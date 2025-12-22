Las hermanas de Michele Reiner han “intervenido” para apoyar a sus hijos tras el doble homicidio

Las hermanas de Michele Singer están apoyando a Romy y Jake para superar la situación. (Instagram/@michelereiner)

Las hermanas de Michele Singer Reiner, Suzanne y Martine, se han convertido en un pilar fundamental para los hijos de la productora en medio del duelo que atraviesa la familia tras la trágica muerte de Michele y su esposo, el cineasta Rob Reiner.

De acuerdo con una fuente cercana citada por Us Weekly, ambas han estado acompañando de manera constante a Tracy, Jake y Romy mientras intentan asimilar una pérdida que ha sacudido profundamente a su entorno familiar y social.

“Tracy, Jake y Romy están enfrentando una pérdida absolutamente inimaginable, y hay muchísimo que deben procesar en medio de su dolor. Las hermanas de Michele han intervenido y han sido un apoyo enorme para los hijos”, señaló la fuente.

Suzanne y Martine, quienes mantenían una relación muy cercana con Michele, también atraviesan su propio proceso de duelo, pero aun así han decidido “arropar” a los jóvenes y ayudarlos a sobrellevar este momento tan complejo.

Romy y Jake Reiner reciben el apoyo de sus tías maternas tras el incidente. (Instagram/@michelereiner)

Michele Singer Reiner y Rob Reiner tuvieron tres hijos en común: Jake, de 34 años; Nick, de 32 años; y Romy, de 27 años. El cineasta, además, adoptó a Tracy, hoy de 61 años, durante su primer matrimonio con la fallecida Penny Marshall.

La familia, conocida desde hace décadas en Hollywood, se ha visto envuelta en una tragedia que ha conmocionado tanto a la industria del entretenimiento como al público en general.

La fuente consultada destacó que el apoyo no se ha limitado al círculo familiar inmediato.

“La comunidad realmente se ha unido en torno a la familia, porque Rob y Michele tenían una red enorme de amigos cercanos. Todo el mundo quiere ayudar de la manera que sea posible. Rob y Michele hicieron muchísimo por muchas personas, a menudo cosas que nadie conocía. Eran personas extraordinarias”, explicó.

La comunidad se ha solidarizado con el dolor de los hijos de Rob Reiner y Michele Singer. (Instagram/@michelereiner)

La noticia de la muerte del matrimonio se dio a conocer el domingo 14 de diciembre, cuando se informó que Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer Reiner, de 70 años, fueron encontrados sin vida en su residencia de Brentwood, en Los Ángeles.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos presentaban aparentes heridas de arma blanca. Posteriormente, la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles determinó que la causa oficial de muerte fue “múltiples lesiones por fuerza cortante” y clasificó el caso como homicidio.

Ese mismo domingo, un portavoz de la familia Reiner emitió un comunicado en el que expresó: “Con profundo dolor anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos devastados por esta pérdida repentina y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil”.

La familia de Rob Reiner y Michele Singer pidieron privacidad. (Europa Press)

Al día siguiente, el lunes 15 de diciembre, se confirmó que Nick Reiner, hijo del matrimonio, fue arrestado en relación con el asesinato de sus padres.

Fue detenido sin derecho a fianza y posteriormente acusado de dos cargos de homicidio en primer grado. De ser declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte.

Nick compareció por primera vez ante la corte el miércoles 17 de diciembre, acompañado de su abogado, Alan Jackson, conocido por haber representado anteriormente a Kevin Spacey y Harvey Weinstein.

Nick Reiner contrató a Alan Jackson para defenderlo en su caso. (REUTERS/Daniel Cole)

Durante la audiencia, Nick no se declaró culpable ni inocente, y se fijó una nueva fecha de comparecencia para el 7 de enero de 2026.

Tras la sesión, Jackson ofreció breves declaraciones a la prensa, calificando el caso como “una tragedia devastadora” y subrayando que existen “cuestiones muy complejas y serias” que deberán analizarse con extremo cuidado.