Médico implicado en la muerte de Matthew Perry reveló que ahora trabaja como conductor de Uber

Mark Chávez aseveró que tras ser señalado como cómplice en la muerte de Matthew Perry se quedó sin trabajo estable. (Créditos: Reuters. AP)

Mark Chávez, el exmédico acusado de haber obtenido ketamina para Matthew Perry antes de su muerte, reveló que actualmente trabaja como conductor de Uber mientras solicita clemencia ante el juez.

La información fue confirmada en documentos judiciales obtenidos por Us Weekly, que reportó en exclusiva los detalles del proceso.

El 3 de diciembre, Chávez —quien enfrenta una posible sentencia de hasta seis meses de cárcel— informó que renunció a su licencia médica tras ser acusado formalmente.

Según explicó ante la corte, su situación profesional cambió por completo desde su detención, pues dejó de ejercer como médico de urgencias, perdió su principal fuente de ingresos y, en sus palabras, sufrió un “descrédito público” que marcó su vida reciente. Actualmente obtiene su sustento económico trabajando como chofer en la plataforma Uber.

El Dr. Mark Chávez aseguró que ahora debe ser chófer de Uber para sustentarse. (AP/Damian Dovarganes)

En su declaración, Mark Chavez señaló además que la ketamina que proporcionó al otro implicado, el doctor Salvador Plasencia, no fue la misma sustancia que causó la muerte del protagonista de Friends.

Cabe recordar que Matthew Perry falleció el 28 de octubre de 2023, a los 54 años, y un informe forense determinó como causa “los efectos agudos de ketamina”.

Chávez afirmó haber asumido su responsabilidad desde el inicio y aseguró haber colaborado con las autoridades de manera inmediata. Por ello, su defensa sugirió que reciba una sentencia equivalente al tiempo ya cumplido en detención, seguido de tres años de libertad condicional.

La fiscalía, por su parte, presentó documentos recomendando seis meses de arresto domiciliario, dos años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario. Los fiscales argumentaron que su cooperación fue sustancial y que ofreció asistencia relevante en la investigación en curso.

La fiscalía pidió reducir la condena de Mark Chávez, tras cooperar con las investigaciones. (REUTERS/Mike Blake)

Conforme a la acusación, una vez que los investigadores confrontaron a Mark Chávez, este aceptó con rapidez su participación y accedió a ayudar en las pesquisas contra involucrados considerados “más responsables”.

Entre ellos se encuentra Salvador Plasencia, recientemente sentenciado a 30 meses de cárcel y dos años de libertad supervisada.

La fiscalía sostiene que Chávez proporcionó pruebas en su contra y declaró que Plasencia continuó vendiendo ketamina al actor aun cuando la salud del intérprete “se estaba deteriorando”.

Mark Chavez presentó pruebas contra Salvador Plasencia. (REUTERS/David Swanson)

Los registros judiciales detallan que, en septiembre de 2023, Chávez colaboró con Plasencia para distribuir ketamina de manera ilegal a Perry. Plasencia lo contactó para adquirir viales destinados a un “paciente famoso” dispuesto a pagar un precio premium.

Para obtener la droga, Chávez habría presentado recetas fraudulentas a nombre de un paciente sin su conocimiento. Luego, Plasencia transportó la sustancia hasta la residencia del actor, donde lo inyectó y dejó un vial adicional. Tras esa visita, describió la experiencia como “una mala película”.

En octubre de 2023, ambos volvieron a discutir la posibilidad de seguir suministrando ketamina al actor. Según los fiscales, para mantener un flujo constante del medicamento, Mark Chávez presentó documentos falsos ante distribuidores médicos.

Mark Chávez presentó documentos falsos para conseguir más ketamina para Matthew Perrry (AP/REUTERS)

La acusación señala que él sabía que Salvador Plasencia administraba la sustancia de forma insegura en términos médicos. En un momento del proceso, Chávez incluso habría reprendido a Plasencia por haber inyectado a Perry en el asiento trasero de un automóvil estacionado en un acuario público en Long Beach, California.

Más tarde ese mismo mes, Chávez fue notificado de que la Junta Médica de California lo investigaba por presuntamente haber tomado ketamina de una antigua clínica donde trabajó. El avance de esa investigación coincidió con el desarrollo del caso federal.