Jay Kelly con George Clooney y Adam Sandler: en qué cines de México ver la película que hizo llorar a Venecia

Netflix presenta 'Jay Kelly'. Esta cinta será la primera colaboración de Adam Sandler y George Clooney (Foto: YouTube/@Netflix)

Jay kelly es una de las películas más interesantes de finales de 2025. No sólo es dirigida por el hombre Noah Baumbach que nos hizo llorar con Historia de un matrimonio -con Scarlett Johansson y Adam Driver-, sino que significa la unión de dos actores de renombre: George Clooney y Adam Sandler.

Previo a su estreno confirmado en Netflix, el fenómeno Jay Kelly causó revuelo desde su estreno en el Festival de Cine de Venecia 2025, donde recibió una ovación de ocho minutos y fue señalada como una de las películas más esperadas del año.

Ahora, la cinta prepara su aterrizaje en México con un estreno exclusivo en salas alternativas y una posterior llegada a plataformas.

¿De qué trata Jay Kelly?

Netflix

Jay Kelly narra la historia de un actor (George Clooney, en el papel titular) que ha alcanzado la fama, pero que se encuentra inmerso en una crisis de identidad. Acompañado de su representante Ron (Adam Sandler), emprende un viaje por Europa en busca de un nuevo propósito en la vida. La travesía los confronta con retos personales, la necesidad de reconectar con el pasado y, sobre todo, el precio de la fama.

Noah Baumbach, conocido por su afinidad al realismo emocional, define la película como “la historia de un hombre que mira atrás en su vida y reflexiona sobre las decisiones, sacrificios, éxitos y errores que ha hecho. ¿Cuándo es demasiado tarde para cambiar el rumbo de nuestras vidas?”.

El filme explora cuestiones de autenticidad, autointerpretación y la distancia entre quienes decidimos ser y quienes realmente somos, así como los roles que jugamos como padres, hijos, amigos o profesionales. Baumbach resume: “Jay Kelly trata sobre lo que significa ser uno mismo”.

Reparto de lujo y ovación en Venecia

Netflix

El reparto de Jay Kelly es tan interesante como la propuesta misma, con nombres como Laura Dern, Greta Gerwig, Patrick Wilson, Louis Partridge, Billy Crudup, Isla Fisher, Emily Mortimer, Eve Hewson y Josh Hamilton, quienes acompañan a Clooney y Sandler en una historia donde el drama y la comedia se fusionan en un retrato humano.

El furor internacional llegó después de su premiere en el Lido de Venecia, donde la película fue aplaudida durante 8 minutos y la crítica resaltó el equilibrio entre el humor, la introspección y la agudeza de Baumbach para retratar la vida moderna.

Además, resulta de gran interés ver a Adam Sandler, una vez más, fuera de su entorno usual de comedia, en un largometraje con un sentido de complejidad emocional más interesante. Muchos fans del actor, consideran ésta como una nueva oportunidad para ver al histrión cerca de llevarse el Oscar.

¿Dónde ver Jay Kelly en México?

Netflix

Aunque Jay Kelly llegará a Netflix globalmente el 5 de diciembre, la película podrá disfrutarse antes en salas seleccionadas de México a partir del 20 de noviembre de 2025, pero sólo en cines alternativos y selectos, ideales para quienes buscan una experiencia auténtica en pantalla grande. Aquí la lista de sedes confirmadas:

CDMX

Cine Tonalá

Cineteca Nacional Xoco

Cinemas WTC

Estado de México

Film Club Café

Cinetopetec Ecatepec

Guadalajara

Cineteca FICG

Cineforo UAG

Colima

Cinemas del Country

Culiacán

Citicinemas Las Américas

Monterrey

Epic Cinema

Elite Cinema

Morelia

Cinelia

Torreón

Citicinemas Torreón

Los detalles sobre horarios y boletos estarán disponibles en las plataformas oficiales de cada recinto. Para quienes no logren una entrada presencial, la película estará disponible en Netflix a partir del 5 de diciembre.