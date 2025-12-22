Rian Johnson reivindicó la creatividad en el cine: “Me gusta que no puedan encasillarme”

El elenco estelar de la tercera entrega de Knives Out, "Wake Up Dead Man", incluye a Daniel Craig, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis y Jeremy Renner (Netflix)

Reconocido por éxitos como Knives Out y “Star Wars: The Last Jedi”, el director y guionista Rian Johnson se consolidó como una figura difícil de encasillar en la industria del cine actual.

En una entrevista con Esquire, reflexionó sobre los profundos cambios en Hollywood, su filosofía de trabajo y la manera en que ha logrado mantenerse relevante en un entorno cada vez más incierto. “Solo puedes intentar hacer un buen trabajo, lo cual suena realmente tonto”, afirmó, resumiendo así su enfoque ante la volatilidad del sector.

Rian Johnson destacó la importancia de la creatividad y la versatilidad en la industria del cine actual (REUTERS)

Rian Johnson y su lugar en la industria

A diferencia de muchos colegas que se especializan en un solo género, Johnson construyó una carrera marcada por la versatilidad. Desde la dirección de superproducciones como The Last Jedi hasta la producción de series de streaming como Poker Face y 3 Body Problem, su trayectoria desafía las convenciones de Hollywood. El propio realizador reconoció que disfruta de la indefinición de etiquetas: “Me gusta que no puedan encasillarme”.

Durante la charla, realizada en las oficinas de T-Street en Los Ángeles, el realizador estadounidense se mostró relajado y consciente de su imagen pública. Ante su estilo alejado del ambiente, bromeó: “Me gustaría parecer menos un escritor en las fotos de las alfombras rojas”.

El director de Knives Out y Star Wars: The Last Jedi se consolida como una figura difícil de encasillar en Hollywood (Lucasfilm)

Cambios con desafíos en Hollywood

El contexto actual de la industria cinematográfica fue uno de los ejes centrales de la conversación con Esquire. Johnson no esquivó la incertidumbre que domina el sector, marcada por la irrupción del streaming, la ralentización de los estrenos en salas y la crisis de los grandes estudios. “Ha habido muchos cambios, y algunos de ellos dan miedo”, reconoció.

La conversación giró en torno a la presión por encontrar nichos de mercado y la dificultad de sostener propuestas originales en un entorno dominado por franquicias y propiedades intelectuales preexistentes.

El director recordó cómo la pandemia y la transformación de los hábitos de consumo han alterado el panorama, y subrayó: “La revolución del streaming, el regreso lento a la normalidad en los cines, todo eso junto parece un escenario apocalíptico tras otro”.

Sin embargo, se mostró pragmático y recordó la naturaleza cíclica de Hollywood. “Mi esposa hace un pódcast sobre la historia de Hollywood. Tener un pie en el pasado me hace ver que Hollywood es un lugar donde el cielo parece caerse desde el primer día”, comentó.

Rian Johnson apuesta por la autenticidad y la propiedad intelectual original frente a la presión de las franquicias (REUTERS)

Filosofía de trabajo y creatividad

Frente a la incertidumbre, apuesta por la autenticidad y el trabajo constante. Para él, la clave está en la dedicación diaria y en la búsqueda de ideas propias, lejos de las fórmulas prefabricadas. El valor de la creatividad individual y la importancia de la propiedad intelectual original fueron temas recurrentes en la charla.

El cineasta compartió detalles sobre su método de trabajo, que combina la escritura a mano en cuadernos Moleskine y el uso de herramientas como una pluma estilográfica japonesa. “Tengo una estantería llena de cuadernos iguales, todos del mismo color, tamaño y estilo. Me gusta cómo se ven alineados. Son la prueba tangible de años de trabajo duro”, explicó.

Johnson mostró uno de esos cuadernos en la entrevista para Esquire, repleto de diálogos, esquemas y gráficos que trazan el ritmo de sus películas. “Si algún ejecutivo de estudio pusiera las manos en uno de estos, no podría descifrarlo. Nunca lograrían entenderlos”, aseguró.

Experiencia personal con Knives Out y anécdotas

La relación de Johnson con Daniel Craig, protagonista de la saga Knives Out, es un ejemplo de su capacidad para adaptarse y aprovechar oportunidades inesperadas. “Siempre quise a Daniel para el papel, pero cuando buscaba elenco para la primera película, él estaba ocupado con James Bond. Luego, por un milagro, la película de Bond se retrasó y tuvimos una ventana de tres meses”, compartió.

Sobre el proceso inicial, detalló: “Daniel (Craig) quería reunirse en Nueva York. Yo estaba de vacaciones con mi esposa y me sentí como James Bond: tomé una lancha rápida, volé a Nueva York, me reuní con él y volví a mis vacaciones”.

La colaboración entre Rian Johnson y Daniel Craig en Knives Out surgió gracias a una oportunidad inesperada (Lionsgate Films)

Johnson atribuyó a Craig gran parte de la personalidad del detective Benoit Blanc, incluido su acento sureño y sus gestos peculiares. En “Wake Up Dead Man”, la tercera entrega de la saga, el elenco incluye figuras como Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis y Jeremy Renner.

El director no descarta nuevas colaboraciones con Craig, aunque anticipa que su próximo proyecto podría ser diferente: “Estoy trabajando en dos guiones, uno es una especie de thriller paranoico y el otro es cercano a la ciencia ficción”.

A pesar de los desafíos, Rian Johnson mantiene una visión optimista sobre el futuro del cine. En su diálogo con Esquire, subrayó que siempre habrá espacio para propuestas originales y voces singulares, incluso en los momentos más difíciles para la industria.