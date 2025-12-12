Entretenimiento

Rebel Wilson enfrenta un conflicto legal que retrasa el estreno de The Deb

Una disputa entre integrantes del proyecto cinematográfico escaló en tribunales internacionales tras denuncias de conducta inapropiada

Documentos judiciales detallan el incidente
Documentos judiciales detallan el incidente del baño entre Amanda Ghost y Charlotte MacInnes que se convirtió en el eje central del caso de The Deb. (REUTERS/Mike Blake)

Cuando Rebel Wilson llamó “corten” por última vez en el rodaje de The Deb a finales de 2023, el elenco y el equipo celebraron cantando “Simply the Best” y abrazándose entre lágrimas. El ambiente festivo duró poco. Una disputa oculta entre Wilson y los productores británicos —Amanda Ghost, Gregor Cameron y Vince Holden— junto con la actriz principal, Charlotte MacInnes, desencadenó un enfrentamiento judicial que ha ensombrecido la película y retrasado su estreno.

Los productores y MacInnes niegan las acusaciones y han respondido con demandas por difamación, alegando que Wilson buscaba venganza tras no conseguir un crédito adicional de guion. Su equipo asegura que la actriz construyó un “sitio web difamatorio” que presentaba afirmaciones “maliciosas”, acusación que Wilson rechaza de forma tajante.

La disputa se intensificó cuando The Deb fue seleccionada para el Festival de Toronto, un hito que quedó eclipsado por el conflicto legal. Para quienes trabajaron en la cinta, una comedia musical sobre adolescentes de zonas rurales australianas, el caso ha convertido un rodaje entusiasta en un episodio de profunda desilusión.

Las denuncias de malversación y difamación entre Rebel Wilson y los productores británicos ampliaron el enfrentamiento que afectó la distribución de The Deb. REUTERS/ Mario Anzuoni

El incidente del 5 de septiembre y el desacuerdo sobre su interpretación

El conflicto se remonta al 5 de septiembre de 2023, cuando Ghost y MacInnes compartieron un baño en un apartamento en Bondi Beach después de lo que la productora describió como una reacción médica grave tras nadar en agua fría. Los documentos legales señalan que Ghost temblaba y presentaba urticaria, por lo que MacInnes la ayudó a estabilizarse con una ducha y un baño caliente. Ambas llevaban traje de baño y una tercera persona, Pia Ashcroft, estaba presente.

Tres expertos consultados por Deadline consideraron plausibles los síntomas descritos como “urticaria por frío”, aunque señalaron que un baño caliente pudo no ser la opción ideal. La propia MacInnes afirma que nunca se sintió incómoda y que permaneció con Ghost para ayudarla hasta que mejoró.

Wilson asegura que MacInnes le expresó incomodidad por el episodio, pero la actriz niega haber hecho tal afirmación. La directora también manifestó sus dudas sobre el incidente médico, calificándolo de “historia falsa” en un correo a Len Blavatnik, financista del proyecto. Desde la perspectiva de Wilson, compartir un baño entre una productora poderosa y una actriz debutante merecía una revisión formal, independientemente de la interpretación de las involucradas.

El equipo técnico expresó su decepción por el daño causado al lanzamiento de The Deb debido a la batalla judicial entre los involucrados. REUTERS/Mike Blake

Acusaciones cruzadas, demandas y señalamientos externos

MacInnes sostiene que las denuncias de Wilson surgieron porque la actriz quería un crédito de escritura que no obtuvo. El Sindicato de Escritores de Australia concluyó que el crédito correspondía a Hannah Reilly, con escritura adicional para Wilson. Aliados de MacInnes aseguran que su relación con la directora era tensa, algo que Wilson niega.

El caso se complicó cuando surgieron alegaciones de FKA Twigs, quien, según fuentes citadas por Deadline, expresó inquietudes sobre Ghost al sello Atlantic Records y a Blavatnik. La artista habría mencionado comportamientos emocionales problemáticos y retrasos en la liberación de material musical, aunque Ghost asegura que no ha tenido contacto con ella en años.

Otro elemento en disputa es el sitio web amandaghostsucks.com, donde se publicaron declaraciones sin pruebas. Los productores afirman que Wilson ordenó su creación; ella lo niega, al igual que la relacionista pública Melissa Nathan, citada en mensajes utilizados en la demanda.

Las acusaciones adicionales sobre la conducta de Amanda Ghost en la industria musical reforzaron la repercusión mediática del caso The Deb. REUTERS/Yara Nardi

Impacto en el equipo y el futuro del estreno

A pesar del conflicto, el rodaje se desarrolló sin incidentes. Más de 30 miembros del elenco y el equipo enviaron testimonios positivos sobre Wilson, describiéndola como una líder profesional y respetuosa. Para muchos, la batalla legal ha sido “devastadora” y ha empañado lo que consideraban una oportunidad excepcional.

AI Film, productora de The Deb, tuvo dificultades para asegurar distribución, mientras Wilson niega haber intentado frenar el lanzamiento. Finalmente, Rialto Distribution adquirió los derechos para Australia y Nueva Zelanda, con fecha de estreno prevista para el 15 de enero, aunque se anticipa que Wilson y MacInnes evitarán promocionar la película juntas.

