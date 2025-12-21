Entretenimiento

The Police y el álbum que selló su destino: cómo “Synchronicity” nació entre tensiones y anticipó la ruptura

Los cortocircuitos personales y creativos durante la grabación en el Caribe sellaron el destino del trío británico

Guardar
El álbum Synchronicity marcó el
El álbum Synchronicity marcó el fin de The Police tras intensas tensiones personales y creativas en el estudio

El proceso de grabación de Synchronicity, el último álbum de estudio de The Police, estuvo marcado por una tensión abrumadora que sellaría el destino del icónico trío británico. Publicado en 1983, el disco se convirtió en un fenómeno global, pero su gestación expuso profundas diferencias personales y creativas entre los integrantes, anticipando el final de la banda.

El clima en el estudio: tensiones y distanciamiento

Durante seis semanas, Sting, Andy Summers y Stewart Copeland trabajaron juntos en los estudios de Montserrat. Las sesiones estuvieron teñidas por un ambiente oscuro, plagado de discusiones e incluso situaciones de enfrentamiento físico, señaladas por los músicos como momentos de especial hostilidad.

Cada integrante sentía la presión de superar el éxito previo de Ghost in the Machine, mientras las discrepancias artísticas y personales se acentuaban. “Nos golpeábamos. Nos reímos de eso ahora, pero volver al agujero negro no es algo a lo que tendamos”, recordaron los integrantes durante entrevistas citadas por Indie Hoy.

En ese sentido, el desgaste constante afectó el ánimo del grupo, que comenzó a optar por grabar partes por separado para evitar roces.

Las sesiones de grabación en
Las sesiones de grabación en Montserrat estuvieron dominadas por discusiones y enfrentamientos físicos entre los miembros de The Police (Foto: YouTube/The Police)

La atmósfera tensa dificultó cualquier intento de trabajo colaborativo genuino. Incluso la comunicación respecto a los arreglos y la dirección musical se volvió difícil, provocando aislamiento y desencuentros. Aquella convivencia forzada, necesaria para cumplir contratos y lanzamientos, solo profundizó la crisis interna, que pronto se volvería irreversible.

Éxito internacional y el precio personal

A pesar de todo, Synchronicity se consolidó rápidamente como un fenómeno comercial. El disco incluyó temas como “Every Breath You Take", "King of Pain" y "Wrapped Around Your Finger", piezas que no solo elevaron la popularidad de la banda sino que redefinieron el sonido del rock en la época.

La crítica internacional celebró el disco y la canción principal recibió una nominación a Mejor Álbum del Año en los Premios Grammy. Aunque finalmente el galardón fue para Thriller de Michael Jackson, el impacto de Synchronicity en la industria musical fue inmediato y duradero.

The Police - Every Breath You Take

Las ventas alcanzaron cifras millonarias y los múltiples reconocimientos consolidaron a The Police como una de las agrupaciones más influyentes de los años 80. Sin embargo, el precio de esa consolidación fue alto: el éxito intensificó las fricciones hasta un punto de no retorno. El grupo, que durante cinco años había fusionado estilos diversos y conquistado los escenarios más grandes del mundo, se encaminaba hacia su final.

Consecuencias y ruptura definitiva

El difícil proceso de grabación dejó cicatrices profundas y, una vez culminada la gira mundial, los integrantes del grupo asumieron que la relación ya no tenía vuelta atrás. El ambiente tóxico construido durante la última etapa les impidió visualizar un futuro común.

Para 1985, el trío anunció su separación, cerrando una de las historias más notables –y conflictivas– del rock británico.

El desgaste emocional llevó a
El desgaste emocional llevó a los integrantes de The Police a grabar por separado y a optar por la separación definitiva en 1985 (YouTube/The Police)

Los propios músicos admiten que, aunque hoy pueden recordar esos días con cierta distancia e ironía, no hay deseo alguno de revivir aquella situación. Summers ha relatado que grababan por separado para evitar el contacto directo y Sting reconoció públicamente que, pese al éxito, la convivencia los desgastó al límite.

