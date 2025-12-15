La conversación que George Clooney tuvo con su esposa Amal Clooney que lo llevó a ya no besar a otras actrices en el cine

George Clooney admitió que una plática con Amal Clooney lo hizo reflexionar sobre su etapa de galán. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

George Clooney ha decidido marcar un nuevo límite en su carrera cinematográfica. A sus 64 años, el actor y productor estadounidense aseguró que ya no está interesado en besar a coprotagonistas femeninas en pantalla, una decisión que, según explicó, surgió tras una conversación honesta con su esposa Amal Clooney.

En una entrevista con el Daily Mail, el famoso explicó que ya no se ve “besando chicas” frente a las cámaras.

“He estado tratando de seguir el camino que tomó Paul Newman: ‘Bueno, ya no voy a besar a una chica más’”, señaló, en referencia al legendario actor que, en la madurez de su carrera, optó por alejarse de los roles románticos tradicionales.

George Clooney aseguró que ya no tiene la edad para besar a otras mujeres en pantalla. (REUTERS/Remo Casilli)

El ganador del Óscar amplió su reflexión con una anécdota personal que conecta el paso del tiempo con las decisiones profesionales.

“Cuando cumplí 60, tuve una conversación con mi esposa. Le dije: ‘Mira, todavía puedo jugar básquetbol con los chicos. Juego con tipos de 25 años. Todavía puedo aguantar, estoy en forma. Pero en 25 años tendré 85. No importa cuántas barras de granola comas, ese número es real’”, dijo.

A lo largo de su carrera, George Clooney ha sido uno de los rostros más asociados al cine romántico de Hollywood. Entre sus películas más recordadas en ese género se encuentran One Fine Day (1996), donde compartió créditos con Michelle Pfeiffer; Intolerable Cruelty (2003), junto a Catherine Zeta-Jones; y más recientemente Ticket to Paradise (2022), en la que volvió a trabajar con Julia Roberts, una de sus colaboradoras más frecuentes.

Precisamente durante la promoción de esta última cinta, Clooney recordó una experiencia relacionada con las escenas de besos. En septiembre de 2022, en una entrevista con The New York Times, el actor contó que en los inicios de su carrera un director lo criticó durante una escena romántica.

George Clooney fue criticado por un director en su forma de actuar. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Recuerdo que al principio tuve que hacer una escena de beso con una chica y el director me dijo: ‘No así’. Y yo pensé: ‘¡Amigo, ese es mi movimiento! ¡Eso es lo que hago en la vida real!’”, relató entre risas.

En la misma conversación, el actor reveló que filmar la única escena de beso con Julia Roberts en Ticket to Paradise tomó más tiempo del esperado. “Sí, le dije a mi esposa: ‘Nos tomó 80 tomas’”, confesó. “Ella me respondió: ‘¿Qué demonios?’”.

Roberts complementó la historia con humor: “Fueron 79 tomas de nosotros riéndonos y una sola toma besándonos”. A lo que Clooney remató: “Bueno, había que hacerlo bien”.

Más allá del cine, el actor también ha hablado recientemente sobre su vida personal y su matrimonio con Amal Clooney, con quien se casó en septiembre de 2014. En noviembre, durante una entrevista con CBS News, compartió lo que considera el secreto de su relación duradera.

George Clooney aseveró que jamás ha peleado con Amal Clooney. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

“Cuando eres más joven, quieres tener la razón en todo. ‘No pintes esa pared de ese color’. Pero Amal y yo —aunque a la gente le molesta cuando lo digo— nunca hemos tenido una pelea. Nunca hemos tenido una discusión. Y parte de eso es que, a esta altura de mi vida, si ella quiere pintar la pared de rojo, no me importa”, explicó.

George y Amal se conocieron en julio de 2013 gracias a un amigo en común, comenzaron a salir poco después y se comprometieron en abril de 2014. Hoy comparten la crianza de sus mellizos de ocho años, Alexander y Ella.