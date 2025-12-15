Cancelan la premiere de ‘Avatar: Fire and Ash’ en Sídney tras la tragedia de Bondi Beach: “Nuestros corazones están con la comunidad”

“Nuestros corazones están con la comunidad, las víctimas, sus familias y seres queridos”, se lee en el comunicado que confirma la cancelación del evento REUTERS/Hollie Adams

Ante la trágica pérdida de dieciséis personas en un tiroteo masivo en Bondi Beach, la industria cinematográfica australiana se ha visto impactada, llevando a la cancelación de la esperada premiere del filme Avatar: Fire and Ash en Sídney. Los organizadores del evento informaron este lunes que tanto la alfombra roja como la rueda de prensa, donde participarían el director James Cameron y el actor principal Sam Worthington, no se realizarán como estaba previsto.

La decisión, explicaron en un comunicado recogido por varios medios el 15 de diciembre, responde a un “profundo respeto por las víctimas del tiroteo en Bondi”, subrayando que “nuestros corazones están con la comunidad, las víctimas, sus familias y seres queridos”.

El director James Cameron y el actor principal Sam Worthington serían parte de la premiere en Australia Shutterstock

Los hechos ocurrieron mientras la comunidad judía de la zona celebraba junto al mar el inicio de Janucá. De acuerdo con el comunicado policial difundido también este lunes, dieciséis personas fallecieron y cuarenta resultaron heridas por disparos en Bondi Beach. Catorce de las víctimas murieron en el lugar y dos sucumbieron en hospitales posteriormente. El rango de edad de los fallecidos va de diez a ochenta y siete años, según la policía de Nuevo Gales del Sur.

Entre los agresores están un hombre de cincuenta años, que perdió la vida durante el operativo policial, y su hijo de veinticuatro, quien, tras quedar gravemente herido, permanece internado bajo custodia. “Los dos atacantes eran padre e hijo”, especificó el comisionado de la policía, Mal Lanyon, declaraciones que fueron recogidas por BBC News y Sky News el 14 de diciembre. En total, cuarenta y dos personas permanecen hospitalizadas en diversos centros médicos de Sídney.

Un total de dieciséis personas fallecieron y cuarenta resultaron heridas por un tiroteo en Bondi Beach durante la celebración del Janucá REUTERS/Hollie Adams

Las autoridades mantienen un amplio despliegue policial y la investigación está en manos del Equipo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo. El comisionado de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, declaró el incidente como terrorismo en la víspera y aseguró que se activaron poderes especiales para evitar nuevas amenazas.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó que el atentado “ha golpeado el corazón de nuestra nación” y lo calificó como “un acto de terrorismo y antisemitismo”.

Aunque en los últimos años se han registrado incidentes antisemitas, este es el primer ataque mortal contra la comunidad judía en Australia. Cabe resaltar que Bondi es uno de los barrios de toda Australia donde se concentra una de las mayores comunidades judías del país, con una fuerte presencia de sinagogas, escuelas, comercios y organizaciones comunitarias.

Bondi es una de las zonas que más judíos concentra dentro de Australia REUTERS/Flavio Brancaleone

El estreno mundial de la tercera entrega de la franquicia, secuela de Avatar: The Way of Water (2022), tuvo lugar el pasado 1 de diciembre en Los Ángeles, antes de pasar por varias ciudades: Londres, Tokio y Milán. La más reciente aparición de los protagonistas ocurrió el sábado 13 en una alfombra roja en Nueva Zelanda. Worthington, de cuarenta y nueve años, protagonista en el papel de Jake Sully, posee doble nacionalidad australiana y británica, habiendo crecido en Australia.

Avatar: Fire and Ash llegará a los cines este viernes, 19 de diciembre.