Legado y mirada actual de los integrantes

Antes de ese desenlace, The Police había logrado un ascenso meteórico, revolucionando la escena con cinco álbumes en apenas cinco años. La mezcla de rock, pop y reggae, junto a letras inteligentes y una ejecución instrumental impecable, convirtió a la banda en un referente mundial.

El legado de The Police
El legado de The Police y su influencia en bandas contemporáneas perduran, pese al alto costo personal de su éxito global

Hoy, las canciones de Synchronicity siguen presentes en el imaginario colectivo y la influencia de The Police se percibe en numerosas bandas contemporáneas. Los integrantes evocan aquella época de gloria y conflicto como un aprendizaje extremo: el arte puede trascender, pero sus creadores a menudo quedan marcados por el precio de la genialidad y las discordias que la acompañan.

Temas Relacionados

The PoliceSynchronicityStingGrabación de álbumesMontserratRock internacionalNewsroom BUE

Últimas Noticias

La historia real del entrenamiento de Jim Carrey con la CIA para filmar “El Grinch”

El proceso de caracterización fue tan exigente que el actor estuvo cerca de abandonar la película

La historia real del entrenamiento

Un año de la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni: ¿cuál es el estado actual del caso?

Ambos actores sostienen versiones opuestas y el caso sigue sin posibilidades claras de acuerdo. El juicio apunta a ser en mayo de 2026

Un año de la batalla

Victoria Beckham reveló el hábito de David que más la irrita

La ex Spice Girl expuso un costado íntimo y sorprendió en televisión al compartir una anécdota sobre una obsesión de su esposo en el hogar

Victoria Beckham reveló el hábito

Murió Adelia Zeidler, hermana mayor de George Clooney: el emotivo mensaje del actor

“Enfrentó el cáncer con valor”, dijo Clooney tras lamentar la muerte de su hermana a los 65 años

Murió Adelia Zeidler, hermana mayor

La razón por la que Gisele Bündchen y Joaquim Valente optaron por tener una boda discreta

La unión matrimonial fue definida por allegados a la modelo como “algo natural”

La razón por la que
DEPORTES
La atajada imposible de Jan

La atajada imposible de Jan Oblak en el triunfo del Atlético de Madrid ante Girona que recorre el mundo

Draymond Green agredió a un rival y recibió la 24° expulsión de su carrera en la NBA: el récord que podría alcanzar

La revelación sobre la salud de Jake Paul después que Anthony Joshua le rompió la mandíbula en la pelea

Mercedes presentó el sonido del motor que usará el Alpine de Franco Colapinto en la nueva era de la Fórmula 1

La salvaje pelea entre un jugador y seis rivales en un partido de la NFL que terminó en una batalla campal con tres expulsados

TELESHOW
La emoción de Marina Calabró

La emoción de Marina Calabró recordar el legado de su padre Juan Carlos: “Él me ayuda a caer mejor”

Cuánto cuesta el automóvil de lujo que Mauro Icardi le regaló a la China Suárez

El inesperado enojo de Carina Zampini con una seguidora que se volvió viral y causó repudio en las redes

Thiago Medina y Daniela Celis volvieron a hablar de su relación: “Nos vamos a querer toda la vida”

Entre lágrimas y ovación, Mernuel sorprendió con una lesión inesperada en el ring de Párense de Manos III

INFOBAE AMÉRICA

Cartas de transformadores

Cartas de transformadores

El LACMA cierra su año con un cuadro “perdido” de Van Gogh

Suecia abordó un carguero ruso bajo sanciones tras un aviso de socorro en sus aguas territoriales

El poder oculto del dedo que señala: así influyen los gestos en la forma en que observamos las obras maestras

Del cómic de Superman a un huevo Fabergé: los 10 objetos de colección que se vendieron por una fortuna en 2025