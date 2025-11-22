México

Jay Kelly con George Clooney y Adam Sandler: en qué cines de México ver la película que hizo llorar a Venecia

Noah Baumbach firma una comedia aplaudida en festivales que explora el precio de la vida pública y el autoconocimiento; llegará a Netflix, pero antes a las salas mexicanas

Guardar
Netflix presenta 'Jay Kelly'. Esta
Netflix presenta 'Jay Kelly'. Esta cinta será la primera colaboración de Adam Sandler y George Clooney (Foto: YouTube/@Netflix)

Jay kelly es una de las películas más interesantes de finales de 2025. No sólo es dirigida por el hombre Noah Baumbach que nos hizo llorar con Historia de un matrimonio -con Scarlett Johansson y Adam Driver-, sino que significa la unión de dos actores de renombre: George Clooney y Adam Sandler.

Previo a su estreno confirmado en Netflix, el fenómeno Jay Kelly causó revuelo desde su estreno en el Festival de Cine de Venecia 2025, donde recibió una ovación de ocho minutos y fue señalada como una de las películas más esperadas del año.

Ahora, la cinta prepara su aterrizaje en México con un estreno exclusivo en salas alternativas y una posterior llegada a plataformas.

¿De qué trata Jay Kelly?

Netflix
Netflix

Jay Kelly narra la historia de un actor (George Clooney, en el papel titular) que ha alcanzado la fama, pero que se encuentra inmerso en una crisis de identidad. Acompañado de su representante Ron (Adam Sandler), emprende un viaje por Europa en busca de un nuevo propósito en la vida. La travesía los confronta con retos personales, la necesidad de reconectar con el pasado y, sobre todo, el precio de la fama.

Noah Baumbach, conocido por su afinidad al realismo emocional, define la película como “la historia de un hombre que mira atrás en su vida y reflexiona sobre las decisiones, sacrificios, éxitos y errores que ha hecho. ¿Cuándo es demasiado tarde para cambiar el rumbo de nuestras vidas?”.

El filme explora cuestiones de autenticidad, autointerpretación y la distancia entre quienes decidimos ser y quienes realmente somos, así como los roles que jugamos como padres, hijos, amigos o profesionales. Baumbach resume: “Jay Kelly trata sobre lo que significa ser uno mismo”.

Reparto de lujo y ovación en Venecia

Netflix
Netflix

El reparto de Jay Kelly es tan interesante como la propuesta misma, con nombres como Laura Dern, Greta Gerwig, Patrick Wilson, Louis Partridge, Billy Crudup, Isla Fisher, Emily Mortimer, Eve Hewson y Josh Hamilton, quienes acompañan a Clooney y Sandler en una historia donde el drama y la comedia se fusionan en un retrato humano.

El furor internacional llegó después de su premiere en el Lido de Venecia, donde la película fue aplaudida durante 8 minutos y la crítica resaltó el equilibrio entre el humor, la introspección y la agudeza de Baumbach para retratar la vida moderna.

Además, resulta de gran interés ver a Adam Sandler, una vez más, fuera de su entorno usual de comedia, en un largometraje con un sentido de complejidad emocional más interesante. Muchos fans del actor, consideran ésta como una nueva oportunidad para ver al histrión cerca de llevarse el Oscar.

¿Dónde ver Jay Kelly en México?

Netflix
Netflix

Aunque Jay Kelly llegará a Netflix globalmente el 5 de diciembre, la película podrá disfrutarse antes en salas seleccionadas de México a partir del 20 de noviembre de 2025, pero sólo en cines alternativos y selectos, ideales para quienes buscan una experiencia auténtica en pantalla grande. Aquí la lista de sedes confirmadas:

CDMX

  • Cine Tonalá
  • Cineteca Nacional Xoco
  • Cinemas WTC

Estado de México

  • Film Club Café
  • Cinetopetec Ecatepec

Guadalajara

  • Cineteca FICG
  • Cineforo UAG

Colima

  • Cinemas del Country

Culiacán

  • Citicinemas Las Américas

Monterrey

  • Epic Cinema
  • Elite Cinema

Morelia

  • Cinelia

Torreón

  • Citicinemas Torreón

Los detalles sobre horarios y boletos estarán disponibles en las plataformas oficiales de cada recinto. Para quienes no logren una entrada presencial, la película estará disponible en Netflix a partir del 5 de diciembre.

