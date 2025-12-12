15 años después de su lanzamiento, Justin Bieber regresó al bowling donde grabó el icónico videoclip de “Baby”

El regreso de Bieber al escenario original de 'Baby' se convierte en homenaje a quienes crecieron con su música

Quince años después de que el tema que lo catapultó a la fama internacional lo convirtiera en ícono de la música pop, Justin Bieber regresó al bowling de Los Ángeles donde grabó el emblemático videoclip de “Baby”. El reencuentro, documentado en un video que publicó el jueves 11 de diciembre de 2025 en su cuenta de Instagram, se viralizó y despertó una ola de nostalgia entre millones de seguidores, según publicó Billboard.

En las imágenes, Bieber, de treinta y un años, aparece en Lucky Strike Lanes, el local de Universal CityWalk donde en 2010 filmó el video que marcó su debut en la escena internacional. Con camiseta gris oversize, pantalón corto, joyas visibles y gorro, el cantante interpreta a capela el estribillo y el segundo verso de Baby, rodeado por amigos y colaboradores.

Entre ellos figuran Eddie Benjamin, Oranj Goodman, Gabriel Jacoby y Kyle Massey, quienes aportan armonías, palmas y beatboxing, creando un ambiente distendido y cómplice. “Fui a donde grabé el videoclip de ‘Baby’”, escribió Bieber en la publicación. Gabriel Jacoby, desde los comentarios, bromeó: “How’s my beatboxing (cómo va mi beatboxing)”.

Baby, el inicio de una generación

El video muestra a Bieber junto a su grupo caminando por la bolera e interpretando juntos el tema que definió a una generación. Uno de sus amigos recita el ya célebre verso de Ludacris: “When I was 13, I had my first love”, parte de la memoria colectiva de los seguidores del pop. La escena, sencilla y espontánea, enfatiza el contraste con el alcance mundial que obtuvo Baby tras su publicación.

“Baby” se publicó en 2010 como sencillo principal del álbum “My World 2.0”, el primer larga duración de Bieber, que alcanzó el primer puesto del Billboard 200 de Estados Unidos. El videoclip original fue grabado en Universal CityWalk y Lucky Strike Lanes, con la participación de Ludacris, quien aportó un verso que se volvió icónico. Por entonces, Bieber señaló que la canción narraba la historia de un joven intentando recuperar a su exnovia: “Al principio me gusta mucho esta chica, pero no podíamos estar juntos. Básicamente la quiero de vuelta y estoy pasando por todo el proceso”, explicó el cantante en su momento.

Ludacris aseguró que supo desde un principio que el tema sería un éxito, según Billboard. El video de “Baby” supera actualmente 3.400 millones de visualizaciones en YouTube.

El impacto y la vigencia de Bieber

El regreso de Bieber al escenario original de Baby generó una notable respuesta en redes sociales. Miles de seguidores compartieron mensajes cargados de emoción y recuerdos. El gesto fue recibido como un claro homenaje a quienes crecieron con su música y como celebración de la vigencia de un clásico del pop adolescente. La publicación también recibió comentarios de referentes del mundo musical y de quienes participaron en el video, reforzando el tono nostálgico y festivo del momento.

A solo un mes de este reencuentro, el artista obtuvo cuatro nominaciones a los premios Grammy por su séptimo álbum de estudio, SWAG, que logró el segundo puesto en el Billboard 200 y mantuvo el sencillo “Daisies” dentro del top 10 del Hot 100. Las candidaturas incluyen álbum del año, mejor álbum vocal pop, mejor interpretación pop solista y mejor interpretación R&B, consolidando la posición de Bieber en la música global, según detalló Billboard.

Un símbolo de la cultura pop actual

El regreso de Justin Bieber a la bolera que representa el inicio de su historia musical se transforma en símbolo de la huella que “Baby” dejó en la cultura pop y en la vida de sus seguidores, evocando el punto de partida de una carrera que aún define el pulso actual de la música internacional.