Un año de la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni: ¿cuál es el estado actual del caso?

El juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni se pospuso para mayo de 2026 tras un año de intensas disputas legales (REUTERS)

A un año del inicio de la demanda presentada por Blake Lively contra su coprotagonista y director de Romper el círculo (It Ends with Us), Justin Baldoni, la disputa judicial sigue escalando con vistas a llegar a juicio en 2026.

El caso, surgido posterior al éxito de la película en cines, estuvo definido por un intercambio continuo de demandas, mociones judiciales y acusaciones cruzadas.

El conflicto comenzó tras rumores de tensiones entre ambos durante la gira de prensa de la película, que desembocaron en acciones legales formales en diciembre de 2024.

Lively, de 38 años, presentó una denuncia ante el Departamento de Derechos Civiles de California, en la que acusó a Baldoni, de 41 años, de acoso sexual.

En la demanda, la actriz incluyó al productor Jamey Heath, al estudio Wayfarer Studios y a su cofundador Steve Sarowitz, a Jed Wallace (contratista independiente), así como a las publicistas Melissa Nathan y Jennifer Abel.

En ese sentido, alegó que todos participaron en acciones destinadas a perjudicar su reputación.

El nombre de Ryan Reynolds apareció en la contrademanda presentada por Justin Baldoni, quien lo incluyó junto a otros por presunta difamación (REUTERS/Kylie Cooper)

Ese mismo día, el actor y cineasta respondió con una contrademanda de 400 millones de dólares contra Lively, The New York Times, Ryan Reynolds y la publicista Leslie Sloane, acusándolos de extorsión y difamación.

Sin embargo, el juez Lewis J. Liman desestimó la contrademanda de Justin Baldoni en junio, allanando el camino para que el litigio principal avanzara.

La disputa dio origen a un extenso historial judicial, con más de mil documentos registrados en solo un año.

“Puede parecer mucho tiempo, pero llegar a juicio en menos de año y medio es relativamente rápido para este tipo de controversias”, señaló el abogado y experto legal Benjamin White, consultado por People.

Además, White precisó que la enorme cantidad de archivos demuestra la intensidad del conflicto, con múltiples disputas sobre el proceso de descubrimiento y la presentación de pruebas.

La batalla judicial derivada del rodaje de "Romper el círculo" involucra demandas millonarias y acusaciones cruzadas entre los protagonistas del éxito de taquilla (Sony Pictures)

En noviembre, Blake Lively incrementó su reclamo, buscando más de 161 millones de dólares por presuntas oportunidades laborales perdidas y daños a sus negocios en la industria de bebidas y productos capilares.

El juicio, inicialmente programado para marzo de 2026, fue postergado para mayo del mismo año, con la selección del jurado prevista para abril y una duración estimada de un mes.

Las mociones de juicio sumario, pertenecientes a Justin Baldoni, serán argumentadas en enero de 2026, aunque fuentes legales consideran improbable que el caso se resuelva antes del juicio.

El especialista Benjamin White explicó que “al revisar la documentación, parece como si se leyeran dos libros totalmente distintos. Cuando las historias son tan opuestas, el juez rara vez se inclina por una versión antes de escuchar a ambas partes en juicio”.

El litigio incluyó disputas sobre el comportamiento durante las declaraciones juradas. El equipo legal de Lively solicitó sanciones contra el de Baldoni en diciembre, alegando “conducta indebida durante las declaraciones”, así como preguntas invasivas sobre la historia sexual de la actriz y una “falta básica de decoro”.

Las partes deberán asistir a una audiencia de conciliación obligatoria en febrero del próximo año, aunque los abogados ven difícil alcanzar un acuerdo antes del juicio (Evan Agostini/Invision/AP)

El abogado de Lively, Michael J. Gottlieb, expuso en una carta al juez Liman: “Los abogados defensores realizaron objeciones habladas fuera de lugar y emplearon parte del tiempo para desestimar y explayarse”.

Además, la defensa de la artista invocó la ley estatal conocida como rape shield, que protege a denunciantes de abuso respecto a indagatorias sobre su vida sexual previa.

La solicitud reciente de sanciones se suma a una anterior de mayo, en la que la defensa de la actriz acusó a los abogados de Baldoni de actuar con la “intención voluntaria de hostigar a Ms. Lively, causar demoras innecesarias y aumentar los costos del litigio”.

El tono de la confrontación sumó críticas directas entre los abogados. En una moción previa, la defensa de Lively denunció que un representante legal de Baldoni sugirió tomar la declaración de la estrella en el Madison Square Garden, con público y transmisión en vivo, calificando el comentario como una “burla macabra” y recordando que “los tribunales federales no son espacios para la represalia ni la mediática”.

Mientras tanto, las declaraciones de los abogados refuerzan la distancia entre ambas partes. Bryan Freedman, defensor de Baldoni, aseguró a TMZ que su cliente “quiere ser reivindicado, y eso es lo único que le importa”.

Bryan Freedman reiteró que Justin Baldoni busca ser reivindicado y que su prioridad es limpiar su nombre ante el tribunal (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Por su parte, el abogado de Lively afirmó en documentos judiciales que los acusados buscan “evadir el juicio y negarle a Blake Lively su día en la corte, lanzando argumentos que se desploman ante la evidencia”.

La respuesta del equipo de Baldoni sostiene que “Lively derrama tinta intentando crear disputas fácticas, pero los hechos materiales no están en discusión”, calificando el proceso como “una campaña legal masiva sobre lo que, en esencia, son agravios menores resueltos durante el rodaje”.

En paralelo, ambas partes se preparan para una conferencia obligatoria de conciliación el 11 de febrero. Según White, uno de los pocos caminos para un arreglo extrajudicial sería la elaboración de comunicados públicos cuidadosamente negociados.

“Generalmente no conllevan confesiones totales; más bien buscan expresar el deseo de dejar atrás el litigio”, sostuvo el especialista a People.

No obstante, en casos donde están en juego el prestigio y la narrativa pública, los litigantes muestran poca disposición a transar.

Michael J. Gottlieb, abogado de Blake Lively, denunció intentos de los acusados para evitar el juicio y negó la validez de sus argumentos legales (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

“Cada parte pretende que su versión se imponga ante la opinión pública; los acuerdos pueden dejar insatisfechos a todos en ese ámbito, por lo que este tipo de casos suelen llegar a juicio”, agregó White.

El juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni está previsto para comenzar el 18 de mayo de 2026, con la selección del jurado programada para el mes de abril.

Ambas partes deberán presentarse antes a una audiencia de conciliación el 11 de febrero. Si no alcanzan un acuerdo en esa instancia, el litigio avanzará hacia una fase central en los tribunales estadounidenses, con vistas a una resolución a mediados de 2026.