Entretenimiento

“Avatar hizo que mi mundo diera un giro de 180 grados”, confiesa Sam Worthington a días de un nuevo estreno

El actor australiano reveló, en diálogo con Radio Times, cómo la popularidad de la saga y el desafío de interpretar emociones complejas influyeron en su madurez personal y profesional

Guardar
Sam Worthington revela cómo el éxito de Avatar transformó su vida personal y profesional en Hollywood

El australiano Sam Worthington describió cómo la paternidad y las exigencias emocionales de su nuevo personaje lo llevaron a una transformación personal y profesional única. El salto a la fama tras el estreno de Avatar en 2009 cambió su vida de forma radical.

16 años después, Worthington compartió con Radio Times cómo sorteó su ingreso “turbulento” a Hollywood y cómo la saga dirigida por James Cameron lo impulsó hacia la madurez que ahora define su trabajo en Fuego y Cenizas.

Avatar hizo que mi mundo diera un giro de 180 grados. No puedes prepararte para la industria de Hollywood, solo tienes que sobrevivir a la turbulencia. Y luego aprendes mientras lo haces. Desafortunadamente, tienes que hacerlo bajo los reflectores”, expresó Worthington al inicio de la entrevista.

La influencia de James Cameron

La influencia de James Cameron
La influencia de James Cameron como director y mentor marcó la evolución actoral de Worthington en la saga Avatar (Mark Fellman/20th Century Studios)

El vínculo con James Cameron, director de la franquicia, resultó esencial en la evolución de Worthington como actor.

“¡Jim es el mejor director de actores que conocí! Es tan detallista. Eso realmente ayuda. Sus películas son reconocidas por su espectacularidad, pero estas películas no funcionan si no tienen alma, y eso es lo que se obtiene de las interpretaciones”, afirmó el protagonista.

Worthington también señaló: “Me siento honrado de tener a Jim como amigo y mentor. Cuando voy a otros trabajos, el listón queda muy alto después de haber trabajado con Jim”.

Presión mediática y madurez profesional

La presión mediática tras Avatar
La presión mediática tras Avatar impulsó la madurez profesional de Sam Worthington en la industria cinematográfica (REUTERS/Mario Anzuoni)

La presión mediática y el escrutinio público que siguieron al éxito de Avatar supusieron un antes y un después para su carrera.

Consultado por las dudas previas al estreno de El Camino del Agua sobre el interés del público, el actor respondió: “¡No dudo de mi jefe, amigo! La gente pensó que Aliens no igualaría a Alien. La gente pensó que Terminator 2: el juicio final no sería tan buena como Terminator. Lo que pasa con Jim es que siempre te da lo inesperado”.

Paternidad y conexión emocional

La experiencia personal de Worthington como padre de tres hijos influyó en su conexión emocional con Jake Sully, personaje central de la saga. La muerte de Neteyam, el hijo mayor de Jake, al final de El Camino del Agua, inicia un proceso de duelo que recorre Fuego y Cenizas.

La paternidad permitió a Worthington
La paternidad permitió a Worthington conectar emocionalmente con Jake Sully y abordar el duelo en Fuego y Cenizas (Disney)

Según explicó Worthington, la nueva película explora la lucha por mantener unidas las cosas que amas. Jake vuelve a su punto de apoyo, que es ser soldado. No quiere que llegue la violencia, pero ser soldado es lo que conoce, y eso le ayuda a navegar esas emociones tan duras.

El actor reconoció que la paternidad le permitió abordar el dolor de su personaje desde un lugar genuino: “Lo bueno fue que filmamos las dos secuelas simultáneamente. Así que la muerte de Neteyam llegó temprano y supe que podíamos usar la emoción de esa escena y llevarla a Fuego y Cenizas. No puedes ‘interpretar’ el duelo, de lo contrario la película se atasca en un lodazal de dolor y tristeza. Se trata más de cómo resucitas a partir de eso”.

El antagonismo y el método actoral

La relación actoral entre Sam
La relación actoral entre Sam Worthington y Oona Chaplin intensificó el antagonismo en el rodaje de Fuego y Cenizas (Captura de tráiler oficial)

La interacción con Oona Chaplin, quien encarna a la antagonista Varang, aportó una tensión especial en el rodaje.

Worthington relató: “Siento que no conocí realmente a Oona hasta ayer. Solo había conocido a Varang. Oona tiene su método y mantiene esa energía. Ella es la oscuridad, así que realmente no quería interactuar con ninguno de nosotros; quería preservar esa fricción. Y lo respeté. Creo que eso fortalece el antagonismo entre ellos”.

