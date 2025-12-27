Entretenimiento

“One Way or Another”, la oscura historia detrás del hit de Blondie

Más allá de su ritmo pegajoso y su éxito global, la canción esconde un trasfondo inquietante que pocos conocen y que marcó profundamente a la banda durante su creación

Guardar
Videoclip de "One Way or Another", de Blondie. Fuente: YouTube

La historia de Blondie está marcada por el brillo de la escena neoyorquina de los años setenta, pero también por los matices menos visibles que moldearon su música. Detrás de éxitos como "One Way or Another", lanzado en 1978 dentro del aclamado álbum Parallel Lines, subyace una realidad mucho más dura de lo que su energía pop deja entrever.

El público mundial ha coreado por décadas su pegadizo estribillo, ignorando en la mayoría de los casos el episodio inquietante y personal que inspiró a Debbie Harry para escribirla.

Blondie: pioneros de la nueva ola en Nueva York

Blondie emergió en una época dorada para la música en Nueva York, fusionando punk, pop, new wave y disco bajo la icónica voz de Debbie Harry. Junto a Chris Stein, Clem Burke, Jimmy Destri, Gary Valentine y Frank Infante, la banda consolidó un estilo irrepetible. Sus canciones, marcadas por bases rítmicas pegadizas y melodías audaces, irrumpieron en las radios y pistas de baile de todo el mundo, convirtiendo a temas como “Heart of Glass" y “Call Me" en himnos de una generación.

Dentro de esta etapa explosiva, Parallel Lines se posicionó como uno de los discos esenciales tanto en la carrera de Blondie como en la historia de la música contemporánea, vendiendo millones de copias y catapultando su fama internacional.

La génesis de “One Way or Another”

El sencillo “One Way or Another” destaca por un ritmo acelerado y un aire desenfadado. Sin embargo, la inspiración detrás de su letra dista mucho de ese ambiente festivo.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Harry reveló el verdadero origen: la canción relata su experiencia con un exnovio que no aceptó la ruptura y comenzó a acosarla de manera persistente. La situación se volvió tan insostenible que decidió mudarse de Nueva Jersey a Nueva York para poner distancia y recuperar cierta tranquilidad.

La compositora abordó esa vivencia con honestidad: “Traté de inyectarle un poco de ligereza para hacerlo más liviano”. Según Harry, transformar la angustia en ironía y energía no solo fue un recurso creativo, sino también un mecanismo de supervivencia.

'One Way or Another' esconde
'One Way or Another' esconde una historia de acoso personal vivida por Debbie Harry (foto: Wikipedia)

Creo que, de alguna forma, eso es un mecanismo de supervivencia normal. Ya sabes, sacártelo de encima, decir ‘One way or another’ (‘de una forma u otra’), y seguir con tu vida. Todos pueden identificarse con eso y creo que esa es la belleza de la canción”, explicó a Entertainment Weekly.

Éxito, legado y resignificación

A pesar de la oscuridad de su origen, “One Way or Another” se catapultó como uno de los mayores éxitos de la banda. El sencillo alcanzó el puesto número 24 en el Billboard Hot 100, consolidando aún más la presencia de Blondie en la música estadounidense. Desde entonces, la canción se ha transformado en un clásico, reinterpretado por múltiples artistas y utilizado en publicidades, películas y campañas alrededor del planeta.

Aunque estuvo lejos de aparecer dentro del “top 10″, la canción dejó en evidencia cómo la música puede resignificar el dolor y la vulnerabilidad personales en una obra colectiva capaz de resonar con audiencias masivas.

Harry supo condensar en su experiencia personal una narrativa universal sobre la amenaza y el deseo de superación. El contraste entre la melodía frenética y la historia sombría detrás de “One Way or Another” da cuenta de la complejidad de Blondie y su vocalista principal: la capacidad de convertir una vivencia traumática en una invitación al empoderamiento.

Todos pueden identificarse con eso y creo que esa es la belleza de la canción”, sentenció Harry.

Temas Relacionados

One Way or AnotherBlondieDebbie HarryAcosoNueva YorkNewsroom BUE

Últimas Noticias

La dura crítica de James Cameron a “Alien 3”: “Fue la decisión más estúpida”

El aclamado director libró de culpa a su colega, David Fincher, y recordó el historial de interferencias del estudio en el rumbo del filme

La dura crítica de James

La historia detrás del villancico que sostiene el éxito eterno de Wizzard

Desde su lanzamiento en 1973, “I Wish It Could Be Christmas Everyday” ha transformado la trayectoria de la banda, posicionándola como tradición navideña y pilar de su legado musical

La historia detrás del villancico

Jamie Lee Curtis agradeció a su madre por no dejarla audicionar para “El exorcista” a los 12 años

La estrella de “Halloween” contó cómo le ofrecieron ser parte del clásico de terror dirigido por William Friedkin

Jamie Lee Curtis agradeció a

La familia de Chevy Chase reveló detalles de los dramáticos días en los que estuvo al borde de la muerte: “Básicamente resucitó”

El histórico comediante de ‘Saturday Night Live’ estuvo internado por cinco semanas en 2021, durante la pandemia de coronavirus, por una insuficiencia cardíaca. A través de un documental sobre su vida, contó las secuelas de esa grave crisis de salud

La familia de Chevy Chase

La transformación física de Sam Worthington para “Avatar: Fuego y Ceniza”: “Entrenaba cinco o seis horas al día; al terminar, era un tanque”

A sus 49 años, el actor australiano sorprendió a todos con su preparación y dedicación para convertirse en Jake Sully en la nueva entrega de la saga, estrenada recientemente

La transformación física de Sam
DEPORTES
Misterio en el fútbol africano

Misterio en el fútbol africano por la repentina muerte de un jugador durante un partido: se habría tragado una moneda

La excéntrica noche de Navidad del futbolista Jack Grealish en un club de striptease: “Salió con una sonrisa en su rostro”

Racing anunció la renovación de Gustavo Costas: “Jamás nos vamos a conformar”

El tierno momento de Van Dijk con los hijos de Diogo Jota: el emotivo homenaje de los hinchas del Liverpool y Wolverhampton

Las dos fenomenales atajadas del Dibu Martínez para el triunfo del Aston Villa que lo deja a tiro de la cima en la Premier League

TELESHOW
La faceta desconocida de Francis

La faceta desconocida de Francis Mallmann: creatividad lejos de los fuegos y cerca de la costura

Eva Bargiela y Gianluca Simeone bautizaron a Faustino en la Basílica de Luján

Preocupación por la salud de Silvina Scheffler tras estar cinco días en terapia intensiva

La China Suárez mostró como pasa la tarde en Argentina: bikini, sol y mascotas

Luego de la polémica por el video manejando en la ruta, Valeria Aquino compartió una carta de su hija Alma

INFOBAE AMÉRICA

El papa León XIV envió

El papa León XIV envió tres camiones con ayuda humanitaria a Ucrania: “Desea estar presente en las familias que sufren”

El robo al Louvre puso en alerta máxima la seguridad de los museos más famosos del mundo

El Museo Arqueológico de Atenas emprende la mayor transformación arquitectónica de su historia

El hallazgo de un fresco paleocristiano revela una imagen inédita de Jesús

La historia detrás del villancico que sostiene el éxito eterno de Wizzard