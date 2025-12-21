Lily Collins se emocionó hasta las lágrimas con una escena de “Emily en París”

Lily Collins recordó entre lágrimas la escena junto a Ashley Park donde no lograron contener la risa durante el rodaje de la quinta temporada (Netflix)

Lily Collins experimentó un momento de gran emoción durante el rodaje de la quinta temporada de Emily en París, al punto de romper en llanto durante una de las grabaciones, pero no por la razón que la mayoría creería.

En diálogo con People, la actriz británica explicó que el episodio se produjo durante una escena junto a Ashley Park, quien interpreta a Mindy en la serie de Netflix.

“Uno de los momentos más divertidos fue la escena con Ashley, en la que teníamos mascarillas puestas; no podíamos dejar de reír, llorábamos”, afirmó. “Siempre resulta divertido compartir set con Ashley”.

El vínculo entre ambas se fortaleció a lo largo de cinco temporadas, lo que se puede percibir tanto dentro como fuera de la pantalla.

“Hay muchas escenas divertidas. Ir a Venecia fue algo épico, nunca había visitado la ciudad y rodar junto a Ashley en las calles venecianas fue realmente mágico”, comentó Collins a la revista, destacando la importancia de ese viaje para el equipo.

Ashley Park describió grabar en Venecia como una experiencia única, enfatizando la complicidad lograda con su compañera de reparto en cada escena (Instagram/Lily Collins)

Por su parte, Ashley Park, de 34 años, también compartió su visión con People sobre la experiencia de grabar en una nueva ciudad europea, describiéndolo como “una oportunidad única”.

“Terminamos el rodaje en Venecia. poder explorar o estar en un entorno completamente nuevo fue verdaderamente una experiencia para toda la vida”, expresó la estrella.

El estreno mundial de los nuevos episodios de Emily en París tuvo lugar el pasado 15 de diciembre en la capital francesa, y todos los episodios se encuentran disponibles en Netflix desde el 18 de diciembre.

La historia sigue las aventuras de Emily Cooper, interpretada por Lily Collins, quien en esta entrega traslada temporalmente su vida profesional y personal a Italia.

En la nueva entrega, la trama acompaña a Emily en la oficina de Agence Grateau en Roma y aborda su vínculo amoroso con Marcello, interpretado por Eugenio Franceschini.

La quinta temporada de "Emily en París" marcó el regreso de la protagonista a la ciudad, tras una experiencia personal y laboral en Italia (Netflix)

Esta relación no prevalece tras descubrirse que Marcello vendió la empresa familiar, lo que provoca la ruptura y el regreso de la protagonista a París para retomar su trabajo habitual.

Lucas Bravo, en el papel de Gabriel, expareja de Emily, enfrenta también un giro en su historia. El personaje recibe una oferta para trabajar como chef privado en un yate y deja la ciudad.

Sin embargo, tras conocer la nueva situación sentimental de Emily y su retorno a París, le envía una postal invitándola a reunirse con él en alta mar. La serie aún no revela la respuesta de la protagonista.

“Creo que mucho tiene que ver con el momento y, para una relación a largo plazo, creo que Emily tiene que estar en un momento en el que esté lista para asumir ese compromiso”, explicó el creador Darren Star en una entrevista con Infobae cuando se le consultó sobre el futuro sentimental del personaje central.

Y agregó que la protagonista “ha tenido muchos hombres maravillosos en su vida”.

El showrunner, responsable además de títulos como Sex and the City y And Just Like That, profundizó en las líneas argumentales desarrolladas en la quinta temporada de Emily en París.

Darren Star confesó que la nueva temporada reafirma a París como el verdadero hogar de Emily, alejándola de mudanzas por amor (Netflix)

Confirmó que el regreso de la protagonista a París no es casual: “Parte de lo que sucedió en la quinta temporada es que realmente le aclaró a Emily el hecho de que... París es su hogar, y que ahí es donde quiere que esté su vida, que no va a mudarse a un pueblo pequeño en Italia por un hombre”.

Añadió que “su vida realmente está en París y está eligiendo eso ahora mismo como lo más importante: su vida y su trabajo en la ciudad”.

Todos los episodios de Emily en París se encuentran disponibles en Netflix.