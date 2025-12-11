Más de 200 personajes de Disney llegarán a ChatGPT y Sora tras acuerdo multimillonario

Disney firma un histórico acuerdo con OpenAI para licenciar más de 200 personajes en Sora y ChatGPT (composición fotográfica)

En un movimiento considerado ya como un giro estratégico para toda la industria del entretenimiento, Walt Disney y OpenAI anunciaron este jueves un acuerdo de tres años que permitirá que los usuarios generen videos cortos protagonizados por más de 200 personajes de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars mediante la plataforma de video generativo Sora y a través de ChatGPT.

La alianza, que incluye una inversión de 1.000 millones de dólares por parte del gigante del entretenimiento, establece un punto de quiebre en la forma en que los estudios de Hollywood se relacionan con la inteligencia artificial.

El acuerdo también le permitirá a Disney recibir opciones de de compra para adquirir acciones adicionales en OpenAi y se convertirá en “uno de sus principales clientes”.

CNBC reportó que el gigante de entretenimiento “está implementando ChatGPT para sus empleados” y va a trabajar activamente con su tecnología.

Según informó AFP, el rato también contempla que Disney+ permitirá en su plataforma “videos Sora de corta duración generados por fans”. Una integración de contenido generado por usuarios en su ecosistema oficial, algo inédito en el gigante del entretenimiento.

The Hollywood Reporter subraya que este acuerdo podría convertirse en un modelo para otros estudios, al demostrar que es posible monetizar la propiedad intelectual (IP) en lugar de combatir a las empresas de IA que ya replican personajes y universos populares sin licencia.

ARCHIVO - El CEO de Disney, Bob Iger, llega al estreno de la cinta "Avengers: Endgame" en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, el lunes 22 de abril de 2019. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, archivo)

El interés de Disney por este tipo de acuerdos no es nuevo. En febrero pasado, Bob Iger impulsó una inversión de 1.500 millones de dólares en Epic Games para llevar personajes de Disney a Fortnite.

Según el ejecutivo, “fue un paso importante al ver las tendencias demográficas, y ver dónde es que la generación Alpha, la generación Z, e incluso los millenials están pasando más tiempo”.

¿Qué podrán hacer los usuarios?

El lanzamiento del producto licenciado está previsto para inicios de 2026, tanto en Sora como en ChatGPT. Los ejemplos compartidos por Disney muestran escenarios que hoy son habituales en fanarts pero que, con este acuerdo, estarían oficialmente autorizados: “Un fan con un sable láser vestido con el traje de Star Wars, otro fan surfeando una gran ola con Stitch, y otro fan en la línea de salida de una carrera junto a un vehículo de Pixar de Cars”.

Durante el anuncio, Bob Iger, director ejecutivo de Disney, destacó el impacto histórico del momento.

En una futurista sala digital, representantes de Disney y OpenAI sellan una alianza estratégica, rodeados de hologramas de icónicos personajes y tecnología avanzada. La imagen simboliza la integración de la inteligencia artificial en el entretenimiento, destacando la presencia de figuras reconocibles y elementos tecnológicos que anticipan nuevas experiencias para los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La innovación tecnológica ha moldeado continuamente la evolución del entretenimiento, trayendo consigo nuevas formas de crear y compartir grandes historias con el mundo”, dijo en un comunicado a la prensa.

Añadió, además, que “el rápido avance de la inteligencia artificial marca un momento importante para nuestra industria” y que la colaboración con OpenAI permitirá “ampliar de forma reflexiva y responsable el alcance de nuestra narrativa a través de la IA generativa, respetando y protegiendo al mismo tiempo a los creadores y sus obras”.

Para Iger, este acuerdo permite acercar los personajes de franquicias bajo el paraguas de Disney a los fans, para que ellos exploren “su creatividad” con las herramientas de Open AI.

Por su parte, Sam Altman, cofundador y CEO de OpenAI, declaró: “Disney es el referente mundial en narración de historias, y estamos encantados de asociarnos para permitir que Sora y ChatGPT Images amplíen la forma en que las personas crean y experimentan contenidos de gran calidad”.

La polémica de la IA en el entretenimiento

El acuerdo también supone un cambio radical en la percepción de Sora dentro de la industria. Cuando la plataforma fue lanzada en octubre pasado, recibió fuertes críticas debido a los riesgos que sumaba en la proliferación de deepfakes: permitía crear videos con el rostro de celebridades diciendo o haciendo lo que el usuario quisiera.

En ese entonces, la mayoría de agencias de talentos y actores en Hollywood se pronunciaron sobre el peligro que implicaban esos elementos en Sora.

Por otro lado, la decisión de Disney de asociarse con OpenAi también contrasta con las acciones legales que la propia compañía emprendió meses atrás contra Midjourney, otra plataforma a la que describió como un “interminable pozo de plagio”.

De forma similar, la empresa envió una carta de “cese y desista” a Google por presunta infracción a sus derechos de autor en escala masiva. Disney argumenta que se ha empleado su propiedad intelectual para entrenar modelos de IA sin autorización.