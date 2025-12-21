Entretenimiento

La historia real del entrenamiento de Jim Carrey con la CIA para filmar “El Grinch”

El proceso de caracterización fue tan exigente que el actor estuvo cerca de abandonar la película

Guardar
Jim Carrey se sometió a
Jim Carrey se sometió a técnicas de resistencia enseñadas por un exagente de la CIA para sobrellevar la extenuante caracterización en "El Grinch" (Universal Pictures)

La transformación de Jim Carrey en El Grinch para la película dirigida por Ron Howard en el año 2000 se ha convertido en uno de los relatos más comentados de la industria del cine, especialmente por las extremas dificultades que el actor enfrentó durante la producción.

Para soportar el extenuante proceso de maquillaje y vestuario, el actor recibió entrenamiento especializado por parte de un experto en supervivencia y tortura de la CIA.

Asumir el papel del Grinch significó para Carrey someterse a un proceso diario de maquillaje y caracterización que podía durar entre tres y ocho horas.

El traje, confeccionado con pelo de yak, resultaba insoportable. Las prótesis, los dientes postizos y las lentes de contacto reducían severamente su comodidad y capacidad de movimiento.}

Según relató a Vulture, la propia decisión de transformarse totalmente en el personaje tuvo consecuencias inesperadas.

Las jornadas de maquillaje superaban
Las jornadas de maquillaje superaban las ocho horas y provocaban ataques de pánico en el actor (Universal Studios)

“Tienes que tener cuidado con lo que pides. No lo piensas cuando ves a un actor hacer un papel que implica dolor extremo o lo que sea. Pero ese actor tiene que vivir en ese sentimiento. No solo se va a casa y deja de sentirlo de repente”, detalló.

El sufrimiento no pasó desapercibido para Ron Howard y el productor Brian Grazer. Tras el primer día de rodaje, Jim Carrey expresó su deseo de abandonar el proyecto, incluso dispuesto a devolver su salario.

“Estaba dispuesto a devolver los 20 millones de dólares. Quería dejar la película”, recordó Grazer en Vulture.

Por su parte, Howard describió escenas en las que el actor permanecía tendido en el suelo entre tomas, respirando con la ayuda de una bolsa de papel debido a los niveles de estrés y ansiedad generados por el disfraz.

“Lo veía tirado en el suelo entre tomas con una bolsa de papel. Literalmente en el suelo. Era miserable”, sostuvo.

El equipo de producción contrató
El equipo de producción contrató a Richard Marcinko, experto en supervivencia y ex Navy SEAL, para apoyar a Carrey en los días más difíciles (Grosby)

Ante la posible renuncia de su protagonista, la producción optó por una medida poco convencional: contratar a Richard Marcinko, un excomandante de los Navy SEAL y experimentado instructor de técnicas de resistencia al dolor y tortura de la CIA.

El propósito era enseñar a Carrey métodos para soportar el malestar físico y mental durante las largas jornadas de trabajo.

“Me dio una larga lista de cosas para hacer cuando empezara a perder el control. Como pegarme en la pierna tan fuerte como pudiera, tener un amigo de confianza y golpearlo en el brazo, comer todo lo que estuviera a la vista, cambiar los patrones en una habitación, apagar la televisión y encender la radio si empezaba a entrar en pánico. Fumar cigarrillos tanto como fuera posible”, narró el intérprete para Vulture.

Y añadió en la misma declaración: “Hay fotos mías como el Grinch sentado en la silla del director con un portacigarrillos largo. Tenía que usarlo porque el pelo de yak se incendiaba si el cigarrillo se acercaba demasiado”.

A eso se sumaba el uso de técnicas más personales que ayudaban a sobrellevar las jornadas maratónicas de maquillaje.

Entre los métodos sugeridos estaba
Entre los métodos sugeridos estaba golpear un objeto, comer y cambiar rutinas de la sala para evitar el colapso psicológico dentro del disfraz (Universal Studios)

“Lo que realmente me ayudó durante el proceso de maquillaje, que eventualmente lograron reducir a unas tres horas, fueron los Bee Gees”, mencionó el actor. “Escuché todo el catálogo de los Bee Gees mientras me maquillaban. Su música es muy alegre. Nunca he conocido a Barry Gibb, pero quiero darle las gracias”.

