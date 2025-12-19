Entretenimiento

El efecto Emily in Paris: la nueva temporada ambientada en Roma dispara el turismo y enciende alarmas entre los vecinos

La quinta temporada de la serie de Netflix, estrenada el 18 de diciembre, impulsó una ola de visitantes e influencers que recorren los escenarios icónicos de Roma, generando preocupación entre residentes y autoridades por la saturación de monumentos y el impacto en la vida cotidiana

La quinta temporada de Emily in Paris en Roma dispara el turismo y genera preocupación por la saturación de monumentos históricos

La llegada de la quinta temporada de Emily in Paris a Roma provocó que cientos de fanáticos visiten la capital italiana en busca de los lugares icónicos que aparecen en la serie, provocando inquietud tanto entre residentes como en autoridades locales. El lanzamiento de la nueva entrega de la producción de Netflix, realizado el jueves 18 de diciembre, coincide con una tendencia creciente de turistas e influencers que replican escenas en Vespas y visitan puntos emblemáticos como la Fontana de Trevi.

Según diversos medios británicos, la serie protagonizada por Lily Collins, ahora ambientada en Italia, multiplicó la presencia de viajeros que desean vivir la ficción en primera persona. Tras el final de la temporada anterior, numerosos usuarios de redes sociales replicaron rutas en Vespa, lanzaron monedas en la Fontana de Trevi y posaron en los sitios que recorre la protagonista, Emily, en compañía de su nuevo interés amoroso Marcello.

El estreno de la serie
El estreno de la serie de Netflix impulsa recorridos turísticos en Vespa y visitas masivas a la Fontana de Trevi y la Plaza de España (Netflix)

De acuerdo con Daily Mail, algunas agencias turísticas, influenciadas por el éxito de la serie, ofertan recorridos de hasta 180 euros por persona en autos clásicos como el Fiat 500, que incluyen visitas guiadas por escenarios como la Fontana de Trevi y la Escalinata de la Plaza de España. Los paquetes turísticos también suman recorridos a pie por ruinas históricas y rutas matutinas enfocadas en descubrir calles menos frecuentadas por turistas.

Respuesta local y preocupación por el turismo masivo

Según testimonios de romanos recopilados por los medios, la nueva ola de visitantes suscita cierta preocupación debido a la saturación en los principales monumentos y la presión sobre los servicios urbanos.

Agencias turísticas ofrecen paquetes temáticos
Agencias turísticas ofrecen paquetes temáticos inspirados en Emily in Paris, con recorridos en autos clásicos y rutas guiadas por escenarios icónicos (IG marylin.fitoussi)

Antes de la implementación de controles de acceso en la Fontana de Trevi a finales de 2024, se estimaba una afluencia diaria entre 10.000 y 12.000 personas. El nuevo sistema de filas limita el acceso a 400 personas de manera simultánea, aunque diversos reportes indican que las colas y la espera persistieron tras el estreno de la temporada.

De acuerdo con Daily Mail, la alcaldía capitalina evalúa la aplicación de tarifas de ingreso a monumentos emblemáticos ante el incremento previsto en la cantidad de visitantes. Además, la experiencia reciente en París advierte sobre el posible impacto cultural de la serie: grupos extensos de fanáticos generaron molestias, lo que llevó a comerciantes franceses a manifestarse abiertamente y a aplicar restricciones para proteger la convivencia cotidiana.

Residentes y autoridades de Roma
Residentes y autoridades de Roma alertan sobre el impacto del turismo masivo en la vida cotidiana y los servicios urbanos (Netflix)

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expuso durante la última cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo su intención de transformar el sector turístico en un motor económico permanente, pero admitió el reto que representa la concentración masiva de viajeros en las mismas zonas.

Según sus declaraciones, el 95% de los turistas se concentra en solo el 4% del territorio italiano, con consecuencias como el aumento del costo de vida y el desplazamiento de los residentes.

La alcaldía de Roma evalúa
La alcaldía de Roma evalúa implementar tarifas de ingreso y controles de acceso en monumentos ante el aumento de visitantes (Netflix)

Tendencias de los visitantes e influencia de la serie en la ciudad

El turismo inducido por series y películas contribuye a revitalizar la economía local, especialmente para empresas de servicios, hoteles y pequeñas tiendas. Sin embargo, expertos y activistas advierten sobre la necesidad de controlar el flujo y preservar el equilibrio entre la promoción cultural y la calidad de vida para la población permanente.

Rutas alternativas promovidas por autoridades y operadores aspiran a distribuir el flujo de visitantes, incentivando la exploración de barrios menos conocidos y la visita en diferentes épocas del año. La ministra de Turismo, Daniela Santanchè, expresó la importancia de atenuar la estacionalidad turística y convertir los ingresos por turismo en una fuente sostenida todo el año.

El turismo inducido por series
El turismo inducido por series y películas revitaliza la economía local, pero expertos advierten sobre la necesidad de preservar la calidad de vida (Netflix)

Debate entre el atractivo internacional y los desafíos urbanos

La popularidad de Emily in Paris reabre el debate sobre los beneficios y los costos del turismo de masas impulsado por la cultura digital y el entretenimiento. Restringir el acceso a lugares emblemáticos, cobrar tarifas y promover la descentralización de visitantes surgen como estrategias para enfrentar la presión sobre la infraestructura urbana y evitar el deterioro del patrimonio.

Organizaciones locales y turistas consultados por los medios reconocen el atractivo de la ciudad y valoran iniciativas que apuesten por el respeto al entorno y la autenticidad. La temporada actual del programa promete mantener el flujo de visitantes interesados en recrear escenas, consolidando a Roma como un destino predilecto para fanáticos de la televisión internacional y repensando el turismo en la era de las redes sociales.

