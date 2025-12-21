Murió Adelia Zeidler, hermana mayor de George Clooney: el emotivo mensaje del actor

George Clooney expresó su dolor por la muerte de su hermana Ada Zeidler, a quien consideraba un ejemplo de coraje y humor frente al cáncer (mhfuneralhome/REUTERS)

George Clooney expresó su pesar tras la muerte de su hermana mayor, Adelia Ada Zeidler, quien murió a los 65 años tras enfrentar cáncer.

El actor comunicó la noticia a través de una declaración enviada a People, en la que destacó el papel fundamental que Ada ocupó en su vida personal y familiar.

“Mi hermana, Ada, fue mi heroína”, afirmó Clooney en el mensaje remitido a la revista. “Enfrentó el cáncer con valor y sentido del humor. Nunca he conocido a alguien tan valiente. Amal y yo la extrañaremos enormemente”.

El deceso ocurrió el viernes 19 de diciembre, según confirmó People. De acuerdo con la esquela, Ada falleció en el St. Elizabeth Healthcare de Edgewood, Kentucky, acompañada de sus seres queridos.

Nacida el 2 de mayo de 1960 en Los Ángeles, Adelia Zeidler era hija del periodista y presentador de televisión Nick Clooney y de la escritora Nina Bruce Warren.

En su necrológica se destaca que llevaba el nombre de su bisabuela y que durante varios años trabajó como profesora de arte en la escuela independiente de Augusta, localidad en la que residió gran parte de su vida.

Al margen del reconocimiento académico que obtuvo en su etapa estudiantil —fue National Merit Scholar en la escuela secundaria—, Ada compartía el gusto por la lectura y pertenecía a un club literario local.

George Clooney y Amal Clooney expresaron su pesar por la partida de Ada Zeidler, resaltando la valentía y el humor con que enfrentó la enfermedad (REUTERS/Maja Smiejkowska)

También formaba parte del Augusta Art Guild y había sido gran mariscal del desfile anual White Christmas Parade de Augusta.

Después de estudiar en Louisville y Northern Kentucky, Ada desempeñó tareas como contadora. Estaba casada con Norman Zeidler, capitán retirado del Ejército, con quien contrajo matrimonio el 14 de marzo de 1987, en una ceremonia celebrada en Augusta con la presencia de familiares y vecinos.

Durante ese evento, George Clooney leyó pasajes de las Escrituras y la tía de ambos, Rosemary Clooney, interpretó una canción romántica para los nuevos esposos.

“Todo el pueblo ayudó con el casamiento. No podríamos haberlo hecho sin ellos”, señaló su madre, Nina Clooney, según registra el Kentucky Photo Archive.

Tras la muerte de su esposo Norman en 2004 por un infarto, Ada Zeidler mantuvo un perfil discreto y raramente apareció en público.

Una excepción fue su asistencia a la boda de su hermano George con Amal Clooney en Venecia el 27 de septiembre de 2014, ocasión en la que se la vio junto a su hermano en una embarcación durante la celebración.

Nick Clooney y Nina Bruce Warren atraviesan la pérdida de su hija Adelia, recordando su dedicación familiar y su impacto en la comunidad de Augusta (Newscom/The Grosby Group)

En imágenes difundidas de aquel día, Ada lucía un vestido plateado, adornado con cuentas y mangas translúcidas.

La relación de George Clooney y su hermana fue cercana. En una entrevista concedida en 2015 al programa “CBS This Morning”, el actor confirmó esa cercanía.

Por su parte, Ada Zeidler mencionó en 2012 a New York Daily News, a través del Columbus Dispatch, que por discreción evitaba tener el número de teléfono de su hermano.

“No querría tenerlo en mi teléfono y luego perderlo”, explicó por ese entonces. “Él puede llamarme, y a veces lo hace, pero el correo electrónico es más conveniente para ambos”.

El fallecimiento de Ada Zeidler deja a sus padres, Nick Clooney y Nina Bruce Warren, a sus hijos Nick Zeidler y Allison Zeidler Herolaga junto a su esposo Kenny, y a su hermano George Clooney y su esposa Amal, además de varios tíos, tías y primos, según su esquela.

La ceremonia fúnebre se realizará el lunes 22 de diciembre, conmemorando la vida de una artista y educadora que optó por la privacidad en su trayectoria personal. Además, se sugirió que quienes deseen rendir homenaje lo hagan mediante donaciones a la Knoedler Memorial Library de Augusta.