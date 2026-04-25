EN VIVO | El canciller iraní se reunió con el jefe del Ejército paquistaní en el marco de una posible ronda de negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que Steve Witkoff y Jared Kushner serán enviados a Pakistán para participar en una posible segunda ronda de negociaciones de alto el fuego con Irán, según informó la Casa Blanca. No obstante, no se anunció la fecha de su arribo a Islamabad.
Por otra parte, la administración de Trump anunció la imposición de sanciones económicas contra una importante refinería de petróleo con sede en China y a cerca de 40 navieras y buques cisterna dedicados al transporte de crudo iraní.
En la capital pakistaní, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, mantuvo reuniones con su homólogo paquistaní, Ishaq Dar, y con el jefe del Ejército, mariscal de campo Asim Munir, poco después de su llegada a Islamabad.
En paralelo, los enfrentamientos continuaron en el sur de Líbano el viernes por la noche. El grupo terrorista Hezbollah descartó que la reciente extensión del alto el fuego entre Israel y Líbano tuviera algún valor real, calificando el acuerdo de “intrascendente”.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
La negociaciones de paz en Islamabad siguen llenas de incertidumbre y signos contradictorios después de que Irán afirmara categóricamente que su ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, presente en la capital pakistaní, no tiene previsto reunirse con los enviados de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, cuyo viaje fue anunciado por la administración estadounidense.
Alemania desplegará un buque dragaminas para una posible operación en el estrecho de Ormuz
Alemania anunció que su armada desplegará un dragaminas en el Mediterráneo como preparación para un posible despliegue en el estrecho de Ormuz, según declaró el ministro de Defensa, Boris Pistorius, al periódico Rheinische Post.
El dragaminas operaría junto a un buque de mando y suministro, aunque el ministro no precisó la fecha de partida de las embarcaciones.
De acuerdo con la agencia DPA, Pistorius explicó que el despliegue dependerá de varias condiciones: la existencia de un alto el fuego sostenido entre Estados Unidos e Irán, un marco jurídico conforme al derecho internacional para la operación y la aprobación de un mandato por parte del Bundestag, la cámara baja del parlamento alemán.
Funcionarios egipcios y paquistaníes discuten sobre la guerra de Irán
Los ministros de Asuntos Exteriores de Egipto y Pakistán mantuvieron una conversación telefónica la noche del viernes para abordar los esfuerzos dirigidos a iniciar una nueva ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán.
Badr Abdelatty, de Egipto, y Mohammad Ishaq Dar, de Pakistán, coincidieron en que las negociaciones representan la mejor vía para poner fin al conflicto, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio.
Los países del G7 reafirmaron el viernes su compromiso de impedir que el régimen de Irán adquiera o desarrolle un arma nuclear durante el alto al fuego de la guerra en Medio Oriente y destacaron que el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) sigue siendo la “piedra angular” para el desarme nuclear y el uso pacífico de la tecnología nuclear.
El canciller iraní se reunió con el jefe del Ejército paquistaní en el marco de una posible ronda de negociaciones
El canciller de Irán, Abbas Araghchi, inició sus conversaciones el viernes en Islamabad con el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Mohammad Ishaq Dar, y el jefe del Ejército, el mariscal de campo Asim Munir.
Hasta el momento, no se reveló ningún detalle de los temas a tratar en la reunión de alta trascendencia para la paz en Medio Oriente.
Familias libanesas se refugian en Beirut mientras continúa el frágil alto el fuego
R. Dominicana, C. Rica y Ecuador respaldan a Panamá tras la incautación de un buque panameño por parte de Irán
La Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), integrada por Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y Panamá, expresó este viernes su respaldo a Panamá tras la incautación por parte de Irán de uno de sus buques comerciales mientras transitaba el estrecho de Ormuz.
En un comunicado, la ADD calificó el hecho como “una violación inaceptable del Derecho Internacional y un desafío directo a uno de los principios esenciales del orden jurídico global: la libertad de navegación”.
La organización subrayó que la acción iraní vulnera los derechos soberanos de Panamá como Estado de abanderamiento y afecta gravemente la seguridad de una de las rutas marítimas más importantes para el comercio y la estabilidad energética mundial. Además, la ADD advirtió a la República Islámica de Irán que el respeto a la libertad de navegación “no es opcional ni sujeto a interpretaciones unilaterales”, en referencia a la incautación del MSC-Francesca, trasladado el miércoles por las autoridades iraníes a aguas territoriales propias.