El día que Shaquille O’Neal dijo que Stevie Wonder podía ver: qué respondió el músico

Durante años, una escena relatada por el exbasquetbolista alimentó especulaciones y comentarios irónicos, hasta que el propio artista decidió referirse al tema en público y fijar su postura ante miles de personas

Stevie Wonder abordó públicamente los rumores sobre su ceguera durante un concierto en Cardiff, Gales, en julio de 2025

Stevie Wonder subió al escenario de Cardiff, Gales, y el público quedó atento mientras, entre canciones, se animó a enfrentar uno de los rumores más persistentes sobre su vida. La noche del martes 15 de julio de 2025, el legendario músico interrumpió su recital de la gira Love, Light and Song, miró a la multitud y, sin rodeos, se refirió a las dudas sobre su ceguera.

Durante años, la pregunta sobre si realmente puede ver, alimentada tanto por fans como por celebridades, sobrevoló su carrera; él mismo decidió ponerle voz en el momento y el lugar más inesperados.

Distintas figuras y seguidores sostuvieron la teoría de que el artista estadounidense puede ver. Los rumores surgieron a partir de anécdotas, relatos personales y comentarios en tono humorístico que pusieron en duda el diagnóstico oficial de Wonder.

El músico decidió romper el silencio y compartir públicamente su versión durante el show realizado en la capital de Gales. En sus declaraciones, Stevie Wonder dejó en claro su postura y recordó públicamente su historia personal ante miles de personas.

El músico estadounidense enfrentó las especulaciones sobre su discapacidad visual y compartió su versión ante miles de personas (EFE/EPA/Carolina Brehman)

Celebridades alimentaron la teoría de la “visión oculta”

Anthony Anderson, actor y comediante, reforzó la polémica en 2016 durante una entrevista en The Late Show With Stephen Colbert. “Lo que no saben es que Stevie puede ver”, aseguró e incluso relató que una vez desafió al músico a un partido de básquetbol.

Según su testimonio, Wonder fingió su discapacidad visual. De acuerdo con el actor, el intérprete actuó como si no pudiera ver durante el desafío.

La especulación volvió a escena en 2019 cuando Shaquille O’Neal, exjugador de baloncesto, relató en el programa Inside the NBA un episodio con Wonder. Según el exdeportista, ambos coincidieron en el vestíbulo de un edificio y, al ingresar al ascensor, el músico reconoció espontáneamente al basquetbolista.

¿Qué tal, Shaq? ¿Cómo estás, grandulón?”, le dijo Wonder, según la versión del deportista. O’Neal contó que el músico presionó el botón correcto, se bajó en su piso y continuó con su rutina. “Llamé a todos mis conocidos y les conté la historia”, recordó durante la emisión televisiva.

Shaquille O’Neal relató una anécdota que alimentó la teoría de que Stevie Wonder puede ver, generando debate en redes y medios (Composición fotográfica)

La anécdota sumó argumentos a quienes sostienen la posibilidad de que la ceguera de Stevie Wonder no es total. A pesar de las especulaciones, el propio artista decidió hablar públicamente en distintos escenarios.

En 2024, durante un episodio de la serie de audiolibros The Wonder of Stevie, el músico profundizó sobre su diagnóstico. Según Wonder, su madre Lula Mae Hardaway enfrentó dificultades para aceptar su ceguera cuando él era un niño. “Nací y al poco tiempo quedé ciego”, expresó el artista, quien aseguró que su madre atravesó diferentes etapas emocionales.

“Mi madre pasaba noches llorando después de que confirmaron mi ceguera, hasta que le dije: ‘Mamá, no deberías llorar, me hacés doler la cabeza’”, recordó.

Stevie Wonder recordó en un audiolibro de 2024 cómo su madre enfrentó la noticia de su ceguera y el impacto emocional en su infancia REUTERS/Mario Anzuoni

Wonder señaló que eligió mantener una actitud positiva frente a la discapacidad. “Pensé que quizás Dios tenía algo más grande para mí que todo esto. El tiempo me demostró que sí”, afirmó el músico. El recuerdo de su madre y la manera en que lo crió son constantes en el discurso del artista.

En una entrevista de 2004 publicada por The Oprah Magazine, Stevie Wonder describió cómo fue educado. “Mi madre no me ataba ni me decía ‘Cuidado, te vas a caer’. Me pedía que tuviera cuidado, pero confiaba en que yo haría lo correcto”, explicó.

El artista explicó que desarrolló un 'radar facial' para moverse y percibir objetos a su alrededor, gracias a la confianza de su madre (REUTERS/Leah Millis)

El músico añadió que su madre lo dejaba explorar y aprender a moverse por su cuenta, lo que le permitió desarrollar lo que denomina como “radar facial”. “Escucho el sonido de los objetos a mi alrededor. Si cerrás los ojos y ponés las manos delante de tu cara y después las movés, escuchás el aire rebotando en ellas”, detalló Wonder.

Diferentes testimonios refuerzan las versiones sobre la vida y la discapacidad de Stevie Wonder. Con sus declaraciones recientes, el artista eligió responder con claridad a los rumores en torno a su diagnóstico. El debate permanece vigente, pero la postura del músico resulta categórica.

La leyenda musical ratificó su verdad con firmeza ante el público en Gales, despidiendo cualquier sospecha con palabras directas que invitan a la reflexión.

