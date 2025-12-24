Qué fue de la vida de los actores de White Christmas, el clásico navideño de 1954

Bing Crosby, Danny Kaye, Rosemary Clooney y Vera-Ellen fueron los protagonistas de White Christmas (Wikipedia)

El estreno de White Christmas (Navidad Blanca) en 1954 representó un punto de inflexión en la historia del cine. Su éxito económico, con una recaudación de USD 12 millones que la posicionó como la película más taquillera de ese año, estableció un nuevo estándar dentro de las películas navideñas clásicas.

Protagonizada por Bing Crosby, Danny Kaye, Rosemary Clooney y Vera-Ellen, la producción narra el encuentro de cuatro artistas en el Pine Tree Inn de Vermont, donde se desarrollan espectáculos musicales y enredos bajo la dirección de las recordadas canciones de Irving Berlin. Décadas después de su estreno, el filme continúa atrayendo nuevas generaciones cada temporada y se mantiene como un referente en la cultura popular navideña.

Así fue la vida de los protagonistas de White Christmas

La vigencia de Navidad Blanca se debe a su puesta en escena nostálgica, los temas de romance y el carisma de su elenco. Los protagonistas, tras el auge de la película, siguieron destinos muy diversos, tanto en el plano artístico como personal. Los actores marcaron una época y, a más de medio siglo de su estreno, siguen siendo protagonistas de las fiestas de fin de año.

Bing Crosby como Bob Wallace

Bring Crosby fue el gran protagonista y quien se encargó de la canción del éxito navideño (Wikipedia)

Bing Crosby ya era una estrella consolidada antes de dar vida al capitán Bob Wallace. Su interpretación de “White Christmas” se convirtió en el sencillo más vendido de todos los tiempos, según el Libro Guinness de los Récords Mundiales. En 1975, reflexionó sobre el paso del tiempo y el arte de cantar: “Supongo que he sonado mejor en mi vida, pero, considerando todo, estoy en muy buena forma. Cuando un cantante llega a mi edad, tiene que cantar medio tono más bajo. Sinatra sonaría mejor hoy en día si bajara un poco el volumen de sus canciones, pero supongo que es demasiado orgulloso. ¿Quién se va a dar cuenta?”.

A partir de 1954, protagonizó numerosos especiales televisivos y compartió un memorable encuentro musical con David Bowie en 1977. Ese mismo año falleció a los 74 años. En el ámbito personal, su relación con sus hijos estuvo definida por una disciplina estricta. Gary, uno de sus hijos, recordó en diálogo con People: “Nos amaba con todas sus fuerzas, pero impuso reglas en una situación que desconocía. Nadie en su familia había sido famoso antes”.

Bring Crosby y Dany Kaye en White Christmas, éxito navideño (Wikipedia(

Danny Kaye como Phil Davis

El carisma de Danny Kaye, intérprete de Phil Davis, trascendió la comedia musical y lo llevó a ser una figura destacada tanto en cine como en televisión. Recibió un Óscar honorífico en 1955 y, desde ese mismo año, dedicó una parte significativa de su vida a causas solidarias como embajador de UNICEF.

Danny Kaye se consolidó como una estrella tras su papel en White Christmas (Wikipedia)

Su esposa, la compositora Sylvia Fine, comentó en 1979: “Es difícil vivir a la sombra de alguien. Alguien dirá: ‘Como dijo Danny Kaye’, y sabré que es por varias de las mías”, había expresado con People. Kaye fue galardonado con la Legión de Honor francesa y, tras su muerte en 1987 a los 76 años, se le concedió la Medalla Presidencial de la Libertad de manera póstuma.

Rosemary Clooney como Betty Haynes

Rosemary Clooney, quien interpretó a Betty Haynes, enfocó su carrera en la televisión y la radio tras el éxito de la película, además de presentarse junto a figuras reconocidas del panorama musical. En lo personal, vivió una relación marcada por dos matrimonios y cinco hijos con el actor José Ferrer, seguidos de divorcios.

Rosemary Clooney sufrió diversos problemas personales producto de eventos desafortunados (Wikipedia)

Un momento decisivo en su vida ocurrió al presenciar el asesinato de Robert Kennedy en 1968, lo que derivó en una crisis emocional importante. En 1982 reconoció: “Cuanto más me alejaba de mis sentimientos, menos cantaba. Hay algunos discos que grabé con Frank Sinatra por aquel entonces que detesto. Sabía que eran malos cuando los estaba grabando, pero no podía hacer nada al respecto. No podía cantar mejor de lo que cantaba”, había mencionado en una entrevista con la revista en 1982.

Sobre esa etapa, agregó: “Se causó mucho daño en poco tiempo, y es tremendamente difícil repararlo. Había rumores de alcoholismo, de adicción a las pastillas, incluso de que tenía una enfermedad mortal. Quienes me habían contratado antes ya no me querían”. Su regreso en la década de 1970 revitalizó su trayectoria y, en 2002, recibió el Grammy a la trayectoria. Falleció el 29 de junio de ese mismo año a los 74 años.

Vera-Ellen como Judy Haynes

Vera-Ellen fue una de las grandes bailarinas de White Christmas (Wikipedia)

Reconocida por su destreza en el baile, Vera-Ellen se consagró en el cine musical y su papel interpretando a Judy Haynes la catapultó al estrellato. Tras su última actuación protagónica en 1957, se retiró paulatinamente de la vida pública y residió discretamente en Hollywood Hills. Su vida personal estuvo marcada por dos matrimonios y la temprana pérdida de su única hija. Vera-Ellen falleció en 1981 a los 60 años.

Danny Kaye bailando en White Christmas junto a Vera-Ellen (Wikipedia)

Dean Jagger como el general Waverly

Dean Jagger, recordado por su papel del general Waverly, mantuvo una de las trayectorias más extensas dentro del cine y la televisión, acumulando más de 100 créditos. Obtuvo un Óscar en 1949, protagonizó la serie Mr. Novak y recibió diferentes reconocimientos antes de fallecer en 1991 a los 87 años.

Dean Jagger relanzó su carrera tras participar en White Christmas (Wikipedia)

Entre sus grandes actuaciones cinematográficas se encuentran King Creole en 1958, Historia de una Monja en 1959 y varios éxitos en la televisión. Su carrera fue en ascenso con series y varios galardones invidividuales, como Emmys y las estatuillas doradas.