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EN VIVO | El canciller iraní se reunió con el jefe del Ejército paquistaní en el marco de una posible ronda de negociaciones

Abbas Araghchi también inició sus conversaciones en Islamabad junto al ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Mohammad Ishaq Dar

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El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar (REUTERS)
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que Steve Witkoff y Jared Kushner serán enviados a Pakistán para participar en una posible segunda ronda de negociaciones de alto el fuego con Irán, según informó la Casa Blanca. No obstante, no se anunció la fecha de su arribo a Islamabad.

Por otra parte, la administración de Trump anunció la imposición de sanciones económicas contra una importante refinería de petróleo con sede en China y a cerca de 40 navieras y buques cisterna dedicados al transporte de crudo iraní.

En la capital pakistaní, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, mantuvo reuniones con su homólogo paquistaní, Ishaq Dar, y con el jefe del Ejército, mariscal de campo Asim Munir, poco después de su llegada a Islamabad.

En paralelo, los enfrentamientos continuaron en el sur de Líbano el viernes por la noche. El grupo terrorista Hezbollah descartó que la reciente extensión del alto el fuego entre Israel y Líbano tuviera algún valor real, calificando el acuerdo de “intrascendente”.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

07:15 hsHoy

¿Qué se sabe de las negociaciones de paz en Pakistán?

Islamabad está embarcada en una incesante labor de mediación y sigue transmitiendo incesantemente que la reunión entre EEUU e Irán puede ser inminente

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, conversa con el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Mohammad Ishaq Dar, y el jefe del Ejército, el mariscal de campo Asim Munir, durante una reunión en Islamabad, Pakistán, según esta fotografía distribuida el 25 de abril de 2026 (REUTERS)
El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, conversa con el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Mohammad Ishaq Dar, y el jefe del Ejército, el mariscal de campo Asim Munir, durante una reunión en Islamabad, Pakistán, según esta fotografía distribuida el 25 de abril de 2026 (REUTERS)

La negociaciones de paz en Islamabad siguen llenas de incertidumbre y signos contradictorios después de que Irán afirmara categóricamente que su ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, presente en la capital pakistaní, no tiene previsto reunirse con los enviados de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, cuyo viaje fue anunciado por la administración estadounidense.

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06:49 hsHoy

Alemania desplegará un buque dragaminas para una posible operación en el estrecho de Ormuz

El submarino U-34 se encuentra atracado en un astillero, el día en que el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, y el ministro de Defensa indio, Rajnath Singh, visitaron el astillero del fabricante de buques de guerra TKMS en Kiel, Alemania, el 22 de abril de 2026 (REUTERS/Fabian Bimmer)
El submarino U-34 se encuentra atracado en un astillero, el día en que el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, y el ministro de Defensa indio, Rajnath Singh, visitaron el astillero del fabricante de buques de guerra TKMS en Kiel, Alemania, el 22 de abril de 2026 (REUTERS/Fabian Bimmer)

Alemania anunció que su armada desplegará un dragaminas en el Mediterráneo como preparación para un posible despliegue en el estrecho de Ormuz, según declaró el ministro de Defensa, Boris Pistorius, al periódico Rheinische Post.

El dragaminas operaría junto a un buque de mando y suministro, aunque el ministro no precisó la fecha de partida de las embarcaciones.

De acuerdo con la agencia DPA, Pistorius explicó que el despliegue dependerá de varias condiciones: la existencia de un alto el fuego sostenido entre Estados Unidos e Irán, un marco jurídico conforme al derecho internacional para la operación y la aprobación de un mandato por parte del Bundestag, la cámara baja del parlamento alemán.

06:24 hsHoy

Funcionarios egipcios y paquistaníes discuten sobre la guerra de Irán

Los ministros de Asuntos Exteriores de Egipto y Pakistán mantuvieron una conversación telefónica la noche del viernes para abordar los esfuerzos dirigidos a iniciar una nueva ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

Badr Abdelatty, de Egipto, y Mohammad Ishaq Dar, de Pakistán, coincidieron en que las negociaciones representan la mejor vía para poner fin al conflicto, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio.

