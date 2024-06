Los actores Naomi Watts y Billy Crudup se casaron en CDMX; Nicole Kidman entre los invitados

La actriz y el actor de "Gypsy" optaron por una boda más privada, rodeados de amigos como Nicole Kidman y Justin Theroux (REUTERS/Mario Anzuoni)

Este sábado 8 de junio, la actriz británica Naomi Watts y el histrión estadounidense Billy Crudup celebraron su matrimonio por segunda vez, ahora en Ciudad de México, ante familiares y amigos cercanos. La noticia fue compartida por el hermano de Naomi, Ben Watts, a través de sus redes sociales.

La pareja, que había oficializado su relación en una ceremonia el año pasado en el juzgado de Nueva York, decidió renovar sus votos en una recepción más íntima en CDMX.

La primera boda fue confirmada en 2023 por Naomi en su Instagram con una foto en las escaleras del juzgado, donde expresó su felicidad con un escueto “¡Enganchados!”.

La pareja había oficializado su relación anteriormente, con una ceremonia en un juzgado de Nueva York en 2023 (Foto: Instagram)

Ahora, Ben Watts compartió un video de la celebración previa a la boda en algún sitio no revelado en Ciudad de México, donde se pudo ver a los invitados, entre ellos Justin Theroux y Nicole Kidman, disfrutando del evento.

“Estoy haciendo un video… pero mañana tomaré fotografías. Familia x amigos y mucha diversión @naomiwatts x Billy en la Ciudad de México #boda #benwatts #scrapbooking #familiayamigos”, escribió el fotógrafo.

Durante la fiesta, Naomi Watts y Billy Crudup fueron captados tomados de la mano mientras ella ofrecía un discurso emotivo destacando la importancia del amor en la vida, según el material publicado.

Naomi Watts y Billy Crudup celebraron su matrimonio por segunda vez en Ciudad de México, ante familiares y amigos cercanos (Foto: Instagram)

“Esto es un recordatorio de lo que es la vida”, dijo mientras toma la mano de su esposo. “La afirmación del amor…una de las cosas más simples, pero de mayor importancia”, agregó la británica de 55 años.

El video también muestra a Naomi con su vestido de novia blanco y a Billy Crudup junto a su cortejo nupcial, que incluía a los hijos de Naomi, Kai y Sasha, y a Ruby y William, hijos de Billy.

La pareja ha estado junta desde 2017, tras conocerse en el set de la serie de Netflix "Gypsy", y las especulaciones sobre su compromiso surgieron en abril de 2023 cuando Naomi fue vista con un anillo de diamantes (Foto: Instagram)

La pareja ha estado junta desde 2017, después de conocerse en el set de la serie de Netflix, Gypsy. Las especulaciones sobre su compromiso surgieron en abril de 2023 cuando Naomi fue vista utilizando un anillo de diamantes, según reportes difundidos por medios internacionales.

Naomi Watts habló sobre su primera boda en el programa de Jimmy Fallon en enero, mencionando que la ceremonia en Nueva York fue una decisión espontánea, pero muy deseada por ambos.

“Simplemente sucedió de esa manera. No, no, en realidad no. Simplemente sucedió de esa manera. Sabíamos que queríamos hacerlo, teníamos muchas ganas de hacerlo y rápido”, expresó en aquella ocasión.

Su relación y reciente matrimonio han sido seguidos de cerca por la prensa, destacando el apoyo de su círculo cercano y la felicidad de la pareja.