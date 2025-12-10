Billy Crudup repasó su trayectoria y logros recientes: “Estoy viviendo la vida de actor más dorada que podría imaginar”

La película "Jay Kelly", dirigido por Noah Baumbach, explora la rivalidad y el precio de la ambición en la industria del entretenimiento (Netflix)

Considerado como uno de los actores más versátiles de su generación en Hollywood, Billy Crudup atraviesa un momento de reflexión sobre su carrera actoral, su vida familiar y el reciente hito de compartir pantalla con George Clooney en la película “Jay Kelly”.

En una entrevista exclusiva para la portada de Parade Magazine, abordó con honestidad los altibajos de su trayectoria, la importancia que tuvo el entorno que lo rodea y su constante búsqueda de nuevos desafíos dentro del mundo de la actuación.

En exclusiva con Parade Magazine, el actor estadounidense repasó su trayectoria de más de 25 años en cine, televisión y teatro, destacando papeles icónicos como Russell Hammond y Dr. Manhattan (Parade Magazine)

Reflexiones sobre su carrera actoral

A lo largo de más de 25 años, Crudup interpretó desde el ambicioso Cory Ellison en “The Morning Show” hasta el icónico Russell Hammond en “Almost Famous”, pasando por el superhéroe Dr. Manhattan en “Watchmen” y el corredor Steve Prefontaine en “Without Limits”.

Al recordar sus inicios, el intérprete de 57 años relató: “Obtuve mi título en la Universidad de Carolina del Norte en comunicación oral. Nadie en mi familia era actor, así que tuve que explicar a mi padre y a mi abuelo por qué tomaba tantas clases de actuación". Y agregó: “Saqué muy buenas notas y participé en una telenovela estudiantil y en muchas obras del departamento de teatro. Varios profesores me acogieron, aunque no era estudiante de teatro”.

Sobre la posibilidad de no haber triunfado como actor, reconoció: “Probablemente habría estado satisfecho. Puedes actuar aunque no lo hagas profesionalmente. El entorno académico siempre fue algo que valoré y tuve una experiencia excepcional. Creo que habría estado muy contento y puede que aún enseñe en algún momento”.

Crudup admitió que nunca tuvo una estrategia clara para convertirse en estrella: “Ser actor es extraño, porque a diferencia de otras profesiones, estás a un par de pasos de ser otra cosa. No teníamos clases sobre cómo ocupar un lugar en el panorama cultural estadounidense, así que no fui disciplinado en ese sentido. Eso no significa que no quisiera tener éxito".

Crudup reveló la importancia de su entorno familiar y académico en su desarrollo como actor y su satisfacción por enseñar en el futuro (REUTERS)

Experiencia en “Jay Kelly” y trabajo con George Clooney

El estreno de “Jay Kelly” en Netflix marca un nuevo capítulo en su carrera, quien interpreta a Timothy, un ex actor que se enfrenta al personaje de George Clooney en una escena central cargada de tensión. “Sí, me he cruzado con George varias veces en mi vida adulta. Cenamos juntos hace unos 20 años y ambos teníamos ganas de trabajar juntos en algún momento. Así que fue muy fácil conectar en esa escena”, relató en Parade Magazine.

Sobre su reconocido colega, añadió: “George es uno de los mejores anfitriones de todos los tiempos. Lo es en un set de rodaje igual que en un restaurante, con una elegancia y generosidad increíbles”.

La película, dirigida por Noah Baumbach, explora la rivalidad y la ambición en el mundo del espectáculo. “Hay muchísimos más Timothys que Jay Kellys. Todo actor pasa por una etapa en la que siente envidia de algo y se siente menospreciado de una forma que no puede expresar. Pero rara vez pueden decirlo”, comentó.

Asimismo, destacó que “la iconografía está reservada para las experiencias más raras en la industria del entretenimiento. Pero la película pregunta si esa fama tiene un precio: ¿cuál es el costo de la ambición hiper americana? Eso vale para cualquier campo”.

Sobre la preparación de una escena clave, detalló: “Puede resultar aburrido oír a los actores hablar del proceso, pero te diré que Noah Baumbach armó esa escena con una precisión matemática. A más B igual a la explosión de C. Se hizo con mucha técnica. Pero esa explosión ocurre en un instante”.

Billy Crudup compartió detalles sobre su experiencia trabajando con George Clooney y la preparación de una escena clave cargada de tensión (Netflix)

Vida familiar con relaciones personales

Mientras ensaya la obra “High Noon” en el West End de Londres, mantiene el contacto con su familia, que reside en Nueva York. “Mi esposa, la actriz Naomi Watts, está en Nueva York con mi hijastra de 16 años, Kai”, comentó.

Además, es padre de William, de 21 años, fruto de su relación con la actriz Mary-Louise Parker. Sobre sus dinámicas, confesó: “Me encanta ver a la familia, pero una oportunidad de trabajar en Londres siempre es bienvenida, especialmente en teatro”.

La relación con su hijo también se refleja en su vínculo con la música y compartió: “Será mi hijo quien suba al escenario a cantar ‘Fever Dog’, te lo aseguro. Está ascendiendo muy rápido y es realmente bueno”.

El actor mantiene una estrecha relación con su familia, incluyendo a su esposa Naomi Watts y su hijo William, mientras equilibra proyectos en Londres y Nueva York (REUTERS)

Ambiciones y visión hacia el éxito

Durante su carrera recibió reconocimientos como el Emmy por su papel en “The Morning Show”. “Me sentí genial. ¿Por qué no? Llevo suficiente tiempo en esto. Claro, ¡dame una palmada en la espalda de vez en cuando!”, afirmó con franqueza.

Sobre la posibilidad de un Oscar por “Jay Kelly”, señaló: “En cada papel, espero que el personaje esté escrito de tal manera que mis colegas lo aprecien y me den la bienvenida. Siempre quiero formar parte de ese grupo. Tengo dos hermanos, así que soy muy competitivo y realmente ambicioso en el trabajo. Pero a veces tienes que ser un actor profesional y presentarte con un personaje que sabes que no va a ninguna parte”.

Al mirar atrás, reconoció: “Si me hubieran dicho que en 2025 estaría hablando de una película con Noah Baumbach y de una serie de televisión mientras hago una obra en el West End, no lo habría creído. Habría pensado que era un sueño o una fantasía. Así que sí, estoy viviendo la vida de actor más dorada que podría imaginar”.

Reconocido con un Emmy por 'The Morning Show', reflexionó sobre el éxito, la competencia y sus ambiciones profesionales en Hollywood (REUTERS)

Además de su trabajo en cine y teatro, Billy Crudup encuentra tiempo para sus pasatiempos. “Confieso que hago ejercicio. Y bares de mala muerte y guitarra con amigos. Esas son mis principales vías de escape”, compartió.

“Estoy yendo tras ello ahora mismo. Sigo tan hambriento como siempre y trato de trabajar al nivel más alto posible. No creo que hubiera aceptado ‘High Noon’ en el teatro, escrita por un dramaturgo debutante, si no estuviera buscando algo difícil”, concluyó con entusiasmo, acerca de su futuro profesional.