Entretenimiento

Las hermanas de Michele Reiner han “intervenido” para apoyar a sus hijos tras el doble homicidio

En medio del dolor y la conmoción, los hijos del matrimonio intentan procesar la pérdida acompañados por familiares cercanos

Guardar
Las hermanas de Michele Singer
Las hermanas de Michele Singer están apoyando a Romy y Jake para superar la situación. (Instagram/@michelereiner)

Las hermanas de Michele Singer Reiner, Suzanne y Martine, se han convertido en un pilar fundamental para los hijos de la productora en medio del duelo que atraviesa la familia tras la trágica muerte de Michele y su esposo, el cineasta Rob Reiner.

De acuerdo con una fuente cercana citada por Us Weekly, ambas han estado acompañando de manera constante a Tracy, Jake y Romy mientras intentan asimilar una pérdida que ha sacudido profundamente a su entorno familiar y social.

“Tracy, Jake y Romy están enfrentando una pérdida absolutamente inimaginable, y hay muchísimo que deben procesar en medio de su dolor. Las hermanas de Michele han intervenido y han sido un apoyo enorme para los hijos”, señaló la fuente.

Suzanne y Martine, quienes mantenían una relación muy cercana con Michele, también atraviesan su propio proceso de duelo, pero aun así han decidido “arropar” a los jóvenes y ayudarlos a sobrellevar este momento tan complejo.

Romy y Jake Reiner reciben
Romy y Jake Reiner reciben el apoyo de sus tías maternas tras el incidente. (Instagram/@michelereiner)

Michele Singer Reiner y Rob Reiner tuvieron tres hijos en común: Jake, de 34 años; Nick, de 32 años; y Romy, de 27 años. El cineasta, además, adoptó a Tracy, hoy de 61 años, durante su primer matrimonio con la fallecida Penny Marshall.

La familia, conocida desde hace décadas en Hollywood, se ha visto envuelta en una tragedia que ha conmocionado tanto a la industria del entretenimiento como al público en general.

La fuente consultada destacó que el apoyo no se ha limitado al círculo familiar inmediato.

“La comunidad realmente se ha unido en torno a la familia, porque Rob y Michele tenían una red enorme de amigos cercanos. Todo el mundo quiere ayudar de la manera que sea posible. Rob y Michele hicieron muchísimo por muchas personas, a menudo cosas que nadie conocía. Eran personas extraordinarias”, explicó.

La comunidad se ha solidarizado
La comunidad se ha solidarizado con el dolor de los hijos de Rob Reiner y Michele Singer. (Instagram/@michelereiner)

La noticia de la muerte del matrimonio se dio a conocer el domingo 14 de diciembre, cuando se informó que Rob Reiner, de 78 años, y Michele Singer Reiner, de 70 años, fueron encontrados sin vida en su residencia de Brentwood, en Los Ángeles.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos presentaban aparentes heridas de arma blanca. Posteriormente, la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles determinó que la causa oficial de muerte fue “múltiples lesiones por fuerza cortante” y clasificó el caso como homicidio.

Ese mismo domingo, un portavoz de la familia Reiner emitió un comunicado en el que expresó: “Con profundo dolor anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos devastados por esta pérdida repentina y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil”.

La familia de Rob Reiner
La familia de Rob Reiner y Michele Singer pidieron privacidad. (Europa Press)

Al día siguiente, el lunes 15 de diciembre, se confirmó que Nick Reiner, hijo del matrimonio, fue arrestado en relación con el asesinato de sus padres.

Fue detenido sin derecho a fianza y posteriormente acusado de dos cargos de homicidio en primer grado. De ser declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte.

Nick compareció por primera vez ante la corte el miércoles 17 de diciembre, acompañado de su abogado, Alan Jackson, conocido por haber representado anteriormente a Kevin Spacey y Harvey Weinstein.

Nick Reiner contrató a Alan
Nick Reiner contrató a Alan Jackson para defenderlo en su caso. (REUTERS/Daniel Cole)

Durante la audiencia, Nick no se declaró culpable ni inocente, y se fijó una nueva fecha de comparecencia para el 7 de enero de 2026.

