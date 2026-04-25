EN VIVO | El canciller iraní se reunió con el jefe del Ejército paquistaní en el marco de una posible ronda de negociaciones

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que Steve Witkoff y Jared Kushner serán enviados a Pakistán para participar en una posible segunda ronda de negociaciones de alto el fuego con Irán, según informó la Casa Blanca. No obstante, no se anunció la fecha de su arribo a Islamabad.

Por otra parte, la administración de Trump anunció la imposición de sanciones económicas contra una importante refinería de petróleo con sede en China y a cerca de 40 navieras y buques cisterna dedicados al transporte de crudo iraní.

En la capital pakistaní, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, mantuvo reuniones con su homólogo paquistaní, Ishaq Dar, y con el jefe del Ejército, mariscal de campo Asim Munir, poco después de su llegada a Islamabad.

En paralelo, los enfrentamientos continuaron en el sur de Líbano el viernes por la noche. El grupo terrorista Hezbollah descartó que la reciente extensión del alto el fuego entre Israel y Líbano tuviera algún valor real, calificando el acuerdo de “intrascendente”.