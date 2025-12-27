La familia de Chevy Chase reveló detalles de los dramáticos días en los que estuvo al borde de la muerte: “Básicamente resucitó”

“Básicamente volvió de la muerte”, dijo su hija Caley Chase al recordar el colapso cardíaco que sufrió el comediante (Archivo/agencias)

Chevy Chase (82), una de las figuras célebres de Saturday Night Live y emblema de la comedia hollywoodense de los años 80, estuvo al borde de la muerte durante la pandemia debido a una insuficiencia cardíaca.

La historia completa de ese crítico momento será contada en el documental I’m Chevy Chase and You’re Not, que se estrena el 1 de enero en CNN. Ese metraje expone por primera vez los detalles del grave episodio de salud que mantuvo al actor hospitalizado durante cinco semanas en 2021 y lo dejó en coma inducido por alrededor de ocho días.

La situación fue tan complicada que incluso los médicos le advirtieron a la familia que había escasas posibilidades de volver a verlo con vida. “Básicamente resucitó”, sentenció una de sus hijas.

El documental recoge el testimonio de Jayni Chase, esposa del actor, quien relató los momentos previos a la internación. “Algo no estaba bien y él no podía explicarme qué le pasaba. Así que fuimos a la sala de emergencias. Su corazón se detuvo”, cuenta en la película.

Jayni Chase, esposa del actor, explicó que la falla cardíaca estuvo vinculada a una cardiomiopatía desarrollada durante años de consumo de alcohol (REUTERS/Caitlin Ochs)

Según explicó, el problema estaba ligado a una enfermedad crónica que Chase arrastraba desde hace algún tiempo.

“Durante esos años en los que estuvo bebiendo, desarrolló cardiomiopatía; cuando los músculos del corazón se debilitan y no pueden bombear tanta sangre en cada latido”, explicó Jayni Chase. Esta afección puede derivar en insuficiencia cardíaca y otras complicaciones graves, como finalmente ocurrió.

En el hospital, los doctores no encontraron más opción que inducirlo en coma por unos ocho días. “Eso es muy duro para el cuerpo”, comentó el músico Peter Aaron, quien es amigo cercano del actor.

“El médico nos advirtió: ‘Puede que no lo recuperemos. No sabemos cuán presente estará. Prepárense para lo peor’”, añadió Caley Chase.

El propio Chase reconoció que el episodio afectó su memoria: “Según los médicos, mi memoria iba a quedar destrozada” ( Credit: Jerome Miron-USA TODAY Sports)

Cuando Chase despertó del coma, el panorama seguía siendo incierto. Según relató su hija, durante los primeros momentos apenas podía comunicarse.

“Se despertó y lo único que podía hacer era usar la voz”, contó, imitando los sonidos desorientados que emitía su padre.

Sin embargo, más tarde un gesto le dejó saber que Chevy Chase seguía siendo él mismo, con su irreverente sentido del humor. Cuando una enfermera entró a acomodar equipos médicos y dijo que iba a “poner esto aquí”, Chase respondió con una broma clásica: “Eso es lo que ella dijo”.

Chevy Chase tiene problemas con su memoria

Aunque logró sobrevivir, el episodio dejó consecuencias. Aaron señaló que al actor le llevó tiempo “reorientarse” tras el coma y que enfrentó una “discapacidad cognitiva”. Para ejercitar su mente, jugaba cartas y ajedrez con el objetivo de “volver a activar su cabeza”.

I’m Chevy Chase and You’re Not se estrena el 1 de enero en CNN y aborda tanto su salud como los momentos más conflictivos de su carrera.(Créditos: CNN Films)

El propio Chase compartió en el documental que los doctores ya le habían advertido sobre las secuelas.

“Según los médicos, mi memoria iba a quedar destrozada por esto. Y eso es lo que pasó”, afirmó. “La falla cardíaca es lo que es. Ahora estoy bien. Pero afecta la memoria, así que tienen que recordarme cosas”.

Estas lagunas explican, en parte, por qué en el documental Chase asegura no recordar muchos de los conflictos que marcaron su carrera, incluidos enfrentamientos en los sets de Saturday Night Live y de la serie Community.

Para Aaron, no hay dudas: “Siento que sus vacíos de memoria vienen de ese incidente”.

Chase se sintió excluido en los 50 años de Saturday Night Live

Más allá de su salud, el documental también aborda una incomodidad reciente: su exclusión del especial por el 50.º aniversario de Saturday Night Live.

Chevy Chase fue uno de los miembros originales de Saturday Night Live y una de sus primeras grandes estrellas.(Foto AP/Reed Saxon, archivo)

Chase fue uno de los miembros originales del programa en la temporada 1975–1976 y la primera “estrella revelación” del ciclo, con su segmento de Weekend Update. Asimismo, ganó dos premios Emmy como actor y guionista.

Por eso, le afectó que no lo invitaran a participar en algún sketch del programa especial.

“Fue bastante doloroso, en realidad. Probablemente sea la primera vez que lo digo”, confesó en el documental. “Esperaba estar en el escenario con todos los otros actores. Cuando Garrett Morris y Laraine Newman subieron, me pregunté por qué yo no. Nadie me lo pidió. ¿Por qué me dejaron de lado?”.

Chase reveló que incluso escribió a Lorne Michaels, creador del programa, aunque luego intentó restarle importancia.

“Se lo mencioné una vez en un mensaje de texto a Lorne y después lo retiré. Dije: ‘Está bien, retiro lo dicho, fue una tontería’. Pero no es tan tonto. Alguien cometió un error. No sé quién, pero alguien se equivocó. Deberían haberme tenido en ese escenario. Dolió”.