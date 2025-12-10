La hija mayor de David Grohl debuta en la música con sus primeros sencillos

Violet Grohl celebra el estreno de sus primeros sencillos, posicionándose como una nueva voz del rock alternativo (AP/Chris Pizzello)

La hija mayor de Dave Grohl, Violet Grohl, lanzó su carrera musical en solitario al estrenar sus primeros sencillos, “THUM” y “Applefish”, publicaciones disponibles en plataformas digitales y en vinilo.

Este paso marca el debut oficial de la joven de 19 años dentro del circuito profesional, tras años de incursiones junto a músicos de renombre y colaboraciones familiares.

Poco después del anuncio, Violet Grohl escribió en Instagram: “Estoy más que emocionada de poder finalmente compartir un poco de lo que he trabajado durante el último año. Hice estas canciones con el grupo de músicos más increíble, me alegra que al fin sean de ustedes”.

El vinilo de 7 pulgadas se agotó en las primeras horas, mientras que ambas canciones continúan disponibles en formato digital a través de Bandcamp.

Tras dar sus primeros pasos junto a Dave Grohl, la cantante debuta con "THUM" y "Applefish" (Instagram/@viioletgrohl)

“THUM” presenta una estructura alt-rock con una melodía vocal nítida. En los versos, Violet Grohl aborda la dificultad para dejar atrás malos hábitos: “No puedo ayudarme a mí misma, no puedo evitarlo, lo compro por litros”, recita en parte de la letra.

“Applefish”, por su parte, desarrolla la experiencia de enfrentarse a transiciones personales y el sentimiento de estar atrapada entre diferentes momentos vitales.

El sonido del nuevo material conecta con influencias del rock alternativo, mientras Violet manifiesta avances de un álbum debut que trabaja junto al productor Justin Raisen, quien ha colaborado con artistas como Kim Gordon y Yeah Yeah Yeahs.

La artista recibió mensajes de felicitación en redes sociales de hijos de músicos reconocidos como Toni Cornell, Shane Hawkins y Olive Freese, quienes expresaron abiertamente su apoyo público al lanzamiento.

Violet nació en 2006, creciendo en un entorno musical impulsado por el legado de su padre desde sus primeros años (Instagram/@viioletgrohl)

La carrera artística de Violet Grohl muestra antecedentes desde su infancia. A la edad de un año, según relatos familiares, ya manifestaba un marcado interés por la música y por artistas como Amy Winehouse.

Más adelante, participó en interpretaciones públicas junto a su padre, como la presentación de “When We Were Young” de Adele cuando tenía 12 años, y una versión de “Nausea” de X en una grabación posterior.

Su voz se ha escuchado además en trabajos de estudio, como la canción “Show Me How” incluida en el álbum But Here We Are de Foo Fighters publicado en 2023.

Durante una presentación ante el público de Glastonbury, su padre la introdujo como “mi cantante favorita del mundo”.

En Glastonbury, Dave Grohl presentó a su hija ante miles de personas como "mi cantante favorita del mundo", afianzando su presencia en el escenario del festival (REUTERS/David Swanson)

El regreso de Nirvana con Violet Grohl

En enero de este año, Violet Grohl formó parte de la alineación invitada de Nirvana en el concierto benéfico FireAid, realizado en el Kia Forum de Los Ángeles con fines solidarios por los incendios forestales.

En el cierre de la velada, los miembros supervivientes de la banda —Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smear— interpretaron algunos de sus temas más representativos en conjunto con artistas femeninas de relevancia, manteniendo la política establecida desde 2014 de que las voces principales sean exclusivas de mujeres intérpretes.

Allí, la joven cantante asumió el liderazgo vocal en “All Apologies”, ocupando un espacio compartido también por músicos como St. Vincent, Kim Gordon y Joan Jett en otros temas de la noche.

Estos encuentros han sido limitados desde la muerte de Kurt Cobain en 1994, y cada reunión ha buscado preservar el carácter original y el legado de la banda, actualizando el formato a las circunstancias de cada evento.

Los ensayos previos a este tipo de actuaciones han sido descritos como cargados de emoción, según palabras de los propios miembros, quienes compararon la experiencia con “ver un fantasma”.

Las primeras actuaciones públicas de Violet Grohl junto a Foo Fighters y Nirvana marcaron el inicio de una carrera musical con raíces familiares (REUTERS/Mario Anzuoni)

La primera vez que volvieron a tocar juntos fue calificada por Dave Grohl como similar a “esa escena de la rueda en la película Ghost”, resaltando el impacto personal y colectivo de cada reencuentro.