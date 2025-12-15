Entretenimiento

La conversación que George Clooney tuvo con su esposa Amal Clooney que lo llevó a ya no besar a otras actrices en el cine

El actor aseguró que tiene un nuevo límite para sus próximos papeles en Hollywood

Guardar
George Clooney admitió que una
George Clooney admitió que una plática con Amal Clooney lo hizo reflexionar sobre su etapa de galán. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

George Clooney ha decidido marcar un nuevo límite en su carrera cinematográfica. A sus 64 años, el actor y productor estadounidense aseguró que ya no está interesado en besar a coprotagonistas femeninas en pantalla, una decisión que, según explicó, surgió tras una conversación honesta con su esposa Amal Clooney.

En una entrevista con el Daily Mail, el famoso explicó que ya no se ve “besando chicas” frente a las cámaras.

He estado tratando de seguir el camino que tomó Paul Newman: ‘Bueno, ya no voy a besar a una chica más’”, señaló, en referencia al legendario actor que, en la madurez de su carrera, optó por alejarse de los roles románticos tradicionales.

George Clooney aseguró que ya
George Clooney aseguró que ya no tiene la edad para besar a otras mujeres en pantalla. (REUTERS/Remo Casilli)

El ganador del Óscar amplió su reflexión con una anécdota personal que conecta el paso del tiempo con las decisiones profesionales.

“Cuando cumplí 60, tuve una conversación con mi esposa. Le dije: ‘Mira, todavía puedo jugar básquetbol con los chicos. Juego con tipos de 25 años. Todavía puedo aguantar, estoy en forma. Pero en 25 años tendré 85. No importa cuántas barras de granola comas, ese número es real’”, dijo.

A lo largo de su carrera, George Clooney ha sido uno de los rostros más asociados al cine romántico de Hollywood. Entre sus películas más recordadas en ese género se encuentran One Fine Day (1996), donde compartió créditos con Michelle Pfeiffer; Intolerable Cruelty (2003), junto a Catherine Zeta-Jones; y más recientemente Ticket to Paradise (2022), en la que volvió a trabajar con Julia Roberts, una de sus colaboradoras más frecuentes.

Precisamente durante la promoción de esta última cinta, Clooney recordó una experiencia relacionada con las escenas de besos. En septiembre de 2022, en una entrevista con The New York Times, el actor contó que en los inicios de su carrera un director lo criticó durante una escena romántica.

George Clooney fue criticado por
George Clooney fue criticado por un director en su forma de actuar. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Recuerdo que al principio tuve que hacer una escena de beso con una chica y el director me dijo: ‘No así’. Y yo pensé: ‘¡Amigo, ese es mi movimiento! ¡Eso es lo que hago en la vida real!’”, relató entre risas.

En la misma conversación, el actor reveló que filmar la única escena de beso con Julia Roberts en Ticket to Paradise tomó más tiempo del esperado. “Sí, le dije a mi esposa: ‘Nos tomó 80 tomas’”, confesó. “Ella me respondió: ‘¿Qué demonios?’”.

Roberts complementó la historia con humor: “Fueron 79 tomas de nosotros riéndonos y una sola toma besándonos”. A lo que Clooney remató: “Bueno, había que hacerlo bien”.

Más allá del cine, el actor también ha hablado recientemente sobre su vida personal y su matrimonio con Amal Clooney, con quien se casó en septiembre de 2014. En noviembre, durante una entrevista con CBS News, compartió lo que considera el secreto de su relación duradera.

George Clooney aseveró que jamás
George Clooney aseveró que jamás ha peleado con Amal Clooney. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

“Cuando eres más joven, quieres tener la razón en todo. ‘No pintes esa pared de ese color’. Pero Amal y yo —aunque a la gente le molesta cuando lo digo— nunca hemos tenido una pelea. Nunca hemos tenido una discusión. Y parte de eso es que, a esta altura de mi vida, si ella quiere pintar la pared de rojo, no me importa”, explicó.

George y Amal se conocieron en julio de 2013 gracias a un amigo en común, comenzaron a salir poco después y se comprometieron en abril de 2014. Hoy comparten la crianza de sus mellizos de ocho años, Alexander y Ella.

Temas Relacionados

George ClooneyAmal Clooneyestrellas de Hollywoodentretenimiento

Últimas Noticias

Katy Perry y Justin Trudeau disfrutan de la atención mediática que están recibiendo, según fuentes cercanas

La cantante y el ex primer ministro canadiense se han mostrado con más apertura en redes sociales desde que a mediados de año comenzaron su romance

Katy Perry y Justin Trudeau

Jacob Elordi tuvo un tenso intercambio con un fotógrafo en París: “Me haces la vida muy difícil”

El actor fue abordado por un paparazzi en Gare du Nord mientras intentaba mantener un perfil bajo durante su paso por París

Jacob Elordi tuvo un tenso

Ray J amplió sus acusaciones de fraude contra Kim Kardashian y Kris Jenner

El músico sostiene que la madre e hija actuaron junto con Vivid Entertainment para “defraudar al público” mediante una demanda de difamación

Ray J amplió sus acusaciones

Bonnie Blue regresó a Inglaterra tras ser deportada de Indonesia y se mostró despreocupada: “Soy rica y tengo buenos abogados”

Tras pasar varios días bajo custodia y pagar una multa simbólica, la estrella de OnlyFans volvió a su país natal

Bonnie Blue regresó a Inglaterra

De Taylor Swift a Eminem: los casos de acoso más aterradores que sufrieron las celebridades

Entradas ilegales a domicilios, amenazas de muerte y miles de mensajes obsesivos forman parte de los episodios que sufrieron figuras de la música y el cine en las últimas décadas

De Taylor Swift a Eminem:
DEPORTES
Una grave enfermedad detuvo su

Una grave enfermedad detuvo su carrera hace 13 años: volvió a jugar al tenis y llegó a una final

Fue campeón con el River de Ramón Díaz, jugó en Europa y ahora tiene una escuela de música en un pequeño pueblo: “Una magia inexplicable”

El Buenos Aires Lawn Tennis Club se consagró campeón de la Liga de Primera División AAT en caballeros

“Vamos a volver”: el guiño de una figura que se consagró campeón con Independiente y generó ilusión en los hinchas

Aston Villa ganó un partidazo por la Premier League y se mantiene en zona de Champions: por qué no atajó Dibu Martínez

TELESHOW
El debut del Martín Fierro

El debut del Martín Fierro del Streaming, la noche de Olga y Luzu que terminó con un triunfo inesperado para el Conicet

Las perlitas de los Martín Fierro de Streaming 2025: escándalos, cruces incómodos y momentos insólitos de una noche histórica

Nico Occhiato ganó en el Martin Fierro de Streaming y dio un importante anuncio para 2026: “Arrancamos con Lionel Messi”

La emoción de Ángela Torres al ganar como Revelación en los Martín Fierro de Streaming: “Somos el mejor equipo del mundo”

La Mañana de Infobae ganó el premio como Informativo en los Martín Fierro de streaming

INFOBAE AMÉRICA

Así es Puntagrande, el hotel

Así es Puntagrande, el hotel más pequeño del mundo

El primer ministro de Australia propuso “leyes de armas más estrictas” tras el atentado terrorista en Sidney

La Fiscalía de Corea del Sur sostuvo que el ex presidente Yoon Suk-yeol planeó la ley marcial con al menos un año de antelación

El activista prodemocracia Jimmy Lai fue declarado culpable de dos cargos de conspiración con fuerzas extranjeras en Hong Kong

La agencia de inteligencia de Australia habría investigado hace seis años a uno de los atacantes del atentado en la playa de Bondi