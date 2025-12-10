Noah Baumbach reveló el origen de Jay Kelly: “Tenía esa frase antes que cualquier otra cosa en la película”

El cineasta Noah Baumbach reveló que la frase final de "Jay Kelly" inspiró toda la trama de su nueva película sobre Hollywood (Netflix)

“Nadie se convierte en Jay Kelly por casualidad. Tienes que desearlo más que nada”, aseguró Noah Baumbach, director y guionista estadounidense, al reflexionar sobre el trasfondo de su más reciente película y el complejo universo del lado oscuro de Hollywood.

En una entrevista con Esquire realizada en Londres, el cineasta compartió su visión sobre la creación de Jay Kelly, la elección de George Clooney como protagonista y los desafíos de retratar la cara menos visible de la industria cinematográfica.

Baumbach explora la tensión entre la imagen pública y la vulnerabilidad real de las estrellas en la industria cinematográfica (REUTERS)

“Jay Kelly”: génesis, desarrollo del personaje y elección de George Clooney

El director reveló que la semilla de “Jay Kelly” surgió de una línea final que imaginó incluso antes de tener la historia completa. “Tenía esa frase antes que cualquier otra cosa en la película”, explicó, refiriéndose al momento en que el protagonista, una leyenda de Hollywood en crisis, pide una segunda oportunidad tras ver un montaje de sus propias actuaciones.

La construcción del personaje se consolidó tras colaborar con la actriz y guionista británica Emily Mortimer en el guion. Con respecto a esto, detalló: “Solo después de terminar una reescritura, quedó claro que el personaje debía ser una estrella de cine con mayúsculas, alguien con atemporalidad y humanidad”. Mientras que la elección de George Clooney resultó natural: “Como él mismo señaló, no había muchas opciones”.

Clooney asumió el papel de Jay Kelly, una estrella enfrentada a una crisis personal y profesional. El personaje, agotado por las exigencias de la industria y distanciado de su familia, intenta reconectar con sus hijas —interpretadas por Riley Keough y Grace Edwards— en un viaje que lo lleva por Europa y culmina en una ceremonia de premios en la Toscana.

Baumbach destacó el trabajo del elenco, con Laura Dern como la publicista y Adam Sandler como el representante, y subrayó el tono de la película: “La película es hermosa y divertida, pero también hay oscuridad. Los sacrificios que haces por una carrera en Hollywood, la gente a la que perjudicas, a veces sin querer y otras no tanto”.

El elenco de la película incluye a George Clooney y Adam Sandler, quienes aportan profundidad al retrato del lado oscuro de Hollywood (Netflix)

Lado oscuro de Hollywood y exigencias de la industria

Con una carrera de 14 largometrajes, Baumbach conoce bien los entresijos de Hollywood. “Lo que a menudo recibimos de las estrellas de cine es que todo es fácil de alguna manera”, reflexionó en Esquire.

Para él, existe una tensión constante entre la imagen pública y la realidad de quienes alcanzan la cima: “¿Están interpretándose a sí mismos? ¿Están interpretando a otras personas? Queremos que sean ellos mismos en cierto nivel, pero también que sean lo suficientemente diferentes”.

En Jay Kelly, el protagonista se ve despojado de su entorno habitual y enfrenta su propia vulnerabilidad. El cineasta resaltó la interpretación de Clooney: “Lo notable de lo que hace George es que interpreta a alguien muy distinto a él, pero lo hace de una manera que parece que está revelando su propia historia”.

George Clooney encarna a Jay Kelly, una estrella de cine en crisis que busca redención y reconexión familiar en Europa (Netflix via AP)

Experiencia con “Barbie” y perspectivas de una posible secuela

El fenómeno cultural de “Barbie” marcó un hito en la carrera de Baumbach. La escritura del guion coincidió con la pandemia, un contexto que, según él, resultó inusual: “La escribimos en la pandemia, que fue un momento raro para escribir un guion de cine —¿estamos haciendo películas? No lo sé—”. Gerwig, quien dirigió la película, imprimió su sello personal: “Tiene toda su luz y alegría”.

La dinámica profesional y personal con su pareja Greta Gerwig, se refleja en sus direcciones conjuntas, como “Barbie”, donde ambos coescribieron el guion. El entrevistado por Esquire destacó la libertad creativa que caracteriza su trabajo en equipo: “Lo que fue genial (de Barbie) es que la escribimos como cualquier otra cosa, con libertad y soltura”.

Sobre la posibilidad de una secuela, Baumbach fue tajante. “No está pasando nada ahora”, sentenció en el reportaje, descartando por el momento cualquier plan para Barbie 2.

Noah Baumbach descarta planes para una secuela de Barbie y resalta la libertad creativa junto a Greta Gerwig durante la pandemia (EFE)

Anécdotas sobre la escritura, George Clooney e impacto de sus películas

Durante la conversación, compartió detalles sobre su día a día como guionista y director. Al preguntarle por sus películas favoritas de Clooney, mencionó “Michael Clayton” y “Out of Sight”. También se refiere al fenómeno de las frases de sus películas que se viralizan en internet: “Solo es agradable, aunque no llegue a verlo”.

La respuesta más extensa la dedica a describir cómo es un día ideal de escritura, aunque termina hablando de los días difíciles. “Puede ser doloroso sentir que has escrito algo que no está bien, pero a veces tienes que hacerlo para poder dejarlo ahí”, confesó.

Esta sinceridad sobre el proceso creativo refleja la determinación que, según él, define tanto a Jay Kelly como a quienes persiguen una carrera en el cine.

El proceso de escritura de Baumbach se caracteriza por la autocrítica y la perseverancia, valores que también definen a Jay Kelly (AP Photo)

En última instancia, Noah Baumbach reconoció que el camino creativo exige aceptar los tropiezos y, a partir de ellos, buscar la mejora constante. Con su filosofía, la perseverancia y la autocrítica se convierten en el motor que impulsa su proyección creativa.