La meticulosidad en la caracterización fue una constante fuente de tensión. El legendario maquillador Rick Baker, ganador del Oscar por su trabajo en la película, recordó que el estudio había planteado simplemente pintar de verde el rostro de Carrey.

Sin embargo, tanto el artista como el actor insistieron en una transformación completa para lograr una apariencia inconfundible del personaje.

Jim Carrey describió la dificultad para respirar debido a la prótesis que cubría completamente su nariz: “Me pusieron la punta de la nariz en lo alto del puente de la nariz del Grinch. No podía respirar por la nariz, tuvieron problemas para hacerme agujeros. Al final, tuve que respirar por la boca durante toda la película”.

Jim Carrey afirmó que solo
Jim Carrey afirmó que solo volvería a interpretar al personaje si se utilizara tecnología de captura de movimiento (Universal Pictures)

Más de dos décadas después del estreno de El Grinch, el propio Carrey ha asegurado que, si regresara al personaje, lo haría únicamente mediante tecnología de captura de movimiento, evitando el maquillaje tradicional. En declaraciones al portal ComicBook, enfatizó el nivel de sacrificio personal que el rol supuso.

“En el día a día, tenía toneladas de maquillaje y apenas podía respirar. Fue un proceso extremadamente doloroso”, reconoció. “Pensaba todo el tiempo en los niños. ‘Es para los niños. Es para los niños’. Ahora, con la captura de movimiento, podría hacer otras cosas. Todo es posible en este mundo”.

Temas Relacionados

Jim CarreyEl GrinchCIAestrellas de hollywoodentretenimiento

Últimas Noticias

The Police y el álbum que selló su destino: cómo “Synchronicity” nació entre tensiones y anticipó la ruptura

Los cortocircuitos personales y creativos durante la grabación en el Caribe sellaron el destino del trío británico

The Police y el álbum

Un año de la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni: ¿cuál es el estado actual del caso?

Ambos actores sostienen versiones opuestas y el caso sigue sin posibilidades claras de acuerdo. El juicio apunta a ser en mayo de 2026

Un año de la batalla

Victoria Beckham reveló el hábito de David que más la irrita

La ex Spice Girl expuso un costado íntimo y sorprendió en televisión al compartir una anécdota sobre una obsesión de su esposo en el hogar

Victoria Beckham reveló el hábito

Murió Adelia Zeidler, hermana mayor de George Clooney: el emotivo mensaje del actor

“Enfrentó el cáncer con valor”, dijo Clooney tras lamentar la muerte de su hermana a los 65 años

Murió Adelia Zeidler, hermana mayor

La razón por la que Gisele Bündchen y Joaquim Valente optaron por tener una boda discreta

La unión matrimonial fue definida por allegados a la modelo como “algo natural”

La razón por la que
DEPORTES
La atajada imposible de Jan

La atajada imposible de Jan Oblak en el triunfo del Atlético de Madrid ante Girona que recorre el mundo

Draymond Green agredió a un rival y recibió la 24° expulsión de su carrera en la NBA: el récord que podría alcanzar

La revelación sobre la salud de Jake Paul después que Anthony Joshua le rompió la mandíbula en la pelea

Mercedes presentó el sonido del motor que usará el Alpine de Franco Colapinto en la nueva era de la Fórmula 1

La salvaje pelea entre un jugador y seis rivales en un partido de la NFL que terminó en una batalla campal con tres expulsados

TELESHOW
La emoción de Marina Calabró

La emoción de Marina Calabró recordar el legado de su padre Juan Carlos: “Él me ayuda a caer mejor”

Cuánto cuesta el automóvil de lujo que Mauro Icardi le regaló a la China Suárez

El inesperado enojo de Carina Zampini con una seguidora que se volvió viral y causó repudio en las redes

Thiago Medina y Daniela Celis volvieron a hablar de su relación: “Nos vamos a querer toda la vida”

Entre lágrimas y ovación, Mernuel sorprendió con una lesión inesperada en el ring de Párense de Manos III

INFOBAE AMÉRICA

Cartas de transformadores

Cartas de transformadores

El LACMA cierra su año con un cuadro “perdido” de Van Gogh

Suecia abordó un carguero ruso bajo sanciones tras un aviso de socorro en sus aguas territoriales

El poder oculto del dedo que señala: así influyen los gestos en la forma en que observamos las obras maestras

Del cómic de Superman a un huevo Fabergé: los 10 objetos de colección que se vendieron por una fortuna en 2025