Temas Relacionados

Jay KellyGeorge ClooneyAdam SandlerNoah BaumbachNetflixcinesCine MéxicopelículasstreamingCineteca NacionalCDMXmexico-entretenimiento

Más Noticias

Cómo hacer galletas navideñas sin gluten y rápido

Las versiones adaptadas permiten que toda la familia participe y disfrute

Cómo hacer galletas navideñas sin

Fidel Rueda se deslinda de video que revictimiza a la presidenta Sheinbaum y expone al responsable

El cantante aseguró que no autorizó la transmisión de un clip hecho con IA que ironiza sobre el acoso que sufrido por la mandataria en calles de la CDMX

Fidel Rueda se deslinda de

Volcadura tráiler en Tlalnepantla de Baz ocasiona carga vehicular rumbo a la CDMX

Bomberos y personal prehospitalario atienden a chofer herido

Volcadura tráiler en Tlalnepantla de

Xóchitl Gálvez acusa al gobierno de reclasificar los homicidios dolosos para bajar cifra de casos: “¡Aguas con la manipulación!"

La excandidata presidencial de la oposición acusó que en lo que va del actual gobierno aumentó 63% la desaparición de personas

Xóchitl Gálvez acusa al gobierno

Asesinan a tiros al exalcalde Lauro Orozco Gómez en Ignacio Zaragoza, Chihuahua

La fiscalía estatal dio a conocer que la investigación por el asesinato del exmandatario local sigue en “fase preliminar”, sin detenidos y sin alguna hipótesis del crimen hasta el momento

Asesinan a tiros al exalcalde
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a tiros al exalcalde

Asesinan a tiros al exalcalde Lauro Orozco Gómez en Ignacio Zaragoza, Chihuahua

Desmantelan células de extorsión que amenazaban y agredían a comerciantes en Guanajuato: hay diez detenidos

FGJEM investiga a presunta “gotera” de Edomex y su relación previa con el padre Ernesto Baltazar Vilchis

Crisis en Atzitzintla, Puebla: sin policías, un alcalde amenazado por el CJNG y balaceras contra autodefensas

Procesan a cuatro policías por presunta tortura dentro del penal federal en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

Fidel Rueda se deslinda de

Fidel Rueda se deslinda de video que revictimiza a la presidenta Sheinbaum y expone al responsable

Pemex felicitó a Miss Universo 2025: polémica por inhabilitación de su papá y por contrato otorgado a presidente del certamen

Autor intelectual de los juegos de Katy Perry en VLA cuenta su versión a un año de las críticas: “Me rompieron”

Muere Xavier del Valle, actor de ‘A cada quien su Santo’, ‘El Señor de los Cielos’ y destacado cantante

Concierto de Limp Bizkit en CDMX sigue en pie, pese a muerte de Sam Rivers y será en formato de festival

DEPORTES

Penta Zero Miedo brilla en

Penta Zero Miedo brilla en WWE SmackDown y se acerca a la última lucha de John Cena

Fátima Bosch: a qué equipo de la Liga MX le va la nueva Miss Universo

Ricardo La Volpe arremete contra Javier Aguirre y afirma que el técnico “no hace variantes” en la Selección Mexicana

Komander brilla junto a Místico en la Arena México y Soberano Jr. se convierte en finalista de la Leyenda Azul 2025

Dónde y cuándo ver a Donovan Carrillo en la Santa Claus Cup 2025 rumbo a Milano Cortina