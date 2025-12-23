Entretenimiento

“Avengers: Doomsday” revela su primer adelanto oficial

La película de Marvel se estrenará en diciembre de 2026

Primer adelanto de Avengers: Doomsday Crédito: (X/Marvel Entertainment)

Marvel Studios publicó el primer avance oficial de Avengers: Doomsday, el ambicioso proyecto parte de la fase 6 del UCM. Como ya había trascendido en redes, el clip confirma el regreso de Steve Rogers, interpretado por Chris Evans.

El personaje había sido visto por última vez en Avengers: Endgame (2019). En aquel cierre, Rogers completó su misión de devolver las Gemas del Infinito a sus líneas temporales originales, envejeció lejos de la acción y cedió su escudo a Sam Wilson (Anthony Mackie), marcando así el inicio de una nueva era para el Capitán América.

El teaser plantea ahora un nuevo escenario. Ambientado en una granja tranquila, el avance muestra a Steve llegando a casa en motocicleta mientras suena una versión al piano del tema principal de Avengers. El casco azul que lleva recuerda directamente a su icónico traje, que luego observa con nostalgia.

Luego Rogers aparece sosteniendo a un bebé, mirándolo con evidente orgullo. El video concluye con una frase contundente: “Steve Rogers regresará en Avengers: Doomsday”, seguida de un contador para el estreno del filme.

La fecha clave es el 18 de diciembre de 2026.

Chris Evans también participará de
Chris Evans también participará de la nueva película sobre los Vengadores (Captura: Marvel)

Este breve teaser había sido proyectado en alas junto a Avatar: Fuego y ceniza. Según la empresa, se lanzarán más avances centrados en otros personajes en las próximas semanas, como parte de una estrategia de revelación gradual.

Asimismo, el regreso de Steve Rogers abre múltiples interrogantes narrativos. ¿Se trata del mismo Capitán América que envejeció tras Endgame? ¿Es una variante proveniente de otra línea temporal? En este punto es clave la relación de Steve con Peggy Carter (Hayley Atwell), quienes lograron reencontrarse gracias la tecnología del Reino Cuántico, un detalle que ahora cobra nuevo peso a la luz de este adelanto.

Lo que sabemos sobre Doomsday

Avengers: Doomsday no siempre tuvo este título ni este enfoque. En 2022, el proyecto había sido presentado como Avengers: The Kang Dynasty y la narrativa se iba a enfocar en torno a Kang el Conquistador y sus variantes temporales. Sin embargo, tras la condena de Jonathan Majors en diciembre de 2023, Marvel optó por una reestructuración creativa completa.

El cambio se oficializó en la Comic-Con de San Diego de 2024, donde se reveló el nuevo título y, sobre todo, al nuevo villano principal: Doctor Doom.

Robert Downey Jr. continúa en
Robert Downey Jr. continúa en el MCU. Para la quinta película de los Vengadores, será el villano Doctor Doom (Marvel Studios)

Fue así como Robert Downey Jr. apareció en el escenario para confirmar su regreso al MCU, no como Iron Man, sino como el flamante antagonista de la Saga del Multiverso.

Aunque Marvel todavía no ha revelado una sinopsis oficial, People señala que los cómics Ultimate Comics: Doomsday (2011) podrían servir como referencia: una historia donde los Cuatro Fantásticos y otros héroes unen fuerzas para detener a una figura misteriosa que amenaza con destruir la línea temporal, solo para descubrir que se trata de un antiguo héroe corrompido por el multiverso.

Respecto al reparto, los fans podrán disfrutar de un elenco que reúne a varias generaciones del MCU.

El reparto de la película
El reparto de la película muestra un ambicioso crossover entre varias películas y personajes de Marvel (Foto AP)

Entre los confirmados están Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie, Danny Ramirez, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Winston Duke y Simu Liu. A ellos se suman los Cuatro Fantásticos —Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach— y los Thunderbolts, con Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen y Lewis Pullman, entre otros.

Asimismo, se confirmó que se incorporarán figuras clásicas de los X-Men, como Patrick Stewart, Ian McKellen, Rebecca Romijn y Kelsey Grammer.

Avengers: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026 como parte de la Fase 6 del MCU. Un año después, en diciembre de 2027, Marvel estrenará Avengers: Secret Wars, que funcionará como la culminación de esta etapa, nuevamente bajo la dirección de los hermanos Russo y con Stephen McFeely a cargo del guion.

Devon Werkheiser, protagonista de 'El

Sigourney Weaver aclaró cómo se

Kevin Costner enfrenta una nueva

Oona Chaplin, actriz de 'Avatar:

Bonnie Blue revela todos los
