Nick Reiner, el hijo de 32 años de Rob Reiner y Michele Singer, fue detenido por el presunto asesinato de la pareja

Nick Reiner, hijo de Rob Reiner, fue retenido por las autoridades mientras se esclarecen los detalles del doble homicidio ocurrido el domingo en Los Ángeles (Captura de video/YouTube)

Los cineastas Rob Reiner y Michele Singer Reiner fueron hallados muertos el domingo en su residencia de Los Ángeles, según confirmaron fuentes familiares a People y Daily Mail. Las autoridades localizaron los cuerpos alrededor de las 15:30, cuando acudieron a un llamado de emergencia. Tenían 78 y 68 años respectivamente.

Las investigaciones se centran en una posible disputa familiar que derivó en un doble homicidio. Las fuentes señalan que su hijo Nick Reiner, de 32 años, estaría implicado y permanece bajo custodia mientras la policía toma declaraciones.

El Departamento de Policía de Los Ángeles no ha realizado arrestos ni ha confirmado públicamente la identidad de los sospechosos.

Rob Reiner, conocido por dirigir películas como Stand by Me, When Harry Met Sally, The Princess Bride y A Few Good Men, fue una figura influyente en el cine estadounidense.

Su hijo Nick, guionista, ha relatado en entrevistas anteriores su lucha contra la adicción y situaciones de vulnerabilidad social.

Información en desarrollo…