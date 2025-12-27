“One Way or Another”, la oscura historia detrás del hit de Blondie

Videoclip de "One Way or Another", de Blondie. Fuente: YouTube

La historia de Blondie está marcada por el brillo de la escena neoyorquina de los años setenta, pero también por los matices menos visibles que moldearon su música. Detrás de éxitos como "One Way or Another", lanzado en 1978 dentro del aclamado álbum Parallel Lines, subyace una realidad mucho más dura de lo que su energía pop deja entrever.

El público mundial ha coreado por décadas su pegadizo estribillo, ignorando en la mayoría de los casos el episodio inquietante y personal que inspiró a Debbie Harry para escribirla.

Blondie: pioneros de la nueva ola en Nueva York

Blondie emergió en una época dorada para la música en Nueva York, fusionando punk, pop, new wave y disco bajo la icónica voz de Debbie Harry. Junto a Chris Stein, Clem Burke, Jimmy Destri, Gary Valentine y Frank Infante, la banda consolidó un estilo irrepetible. Sus canciones, marcadas por bases rítmicas pegadizas y melodías audaces, irrumpieron en las radios y pistas de baile de todo el mundo, convirtiendo a temas como “Heart of Glass" y “Call Me" en himnos de una generación.

Dentro de esta etapa explosiva, Parallel Lines se posicionó como uno de los discos esenciales tanto en la carrera de Blondie como en la historia de la música contemporánea, vendiendo millones de copias y catapultando su fama internacional.

La génesis de “One Way or Another”

El sencillo “One Way or Another” destaca por un ritmo acelerado y un aire desenfadado. Sin embargo, la inspiración detrás de su letra dista mucho de ese ambiente festivo.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Harry reveló el verdadero origen: la canción relata su experiencia con un exnovio que no aceptó la ruptura y comenzó a acosarla de manera persistente. La situación se volvió tan insostenible que decidió mudarse de Nueva Jersey a Nueva York para poner distancia y recuperar cierta tranquilidad.

La compositora abordó esa vivencia con honestidad: “Traté de inyectarle un poco de ligereza para hacerlo más liviano”. Según Harry, transformar la angustia en ironía y energía no solo fue un recurso creativo, sino también un mecanismo de supervivencia.

'One Way or Another' esconde una historia de acoso personal vivida por Debbie Harry (foto: Wikipedia)

“Creo que, de alguna forma, eso es un mecanismo de supervivencia normal. Ya sabes, sacártelo de encima, decir ‘One way or another’ (‘de una forma u otra’), y seguir con tu vida. Todos pueden identificarse con eso y creo que esa es la belleza de la canción”, explicó a Entertainment Weekly.

Éxito, legado y resignificación

A pesar de la oscuridad de su origen, “One Way or Another” se catapultó como uno de los mayores éxitos de la banda. El sencillo alcanzó el puesto número 24 en el Billboard Hot 100, consolidando aún más la presencia de Blondie en la música estadounidense. Desde entonces, la canción se ha transformado en un clásico, reinterpretado por múltiples artistas y utilizado en publicidades, películas y campañas alrededor del planeta.

Aunque estuvo lejos de aparecer dentro del “top 10″, la canción dejó en evidencia cómo la música puede resignificar el dolor y la vulnerabilidad personales en una obra colectiva capaz de resonar con audiencias masivas.

Harry supo condensar en su experiencia personal una narrativa universal sobre la amenaza y el deseo de superación. El contraste entre la melodía frenética y la historia sombría detrás de “One Way or Another” da cuenta de la complejidad de Blondie y su vocalista principal: la capacidad de convertir una vivencia traumática en una invitación al empoderamiento.

“Todos pueden identificarse con eso y creo que esa es la belleza de la canción”, sentenció Harry.