Entre la ansiedad, la terapia y los secretos familiares: el viaje emocional de Tish Cyrus

En el último capítulo del podcast Tea Time, la madre de Miley Cyrus compartió anécdotas sobre su historia familiar, la crianza en el ojo público y cómo enfrenta la soledad tras el “nido vacío”

Durante una íntima y reveladora participación en el podcast Tea Time, grabado en el Día de Acción de Gracias, Tish Cyrus compartió datos de su vida y reveló su opinión sobre maternidad, familia y salud mental.

Con la complicidad de Raven-Symoné y Miranda Pearman como anfitriones, la madre de cinco hijos narró su travesía desde la adopción y la crianza en el ojo público, hasta los desafíos emocionales del “nido vacío” y la búsqueda de identidad propia, construyendo un relato repleto de honestidad, nostalgia y aprendizaje.

En cada anécdota, Cyrus conecta con quienes han sentido el peso de los cambios familiares y el valor de reinventarse, situando en el centro a los lazos que nos definen.

Origen y nombres de los hijos Cyrus

Tish repasó con humor y calidez los orígenes de los nombres de sus hijos. “Con Miley, cuyo nombre real es Destiny Hope, fue una elección de Billy Ray, no mía. Siempre sonreía de pequeña, así que la apodamos Smiley, que luego se transformó en Miley”, detalló.

Sobre Noah, mencionó: “Vi a una chica llamada Noah Kelly y jamás había oído ese nombre en una niña. Me fascinó”. Al recordar a Brandy, confesó su afinidad por el rock de los 80 y reveló que la llamó así por Brandy Brandt, figura en el videoclip de “Love In An Elevator”.

En cuanto a Braison, relató: “El nombre surgió durante un vuelo. Billy Ray comentó que sería audaz como su padre y así surgió Braison Chance”. Finalmente, sobre Trace, añadió: “Simplemente me gustaba ese nombre y Dempsey, su segundo nombre, es por el hermano de mi madre”.

La celebración de Thanksgiving tiene un peso especial en la familia Cyrus. “Extraño cuando todos los niños vuelven, era muy divertido reunirnos. Ahora nunca sabemos quién podrá venir, pero siempre organizamos un Friendsgiving”, compartió. Señaló que en esas reuniones, Miley suele preparar la comida saludable, mientras ella elige recetas típicas del sur de Estados Unidos.

Adopción, vínculos y raíces afectivas

Uno de los momentos más íntimos apareció cuando Tish Cyrus compartió su historia de adopción. “Mis padres me adoptaron de bebé. Recibí una cantidad de amor imposible de explicar. Mi madre no podía tener hijos y yo lo era todo para ella”, recordó. Reveló que le contaron la verdad cuando tenía cuatro o cinco años para que no se convirtiera en un secreto doloroso: “Mi mamá decía: ‘Te queríamos tanto’. Eso me marcó profundamente”, relató. Aunque ha intentado contactar a sus padres biológicos, adelantó que los detalles completos forman parte de su próximo libro.

La familia Cyrus ha estado expuesta durante décadas a la industria del entretenimiento. “Todos mis hijos están en la industria. Tal vez porque Billy Ray ya pertenecía a ese universo, para ellos era lo natural”, analizó. Detalló que Miley se inició en la actuación de manera casual en Canadá y que, al recibir el papel en Hannah Montana, toda la familia se mudó a Los Ángeles. “No soy una stage mom. Nunca fui de las que se quedan en el set aburridas. Siempre he sido una mamá de porristas”, aclaró.

Salud mental, ansiedad y estrategias terapéuticas

La salud mental fue uno de los ejes de la entrevista. Tish Cyrus habló abiertamente sobre su ansiedad y la relación con el cannabis como recurso medicinal: “Fumé marihuana por años. Dejé porque me causaba ansiedad”.

Con todos los hijos adultos e independientes, Tish Cyrus compartió el desafío de enfrentar el “nido vacío” y la soledad resultante. “Extraño a mis hijos, sobre todo a los que viven en Nashville. Mi vida siempre giró en torno a ellos y en Los Ángeles no hice muchos amigos, estaba dedicada a mi familia”. Admitió que ahora, tras décadas dedicada a la maternidad desde los 19 años, necesita descubrir quién es y qué quiere para sí misma.

Apoyo emocional en la pareja y la terapia

La conductora recalcó la relevancia de la terapia individual y de pareja. “Mi esposo asiste a terapia desde hace 15 años. Cuando detectó mis problemas de abandono, me invitó a acompañarlo. Fue mi primera experiencia en terapia y comprendí su valor. Fue un acto generoso de su parte que nos ayudó a fortalecer la relación y a sanar heridas propias”.

El episodio concluyó con un ambiente festivo y de agradecimiento. Tish Cyrus expresó en el podcast: “Cada vez que hablo con ustedes, me siento menos sola”. El brindis final subrayó la gratitud por la familia, la verdadera compañía y esos lazos que sostienen en los momentos de cambio, reafirmando la importancia de los vínculos afectivos en el proceso de autodescubrimiento.

