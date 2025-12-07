Entretenimiento

Expectativa global por el regreso de Robert Downey Jr. como villano: se conocieron nuevos detalles de ‘Los Vengadores: Doomsday’

La película, que estrenará en 2026, apuesta por escenarios físicos y un reparto repleto de sorpresas, mientras Marvel revela los nuevos equipos de superhéroes y alimenta rumores sobre retornos históricos

Guardar
El rodaje de "Los Vengadores:
El rodaje de "Los Vengadores: Doomsday" busca mayor realismo visual al capturar escenarios físicos en cámara (Marvel Studios)

La producción de Los Vengadores: Doomsday, la próxima gran apuesta de Marvel Studios, ha experimentado un cambio relevante en su estrategia visual. Según declaraciones recientes de Gavin Bocquet, diseñador de producción de la película, recogidas por Espinof, el equipo ha optado por priorizar la construcción de escenarios físicos en la mayoría de los interiores, desplazando el uso tradicional de pantallas azules y efectos visuales digitales que han caracterizado a la franquicia en los últimos años.

Bocquet, con experiencia en superproducciones como la trilogía de precuelas de Star Wars, Stardust, Cristal Oscuro: La era de la resistencia y Silo, explicó que aproximadamente el 80% de los sets interiores de Los Vengadores: Doomsday se han construido y filmado con fondos tangibles.

“Teníamos muchos decorados con fondos construidos, fondos físicos, y en general lo habitual antes de que llegáramos nosotros habría sido poner una pantalla azul ahí fuera y ya está. Pero siempre que fue posible, utilizamos un fondo Rosco que creamos nosotros mismos o un fondo pintado en, creo, el 80% de los sets interiores… con fondos. Y luego todo estaba capturado en cámara, ¿sabes? Y al final eso es tanto una cuestión visual como económica: si no tienen que cambiar el exterior, mejor", detalló el diseñador en una entrevista citada por Espinof.

La franquicia de "Los Vengadores"
La franquicia de "Los Vengadores" reduce el uso de pantallas azules y efectos visuales digitales en su próxima entrega

La decisión de apostar por escenarios reales responde tanto a una búsqueda de mayor impacto visual como a consideraciones económicas.

Bocquet subrayó que el cine, como arte de la ilusión, se beneficia de elementos palpables que enriquecen la experiencia del espectador, siempre que la naturaleza de la historia y los personajes lo permita.

“Siempre que pudimos, aportamos ese tipo de experiencia para ajustar esas cosas y no dar por hecho que siempre se puede añadir todo mediante efectos visuales”, afirmó, destacando que los directores Joe y Anthony comparten esta preferencia por lo tangible.

Marvel revela el nuevo reparto de superhéroes

Marvel confirma el regreso de
Marvel confirma el regreso de Robert Downey Jr. como Doctor Doom en la próxima película del UCM

Mientras los aficionados cuentan los meses hasta el estreno de la película en diciembre de 2026, un anuncio reciente de Marvel ha generado expectación al revelar la composición oficial de los diversos equipos de superhéroes que se enfrentarán en la nueva propuesta de los hermanos Russo.

Robert Downey Jr. regresará, esta vez como protagonista y villano, dando vida a Doctor Doom, el enemigo central que sacudirá los cimientos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

La reorganización de los superhéroes toma fuerza a través del liderazgo de Sam Wilson como el nuevo Capitán América, quien encabezará una formación integrada por figuras de largo recorrido y recientes incorporaciones al UCM.

Sam Wilson asume el liderazgo
Sam Wilson asume el liderazgo como el nuevo Capitán América en la reorganización de los superhéroes del UCM (Photo by Eli Adé. © 2024 MARVEL)

Así, compartirá grupo con Thor, Loki, Shang Chi, Ant-Man y Falcon. Este equilibrio entre dioses, viejas leyendas y héroes emergentes anticipa “un papel clave en el acontecimiento”, según destacó Marvel.

Además de Los Vengadores del Capitán América, la película presentará un despliegue coral de equipos emblemáticos.

Estarán Los 4 Fantásticos, con la Antorcha Humana, la Mole, Mr. Fantástico y Sue Storm; los propios Thunderbolts, compuestos por Yelena, Bucky, Sentry, Guardián Rojo, John Walker y Fantasma; y los X-Men, alineados por Charles Xavier, Magneto, Gambito, Cíclope, Mística, Rondador Nocturno y Bestia.

Los 4 Fantásticos, con la
Los 4 Fantásticos, con la Antorcha Humana, la Mole, Mr. Fantástico y Sue Storm, regresan a la pantalla grande en una épica alianza

La producción, que apunta a ser un gran evento crossover, promete multiplicar las sorpresas y las apariciones inesperadas.