Tras la sesión, Jackson ofreció breves declaraciones a la prensa, calificando el caso como “una tragedia devastadora” y subrayando que existen “cuestiones muy complejas y serias” que deberán analizarse con extremo cuidado.

Temas Relacionados

Rob ReinerMichele SingerNick Reinerentretenimiento

Últimas Noticias

Fama, dudas y segundas oportunidades: la historia real detrás de la reconciliación en pantalla de Matt Damon y Ben Affleck

Tras años de caminos separados, los actores vuelven a compartir proyecto en Miami y exploran una relación cargada de altibajos, en una entrevista con Empire. Cómo la química que los consagró los vuelve a unir en un nuevo desafío artístico: The Rip

Fama, dudas y segundas oportunidades:

Esposa de James Ransone comparte un emotivo mensaje tras el suicidio del actor: “Somos para siempre”

La esposa del actor compartió palabras de amor y gratitud en redes sociales, mientras la comunidad artística y sus allegados impulsaron una campaña solidaria para acompañar a sus hijos

Esposa de James Ransone comparte

Alec Baldwin confesó tener pensamientos suicidas tras la tragedia de ‘Rust’: “Me rompió cada nervio del cuerpo, espiritualmente, financieramente”

el actor estadounidense relató el profundo sufrimiento que vivió tras la reapertura de cargos por la muerte de Halyna Hutchins en el set de Rust

Alec Baldwin confesó tener

Murió Chris Rea, autor del clásico navideño “Driving Home for Christmas”

Su historia personal, marcada por desafíos de salud y una pasión inquebrantable por la música, inspiró himnos que acompañan a millones cada diciembre

Murió Chris Rea, autor del

Wagner Moura conquista a la crítica internacional con “El agente secreto” y se perfila como candidato al Oscar

El actor brasileño brilló con un papel desafiante y regresó a la actuación en portugués tras su éxito en “Narcos”. En una entrevista con The Washington Post, brindó detalles de sus búsquedas actorales

Wagner Moura conquista a la
DEPORTES
Uno por uno: cuándo y

Uno por uno: cuándo y dónde arrancarán la temporada 2026 los tenistas argentinos

El tenista del año: Horacio Zeballos supo reinventarse y alcanzó la gloria a los 40

La emocionante presentación de Nacho Fernández como refuerzo de Gimnasia y Esgrima La Plata: qué dijo sobre su salida de River Plate

El festejo más peligroso: un futbolista se dobló el cuello al ensayar una pirueta tras marcar un gol

Se entregan los Premios Olimpia: quiénes son los candidatos al máximo galardón del deporte argentino

TELESHOW
La foto subida de tono

La foto subida de tono de Wanda Nara y Martín Migueles tras la llegada de Mauro Icardi y la China Suárez a la Argentina

La emotiva reflexión de Eva Bargiela en su primer cumpleaños con su bebé: “Y un día volví a tener un cumpleaños feliz”

El cruce navideño de Maxi López con Wanda Nara en Masterchef Celebrity: “Si querés diamantes se los vas a tener que pedir a Migueles”

Chano contó cómo enfrentó su internación por adicciones: “Entendí que tenía una enfermedad”

Wanda Nara aseguró que Mauro Icardi no saldó el total de la cuota alimentaria: “Sigue siendo deudor”

INFOBAE AMÉRICA

Con la visión de Elaine

Con la visión de Elaine Wynn y el sello de Francis Kéré, Las Vegas se prepara para su primer museo de arte en 2029

El petróleo sigue al alza debido a la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela

Francia aprobó una ley de urgencia para prorrogar el gasto público ante el bloqueo del presupuesto de 2026

Japón autorizó el reinicio de la mayor central nuclear del mundo tras casi 15 años del desastre de Fukushima

“Todos nuestros planes de estudio están desarrollados con alternancia en las empresas”: formación dual eleva empleabilidad de jóvenes peruanos