06:05 hsHoy

El G7 reafirmó su compromiso de garantizar que el régimen de Irán no adquiera o desarrolle un arma nuclear

La declaración conjunta hizo énfasis en la importancia del cumplimiento total del Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares y exigió la vigilancia internacional sobre las actividades atómicas de Teherán, Beijing y Moscú

La gente se reúne cerca de un misil en exhibición durante el 47º aniversario de la Revolución Islámica en Teherán, Irán, el 11 de febrero de 2026 (REUTERS)
La gente se reúne cerca de un misil en exhibición durante el 47º aniversario de la Revolución Islámica en Teherán, Irán, el 11 de febrero de 2026 (REUTERS)

Los países del G7 reafirmaron el viernes su compromiso de impedir que el régimen de Irán adquiera o desarrolle un arma nuclear durante el alto al fuego de la guerra en Medio Oriente y destacaron que el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) sigue siendo la “piedra angular” para el desarme nuclear y el uso pacífico de la tecnología nuclear.

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05:03 hsHoy

El canciller iraní se reunió con el jefe del Ejército paquistaní en el marco de una posible ronda de negociaciones

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, conversa con el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Mohammad Ishaq Dar, y el jefe del Ejército, el mariscal de campo Asim Munir, durante una reunión en Islamabad, Pakistán, según esta fotografía distribuida el 25 de abril de 2026 (REUTERS)
El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, conversa con el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Mohammad Ishaq Dar, y el jefe del Ejército, el mariscal de campo Asim Munir, durante una reunión en Islamabad, Pakistán, según esta fotografía distribuida el 25 de abril de 2026 (REUTERS)

El canciller de Irán, Abbas Araghchi, inició sus conversaciones el viernes en Islamabad con el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Mohammad Ishaq Dar, y el jefe del Ejército, el mariscal de campo Asim Munir.

Hasta el momento, no se reveló ningún detalle de los temas a tratar en la reunión de alta trascendencia para la paz en Medio Oriente.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar (REUTERS)
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar (REUTERS)
04:03 hsHoy

Familias libanesas se refugian en Beirut mientras continúa el frágil alto el fuego

Niños desplazados juegan alrededor de una hoguera en un campamento improvisado, en medio de un alto el fuego (REUTRS/Saleh Salem)
Niños desplazados juegan alrededor de una hoguera en un campamento improvisado, en medio de un alto el fuego (REUTRS/Saleh Salem)
Un vehículo de defensa civil dañado se estaciona frente a una casa dañada por un ataque israelí, en medio de un alto el fuego de 10 días entre Líbano e Israel, en la aldea de Mansouri, al sur de Líbano (REUTERS/Zohra Bensemra)
Un vehículo de defensa civil dañado se estaciona frente a una casa dañada por un ataque israelí, en medio de un alto el fuego de 10 días entre Líbano e Israel, en la aldea de Mansouri, al sur de Líbano (REUTERS/Zohra Bensemra)
Un miembro del ejército libanés observa a los rescatistas que buscan víctimas de la guerra entre Hezbollah e Israel (REUTERS/Aziz Taher)
Un miembro del ejército libanés observa a los rescatistas que buscan víctimas de la guerra entre Hezbollah e Israel (REUTERS/Aziz Taher)
03:13 hsHoy

R. Dominicana, C. Rica y Ecuador respaldan a Panamá tras la incautación de un buque panameño por parte de Irán

El buque MSC Francesca de bandera panameña (REUTERS)
El buque MSC Francesca de bandera panameña (REUTERS)

La Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), integrada por Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y Panamá, expresó este viernes su respaldo a Panamá tras la incautación por parte de Irán de uno de sus buques comerciales mientras transitaba el estrecho de Ormuz.

En un comunicado, la ADD calificó el hecho como “una violación inaceptable del Derecho Internacional y un desafío directo a uno de los principios esenciales del orden jurídico global: la libertad de navegación”.

La organización subrayó que la acción iraní vulnera los derechos soberanos de Panamá como Estado de abanderamiento y afecta gravemente la seguridad de una de las rutas marítimas más importantes para el comercio y la estabilidad energética mundial. Además, la ADD advirtió a la República Islámica de Irán que el respeto a la libertad de navegación “no es opcional ni sujeto a interpretaciones unilaterales”, en referencia a la incautación del MSC-Francesca, trasladado el miércoles por las autoridades iraníes a aguas territoriales propias.

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