Nuevos desafíos en “Fuego y Cenizas”

Sobre los desafíos de Fuego y Cenizas, Worthington destacó la intensidad emocional por encima de las pruebas físicas habituales. No me molesta aguantar la respiración y sumergirme bajo el agua, pero cuando tienes que profundizar como lo hacemos en esta, es mucho más desafiante, admitió el actor.

El viaje interior de Jake
El viaje interior de Jake Sully en Fuego y Cenizas refleja la transformación personal y profesional de Sam Worthington (AP Photo/20th Century Fox, File)

Subrayó que el mayor reto actual radica en explorar las emociones más profundas de sus personajes.

De este modo, Worthington considera que, si en la primera película la aventura fue hacia las profundidades del océano, en Fuego y Cenizas el viaje ocurre hacia el interior, donde la intensidad emocional supera cualquier desafío físico, una experiencia que, según relató a Radio Times, lo transformó tanto en lo personal como en lo profesional.

El recorrido vital del actor en estos años refleja cómo, a pesar de la presión externa y los cambios inesperados, consiguió consolidarse dentro de la industria.

Temas Relacionados

Sam WorthingtonAvatarJames CameronFuego y CenizasHollywoodJake SullyNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Matthew Lillard responde con dureza a Quentin Tarantino tras ser llamado uno de los peores actores

El intérprete sorprendió al público en una convención al revelar cómo enfrentó un comentario que consideró ofensivo y que expuso una diferencia de trato en la industria

Matthew Lillard responde con dureza

James Van Der Beek recauda 47 mil dólares con recuerdos de “Dawson’s Creek” para apoyar su tratamiento contra el cáncer

El actor decidió desprenderse de piezas emblemáticas de su trayectoria, permitiendo que fans y coleccionistas impulsaran una recaudación clave para su actual proceso de recuperación

James Van Der Beek recauda

Pamela Anderson explicó su renacer lejos de ‘Baywatch’: “Esa chica está muerta”

La actriz revela las claves de su cambio de paradigma personal y artístico, tras aparecer en varios eventos sin maquillaje

Pamela Anderson explicó su renacer

Así será “007: First Light”, el comienzo de la trilogía que promete revolucionar el universo jugable de James Bond

El nuevo juego explora los orígenes del agente británico y fusiona acción, estrategia y guiños a las novelas originales. Elenco renovado, modos exclusivos y una experiencia diseñada buscarán sorprender a fanáticos y nuevos jugadores

Así será “007: First Light”,

Las reflexiones de Gwyneth Paltrow al volver a actuar tras 7 años de retiro voluntario: “Necesitaba crecer”

A sus 53 años, Paltrow reconstruye las razones que la alejaron de Hollywood y detalla cómo llegó a ser parte de la nueva película de Josh Safdie

Las reflexiones de Gwyneth Paltrow
DEPORTES
Frank Fabra se despidió de

Frank Fabra se despidió de Boca Juniors entre lágrimas: el video y su emotivo posteo

El rapto de furia de Horacio Pagani: acusó a River de tener “complejo de inferioridad” con Boca y tuvo un exabrupto con un colega

Las perlitas de la Champions: polémica reacción de Lamine Yamal, el invitado que vio al Cuti Romero y el récord que perdió Mbappé

Juan Sebastián Verón: “Es lindo jugar finales, pero la organización de los torneos es bastante discutible”

Escándalo en Camerún: Samuel Eto’o despidió al técnico, pero se negó a dejar el cargo y armó una lista paralela

TELESHOW
Charly García se reunió con

Charly García se reunió con Andrew Loog Oldham, el primer manager y productor de los Rolling Stones: “Jugando con fuego”

La contundente respuesta de Camila Galante tras las críticas a Leandro Paredes por la eliminación de Boca

Luciano Castro y Griselda Siciliani hablaron sobre el tenso momento con Sabrina Rojas en la alfombra roja del Martín Fierro

Maxi López mostró quién es la integrante desconocida de su familia, que se convirtió en un sostén emocional para su esposa

Stefi Roitman contó cuál es el máximo de días que puede pasar separada de Ricky Montaner: “Por el bien de la relación”

INFOBAE AMÉRICA

El Tribunal Penal Internacional condenó

El Tribunal Penal Internacional condenó a 20 años de prisión al ex líder paramilitar de Sudán por crímenes masivos en Darfur

Entró en vigor la normativa australiana que veta el uso de redes sociales a menores de 16 años

IATA calificó de “delicada” la cancelación masiva de vuelos hacia Venezuela y alertó sobre el impacto en la conectividad

El CNE de Honduras dijo que los problemas técnicos en el sistema no comprometieron los resultados de las elecciones

El Baychimo, el barco perdido que nadie pudo hundir y que hoy es leyenda del hielo