secretos de armas.

La conferencia del TNP buscará alcanzar consenso para mantener vigente el tratado en su conjunto. En las dos anteriores ediciones, los 191 países firmantes no lograron acordar un texto final, y los observadores anticipan que podría repetirse la falta de consenso en la cita de este año.

(Con información de AFP)