¿De Pamela Anderson a Hyytiäinen? Por qué la actriz abandonaría su apellido más reconocido

Pamela Anderson expresa su deseo de recuperar el apellido Hyytiäinen para reconectar con sus raíces finlandesas y su identidad familiar (REUTERS/Isabel Infantes)

Pamela Anderson manifestó su deseo de dejar de utilizar el apellido que la llevó a la fama, para adoptar el de su abuelo materno, Hyytiäinen, en un intento por reconectar con sus raíces finlandesas y construir una identidad más auténtica.

Así lo detalló en una entrevista con Vogue Scandinavia, citada por Vanity Fair Francia, donde afirmó: “A veces no quiero ser Pamela Anderson. Quiero ser Pamela Hyytiäinen”.

El peso del legado familiar y el significado del apellido Hyytiäinen

El apellido original de la familia, Hyytiäinen, representa para Anderson una conexión esencial con su historia y la memoria de su abuelo materno: Herman Hyytiäinen, quien emigró de Finlandia a Canadá. En ese sentido, la actriz recordó la profunda huella que dejó su fallecimiento cuando tenía 11 años. “Él era la persona más cercana a mí en mi vida”, expresó Anderson, quien a sus 58 años confiesa que piensa en él todos los días.

La actriz revela que el apellido Anderson simbolizó una pérdida de identidad tras la emigración de su familia desde Finlandia a Canadá (Foto AP/Kirsty Wigglesworth, archivo)

La familia cambió el apellido Hyytiäinen por Anderson al establecerse en Canadá para ajustarse mejor al entorno local, hecho que, según la actriz, también simbolizó una pérdida de identidad. Durante su infancia, el abuelo le enseñó finés, un idioma que consideraba “mágico”, y tras su muerte, sintió que “se fue con él”.

Anderson también relató que su bisabuelo fue el primer miembro de la familia en emigrar de Finlandia a Canadá, y todos los hermanos de su abuelo modificaron su apellido, hecho que le hace sospechar que “quizá ocurrió algo grave en Finlandia”.

La actriz relató también que mantiene con Finlandia un lazo emotivo particular, pues sus memorias de infancia están marcadas por los relatos y tradiciones familiares, especialmente en fiestas y reuniones en torno a la mesa.

Anderson enfrenta obstáculos legales para cambiar oficialmente su apellido y retomar el legado familiar finlandés (Mega/The Grosby Group)

“Recuperar mi apellido sería volver a conectarme con mi origen y a sostener ese legado cultural tan especial”, afirmó. Para Anderson, la identidad propia es un valor que cobró fuerza con el paso de los años.

Obstáculos para cambiar de apellido y la búsqueda de autenticidad

El deseo de adoptar legalmente el apellido Hyytiäinen enfrenta dificultades administrativas. “Me gustaría cambiar de nombre, pero no me lo permiten”, lamentó Anderson en la entrevista.

Este anhelo es parte de un proceso más amplio de búsqueda de autenticidad y de distanciamiento de la imagen pública que la acompañó durante décadas. “Intenté diferentes personalidades para ver cuál me correspondía mejor”, confesó. E insistió en la necesidad de “empezar de cero, una y otra vez”.

La búsqueda de autenticidad lleva a Pamela Anderson a distanciarse de la imagen pública que la acompañó durante décadas en Hollywood (REUTERS/Mario Anzuoni)

A lo largo de los años 90, Anderson se transformó en un ícono mediático y sex symbol, destacando especialmente tras aparecer en la serie Baywatch y en portadas de revistas como Playboy. Sin embargo, la constante exposición y polémicas, como la filtración de un video íntimo, marcaron su vida.

La actriz relató a Vanity Fair Francia que alejarse de Hollywood y de la atención mediática resultó esencial para sanar y descubrir su verdadera identidad, alejada de la imagen de “mujer-objeto” construida por los medios.

Una nueva etapa personal y profesional

Actualmente, Anderson retomó su carrera actoral con proyectos que reflejan su transformación personal y artística. Recientemente, participó en La última gran actuación (2024), dirigida por Gia Coppola, donde interpreta a una bailarina de cabaret decidida a salvar su carrera.

El recorrido de Anderson evidencia la posibilidad de reinventarse y restaurar la autenticidad al cuestionar el pasado y abrazar nuevas etapas (AFP)

Además, incursionó en la comedia junto a Liam Neeson en una nueva versión de The Naked Gun (2025) y tiene previsto aparecer en Rosebush Pruning, dirigida por Karim Aïnouz, cuyo estreno está pautado para mayo de 2026.

El recorrido de Anderson evidencia que, a pesar de los desafíos, es posible transformar la vida al cuestionar el pasado y abrirse a nuevas etapas, buscando una identidad más fiel a las propias raíces y valores.

Sus proyectos recientes demuestran su determinación por explorar facetas diferentes, mientras continúa luchando por restaurar un apellido que simboliza pertenencia y autenticidad.