Aunque aún no hay confirmación oficial, diversas filtraciones mencionan posibles regresos de actores como Chris Evans, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Mark Ruffalo, e incluso Hugh Jackman y Ryan Reynolds.

Desde Marvel no se han pronunciado sobre estos cameos, pero la expectativa crece día a día entre la comunidad de seguidores.

El equipo de los Thunderbolts,
El equipo de los Thunderbolts, integrado por Yelena, Bucky, Sentry, Guardián Rojo, John Walker y Fantasma, se suma a la batalla (Marvel Studios)

Impacto del cambio visual en el reparto y la franquicia

El cambio de enfoque también ha influido en la dinámica del reparto. Bocquet relató que durante el rodaje de la escena poscréditos de Thunderbolts, el elenco se mostró sorprendido al encontrarse con escenarios reales en lugar de los habituales chromas.

Esta reacción evidencia el contraste con la tendencia previa de Marvel, donde el uso intensivo de efectos digitales era la norma. Espinof señala que este giro podría revitalizar el interés del público, en un momento en que el entusiasmo por la franquicia parece haberse enfriado, según las conversaciones en redes sociales.

La apuesta de Los Vengadores: Doomsday por escenarios físicos representa una nueva etapa en la producción de superhéroes, alejándose de la dependencia casi exclusiva de la postproducción digital. Para Bocquet, la ilusión cinematográfica adquiere una dimensión diferente cuando lo real y lo físico se integran en la narrativa visual, lo que abre la puerta a una experiencia más auténtica para el público.

Temas Relacionados

Los Vengadores: DoomsdayMarvel StudiosGavin BocquetEscenarios físicosEfectos visualesEspinofNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

El lado oscuro del éxito: los 4 músicos que terminaron odiando sus canciones más famosas

El fenómeno de los hits puede volverse una carga inesperada para los artistas. Expectativas del público, presión de la industria y la rutina de giras son algunos de los factores que pueden generar cansancio y hasta desconexión de estas canciones

El lado oscuro del éxito:

Gene Simmons atribuyó la muerte de Ace Frehley a su estilo de vida: “Pasó de una mala decisión a otra”

El guitarrista original de KISS murió en su estudio de Nueva Jersey tras sufrir una caída

Gene Simmons atribuyó la muerte

Así fue la reacción del elenco de “Stranger Things” ante el impactante giro de Will Byers

La sorpresa de los actores quedó registrada durante la lectura de guion tras conocer el final del primer volumen

Así fue la reacción del

Christian Bale y una confesión impactante: “No volveré a pasar por eso, ahora lo tengo claro”

Las palabras del protagonista sorprendieron a la industria y alimentaron especulaciones sobre antiguas tensiones. Los detalles de un enfrentamiento que aún permanece vigente en círculos cinematográficos y debates de fanáticos

Christian Bale y una confesión

RM, integrante de BTS, reveló que el grupo de K-Pop contempló la posibilidad de separarse

El líder de la banda también anticipó detalles del nuevo álbum que los reunirá en 2026

RM, integrante de BTS, reveló
DEPORTES
Se define el Abierto de

Se define el Abierto de Polo entre La Natividad-La Dolfina y Ellerstina-Indios Chapaleufú

El apasionado beso de Lando Norris con su novia Magui Corceiro tras ser campeón de la Fórmula 1 que dio que hablar

Los mejores memes tras la consagración de Lando Norris: de la maniobra ante Tsunoda al “murió la F1″ que fue viral

La contundente frase de Colapinto tras terminar último en el GP de Abu Dhabi de F1: “Gracias a Dios se terminó la temporada”

La increíble historia de Lando Norris, el nuevo campeón de la F1 que cortó con el reinado de Verstappen

TELESHOW
El emotivo mensaje del Indio

El emotivo mensaje del Indio Solari en pleno show de su banda: “Son el mejor público del planeta”

Marta Fort tajante con la China Suárez: “Es de las que se cuelgan de la pareja”

Jimena Barón contó por qué dejó de hacerse un retoque estético desde hace dos años: “Me gusta más”

La frase motivacional que compartió Roberto García Moritán entre rumores de separación de Priscila Crivocapich

Lali Espósito brilló en Uruguay con un show impactante: la sorpresa de Natalia Oreiro y el beso que encendió al público

INFOBAE AMÉRICA

El regreso del jabalí: cómo

El regreso del jabalí: cómo la pausa por la pandemia del coronavirus multiplicó la cantidad de ejemplares

Cuáles son las pruebas que permiten evaluar el bienestar y estado físico

Christian Bale y una confesión impactante: “No volveré a pasar por eso, ahora lo tengo claro”

El “Corolario Trump a la Doctrina Monroe” define la geopolítica y el cambio en las Américas

Art Basel Miami Beach: entretenimiento, innovación y futuro al servicio del arte